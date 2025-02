Nhóm nhạc Kpop có thành viên người Việt tung album mới

ARrC tái xuất làng nhạc với album nu kidz: out the box ẢNH: MYSTIC STORY

Nhóm nhạc thần tượng Hàn Quốc ARrC phát hành mini album nu kidz: out the box vào tối 18.2. Trong đó, ca khúc chủ đề nu kidz nhận được sự quan tâm hơn cả. Bài hát thuộc thể loại triton pop, tái hiện những giai điệu lấy cảm hứng từ chất liệu hip-hop đầu những năm 2000. Sự kết hợp tinh tế giữa các lớp synthesizer và nhịp điệu được sắp đặt chặt chẽ tạo nên một chất liệu âm thanh độc đáo, giúp ARrC khẳng định phong cách âm nhạc riêng biệt trên thị trường Kpop.



Video âm nhạc phát hành cùng thời điểm khắc họa hình ảnh bảy chàng trai với tinh thần dám phá vỡ những khuôn khổ cũ nhưng vẫn giữ được thái độ sống nghiêm túc. Thông qua nu kidz, nhóm truyền tải năng lượng của những người trẻ không ngại thử thách, vượt qua giới hạn tuổi tác hay quốc tịch để chinh phục thế giới bằng cách riêng của mình, đồng thời kết nối mạnh mẽ với khán giả toàn cầu.

Sau hơn 1 ngày phát hành, MV thu hút hơn 2,6 triệu lượt xem trên YouTube với nhiều bình luận khen ngợi giai điệu thu hút, bắt tai cùng hình ảnh trẻ trung, cá tính và tràn đầy năng lượng của dàn sao nam đa quốc gia.

Kien - thành viên người Việt của nhóm ARrC. Nam thần tượng tên đầy đủ là Nguyễn Trung Kiên, sinh năm 2004, đến từ Ninh Thuận ẢNH: MYSTIC STORY

Đặc biệt, màn xuất hiện của Kien - thành viên người Việt trong nhóm, nhanh chóng thu hút sự chú ý của người hâm mộ Kpop tại Việt Nam. Nam thần tượng 21 tuổi nổi bật trong những khung hình với vẻ ngoài điển trai, trẻ trung cùng thần thái thu hút bên cạnh giọng hát lôi cuốn và phong thái trình diễn tự tin, tràn đầy nhiệt huyết.

Bên cạnh ca khúc chủ đề, mini album còn bao gồm bốn bài hát mang màu sắc đa dạng. Ca khúc loop.dll khắc họa sự hỗn loạn do thuật toán tạo ra thông qua những thanh âm đầy thử nghiệm. accident ~ at the studio là một bản nhạc neo soul kết hợp R&B, tái hiện cảm giác rung động bất ngờ khi tình yêu đến như một tai nạn. alien in Seoul lại mô tả cảm xúc của một người xa lạ sống tại Seoul, vượt ra khỏi khuôn khổ R&B thường thấy trong Kpop. Và connected mang đậm dấu ấn của ARrC, tập trung vào sự kết nối vượt thời gian và không gian, phản ánh tầm nhìn âm nhạc của nhóm.

Với nu kidz: out the box, ARrC thể hiện tinh thần phá vỡ những giới hạn cũ để tạo nên con đường riêng, đồng thời tiếp tục khẳng định bản sắc âm nhạc độc đáo dựa trên nền tảng hip-hop hiện đại.

ARrC đang nỗ lực khẳng định vị thế riêng ở thị trường Kpop ẢNH: MYSTIC STORY

ARrC là nhóm nhạc Kpop ra mắt hồi 2024, với các thành viên: Choi Han, Doha, Hyunmin, Jibin, Kien và Rioto đến từ nhiều quốc gia khác nhau: Hàn Quốc, Việt Nam, Nhật Bản và Brazil. Trong đó, Kien sinh năm 2004, đến từ Ninh Thuận (Việt Nam) là thành viên lớn tuổi nhất. Tên nhóm mang ý nghĩa vượt qua sự khác biệt cá nhân để hướng đến giá trị cốt lõi là "sự kết nối chân thật". Được đánh giá là một trong những đại diện tiêu biểu của thế hệ thần tượng thứ 5, ARrC mang đến hình ảnh của những "new kids" tài năng, nhiệt huyết.