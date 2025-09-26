Nhóm nhạc Pháp Zélie biểu diễn tại Việt Nam

Đêm nhạc tại TP.HCM diễn ra lúc 20 giờ ngày 5.10 (Golden Bird', P.An Khánh), có sự góp mặt của khách mời tại VN là ban nhạc Jaigon Orchestra và nghệ sĩ Dreamwork. Sau đó, nhóm Zélie sẽ biểu diễn ở Đà Nẵng (7.10, Nhà hát Nguyễn Hiển Dĩnh); Huế (9.10, Trường ĐH Y Dược) và Hà Nội (11.10, Polygon Musik - Complex 01).

Chuyến lưu diễn của nhóm Zélie tại VN sẽ được thực hiện ở TP.HCM, Đà Nẵng, Huế và Hà Nội Ảnh: Viện Pháp tại VN

Zélie là quán quân giải thưởng FAIR 2024, đang nổi lên như một hiện tượng âm nhạc đáng chú ý trong năm nay. Giọng hát chính của nhóm là nữ ca sĩ trẻ Zélie Claeyssen. Các thành viên khác của nhóm là: Hugo Minvielle (guitar), Ilan N'Kaoua (keyboard), Ema Heber-Suffrin (trống) và Zoé Coquillard (kỹ sư âm thanh).

Trong đó, ca sĩ Zélie Claeyssen đã khẳng định dấu ấn riêng ở tuổi 22 qua album đầu tay Un million de petits chocs (tạm dịch: Một triệu cú sốc nhỏ) ra mắt năm 2024 và đĩa đơn Fou (tạm dịch: Điên). Vốn là vũ công đương đại, cô tình cờ bén duyên với âm nhạc và nhanh chóng dồn tâm huyết vào việc phát hành EP cùng nhiều hợp tác nghệ thuật. Đồng hành cùng dàn nhạc công tài năng, Zélie Claeyssen trình bày dòng pop rock sống động, mang thông điệp hy vọng, khát khao tự do và niềm tin vào sức chữa lành của âm nhạc.