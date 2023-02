Nhóm nhạc nữ Momoland có ‘bông hồng lai’ Nancy thông báo tan rã

Cả 6 thành viên Momoland thông báo nhóm tan rã INSTAGRAM NV

Trên trang cá nhân, tất cả 6 thành viên thuộc Momoland cập nhật thư tay viết bằng tiếng Hàn và tiếng Anh, cùng một nội dung chia sẻ tin tức nhóm chính thức "đường ai nấy đi".

Các nữ thần tượng cho biết mỗi thành viên quyết định sẽ có khởi đầu mới với hướng đi riêng trong tương tai. "Dù mỗi thành viên quyết định chọn con đường riêng hướng tới ước mơ của mình, Momoland chúng tôi vẫn luôn là một nhóm", Nancy và các chị em viết.

Trong bức thư tay, những nữ ca sĩ cũng gửi lời cảm ơn đến người hâm mộ đã đồng hành bên nhóm suốt thời gian qua, đồng thời, hy vọng fan sẽ tiếp tục cổ vũ và yêu thương các thành viên thời gian tới.

Nhóm vừa kỷ niệm 6 năm hoạt động vào tháng 11 năm ngoái INSTAGRAM NV

Thông tin Momoland chính thức tan rã không khiến công chúng bất ngờ. Bởi vào cuối tháng 1, công ty quản lý của nhóm là MLD Entertainment thông báo tất cả sáu thành viên đều lựa chọn rời khỏi công ty sau khi hết hạn hợp đồng, báo hiệu cho dấu chấm hết của nhóm nhạc nữ Kpop này. Song, vẫn có nhiều fan nuối tiếc cho nhóm.

Đặc biệt, trước khi chính thức tan rã, Momoland có khoảng 2 - 3 năm hoạt động không hiệu quả. Công ty quản lý cũng nhiều lần bị fan lẫn dân mạng chỉ trích vì không đầu tư đúng đắn cho nhóm.

Nancy là thành viên nổi bật trong nhóm INSTAGRAM NV

Momoland là nhóm nhạc nữ Hàn Quốc được thành lập vào tháng 11.2016 thông qua chương trình truyền hình thực tế Finding Momoland. Thời kỳ đầu, nhóm gồm 9 thành viên bao gồm: Hyebin, Yeonwoo, Jane, Taeha, Nayun, Daisy, JooE, Ahin, Nancy.

Riêng Nancy được biết đến nhờ vẻ đẹp lai Mỹ - Hàn ấn tượng và vóc dáng nóng bỏng. "Bông hồng lai" quyến rũ này giúp Momoland thu hút thêm lượng fan đông đảo.

Nancy cập nhật ảnh tại Hà Nội nhân dịp đến đây biểu diễn INSTAGRAM NV

Từ năm 2019 đến nay, Momoland hoạt động với đội hình 6 người: Hyebin, Jane, Nayun, JooE, Ahin và Nancy. Nhóm nổi tiếng với loạt hit đình đám Baam, Boom Boom, I’m so hot...

Các cô gái từng nhiều lần đến Việt Nam biểu diễn tại những sự kiện âm nhạc Việt - Hàn. Đợt gần đây nhất là tại Hà Nội vào cuối năm ngoái. Momoland cũng từng để lại ấn tượng đẹp trong lòng fan Việt khi diện áo dài trong MV Baam và hợp tác cùng Erik trong ca khúc Love is only you.