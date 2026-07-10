Nhóm nhạc Kpop New Jeans tiếp tục bị kiện ở Mỹ

Công ty quản lý bản quyền All Surface Publishing cáo buộc ETA của NewJeans sao chép nhiều yếu tố trong ca khúc Samir's Theme phát hành năm 2005 và yêu cầu bồi thường 150.000 USD, đồng thời công ty này đã đệ đơn kiện lên Tòa án Quận trung tâm California hôm 8.7. Đây là lần thứ ba các sản phẩm âm nhạc của NewJeans vướng nghi vấn đạo nhạc, trong bối cảnh nhóm vẫn chưa chấm dứt hoàn toàn những tranh chấp pháp lý với công ty quản lý ADOR, tờ The Korea Times đưa tin ngày 9.7.

Ca khúc 'ETA' tiếp tục đẩy NewJeans vào vòng kiện tụng

Đơn kiện không chỉ nhắm đến NewJeans mà còn liệt kê hàng loạt bị đơn khác, gồm công ty quản lý ADOR, công ty mẹ HYBE, nhà sản xuất 250, hai nhạc sĩ Beenzino và Vana, cùng Apple - tập đoàn công nghệ Mỹ từng sử dụng hình ảnh của nhóm trong một chiến dịch quảng cáo.

ETA không phải là ca khúc đầu tiên NewJeans vướng tranh cãi bản quyền. Trước đó, Bubble Gum và How Sweet cũng từng bị cáo buộc sao chép tác phẩm của nghệ sĩ khác Ảnh: Reuters

Theo All Surface Publishing, ca khúc ETA đã sử dụng trái phép phần nhạc của Samir's Theme, bản nhạc dance do nhà sản xuất DJ Debonair Samir phát hành năm 2005 mà công ty này đang nắm giữ bản quyền. Nguyên đơn cho rằng ETA đã sao chép nhiều yếu tố đặc trưng của ca khúc gốc, bao gồm giai điệu kèn mang tiết tấu đảo phách, cấu trúc nhịp 16 nốt cùng mẫu tiết tấu của trống bass.

Ngoài việc yêu cầu được hưởng phần lợi nhuận thu được từ ETA, All Surface Publishing còn đề nghị tòa án buộc các bị đơn bồi thường theo quy định của pháp luật Mỹ với mức tối đa lên tới 150.000 USD cho hành vi vi phạm bản quyền bị cáo buộc.

ETA là một trong những ca khúc thuộc EP thứ hai Get Up, phát hành năm 2023. Bài hát nhanh chóng gặt hái thành công trên các bảng xếp hạng trong và ngoài Hàn Quốc, góp phần đưa NewJeans vươn lên vị trí số 1 trên bảng xếp hạng Billboard 200 chỉ khoảng một năm sau khi ra mắt.

Trao đổi với The Korea Times, ADOR cho biết ca khúc được tiếp nhận thông qua nhạc sĩ Vana, người được cựu CEO Min Hee Jin lựa chọn hợp tác. Công ty cũng cho biết đang rà soát hồ sơ nội bộ để xác minh liệu Min Hee Jin có thực hiện đầy đủ việc kiểm tra mức độ tương đồng của ca khúc trước khi phát hành hay không.

Đây không phải lần đầu NewJeans vướng vào tranh cãi liên quan đến bản quyền âm nhạc.

Năm 2024, nhóm từng bị cáo buộc ca khúc Bubble Gum sao chép Easier Said Than Done của ban nhạc Anh Shakatak. Khi đó, Shakatak tuyên bố sẽ tiến hành các biện pháp pháp lý, bao gồm yêu cầu ngừng sử dụng ca khúc và bồi thường thiệt hại.

Phía ADOR bác bỏ cáo buộc sử dụng trái phép, đồng thời thuê chuyên gia âm nhạc độc lập để phân tích hai tác phẩm và yêu cầu Shakatak cung cấp báo cáo đánh giá có cơ sở chuyên môn. Tuy nhiên, đến nay ban nhạc Anh vẫn chưa đưa ra phản hồi.

Cũng trong năm 2024, ca khúc How Sweet tiếp tục trở thành đối tượng của một vụ kiện vi phạm bản quyền khác. Nguyên đơn, một nhà soạn nhạc yêu cầu bồi thường thiệt hại cũng như được hưởng các quyền lợi, bao gồm chia sẻ tiền bản quyền, cho rằng How Sweet đã "sao chép một cách rõ ràng" tác phẩm của mình và có mức độ tương đồng đáng kể cả về số lượng lẫn chất lượng.

Về tình hình hoạt động của nhóm, NewJeans từng gây bất ngờ khi thông báo chấm dứt hợp đồng độc quyền với ADOR thông qua một cuộc họp báo vào tháng 11.2024. Sau quá trình tranh chấp pháp lý kéo dài, các thành viên Hanni, Haerin và Hyein đã trở lại ADOR, làm dấy lên đồn đoán về khả năng nhóm sẽ sớm tái xuất.

Trong khi đó, hợp đồng của Danielle đã bị ADOR chấm dứt và cô không còn là thành viên của nhóm. Riêng tình trạng hợp đồng của Minji hiện vẫn chưa được xác nhận.