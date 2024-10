Nhóm nhạc mô phỏng The Beatles háo hức trải nghiệm ẩm thực, văn hóa Việt Nam

Tối 29.10, nhóm nhạc The Bootleg Beatles có buổi giao lưu với truyền thông và khán giả để quảng bá về tour diễn của nhóm tại Việt Nam. Đại diện của The Bootleg Beatles chia sẻ trước khi đến Việt Nam, các thành viên có tìm kiếm thông tin về đất nước này và cảm thấy ấn tượng với ẩm thực cũng như văn hóa nơi đây.

Những show diễn của The Bootleg Beatles trên thế giới thường "cháy vé" Ảnh: BTC

Bên cạnh đó, các thành viên của nhóm The Bootleg Beatles còn hài hước tiết lộ rằng khi thực hiện bức ảnh đi qua đường, họ cảm thấy hơi lo sợ vì chưa quen với giao thông ở Việt Nam. Nhưng đối với 4 nghệ sĩ Steve White, Stephen Hill, Paul Canning và Gordon Elsmore đây là một trải nghiệm mới mẻ.

The Bootleg Beatles là nhóm nhạc mô phỏng huyền thoại The Beatles. Trong suốt thời gian qua, The Bootleg Beatles luôn cố gắng giữ gìn, tái hiện và tôn vinh âm nhạc của thần tượng. Song song đó, đại diện của The Bootleg Beatles còn khẳng định các thành viên trong nhóm chưa bao giờ lợi dụng tên tuổi của đàn anh để kiếm tiền.

"Trước hết chúng tôi là fan của The Beatles. Việc đi lưu diễn là một hình thức duy trì di sản của The Beatles tới phần còn lại của thế giới. Chúng tôi cố gắng tái hiện âm nhạc, cách biểu diễn của ban nhạc The Beatles để giúp cho âm nhạc của The Beatles sống mãi trong lòng người hâm mộ. Chúng tôi cũng không phát hành nhạc trên các nền tảng số và bán sản phẩm. Thứ chúng tôi muốn là các khán giả không có cơ hội tận hưởng The Beatles live được đắm mình trong không gian ấy", anh nói.

The Bootleg Beatles mong muốn khán giả có thể sống trong thời vàng son của âm nhạc The Beatles Ảnh: BTC

Ngoài ra, The Bootleg Beatles còn cho biết họ có khoảng 200 bài hát nhưng không thể biểu diễn hết trong một đêm diễn. Chính vì thế, họ lựa chọn khoảng 25-30 ca khúc trải đều qua 4 giai đoạn từ 1962-1970 của ban nhạc The Beatles. Vì chuyến lưu diễn lần này khá gấp nên ban nhạc chưa chuẩn bị bài hát tiếng Việt nhưng cả nhóm hứa rằng lần sau sẽ thể hiện một ca khúc bằng tiếng Việt. Được biết, show diễn của The Bootleg Beatles sẽ tổ chức vào cuối tháng 10 và đầu tháng 11 tại TP.HCM và Hà Nội.

Ban nhạc The Beatles hoạt động từ năm 1960-1970, chỉ trong vòng 10 năm họ tạo ra nhiều ảnh hưởng đến âm nhạc thế giới. Nhóm có 16 ca khúc nằm trong top 100 bài hát hay nhất lịch sử do tạp chí Rolling Stones bình chọn. The Beatles đã đứng đầu bảng xếp hạng tuần của Billboard tới 132 lần và bán được 600 triệu đĩa nhạc trên toàn cầu.

Tầm ảnh hưởng của The Beatles lớn đến mức có nhiều ban nhạc ra đời chỉ với mục đích là tái hiện âm nhạc của "Tứ quái" theo cách chân thực nhất. Nổi tiếng và thành công nhất là The Bootleg Beatles, thành lập vào năm 1980. The Bootleg Beatles đã sở hữu 4.500 buổi biểu diễn khắp các châu lục.

Các thành viên của The Bootleg Beatles thuộc lòng từng cử chỉ của "Tứ quái" John Lennon, Paul McCartney, George Harrison và Ringo Starr. Từ cách đánh khuỷu tay khi xoay người đến chuyện hướng cần đàn guitar về phía nào… nhờ quá trình nghiên cứu tư liệu và tập luyện trong suốt nhiều năm liền.