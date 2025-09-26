Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Văn hóa

Nhóm nhạc Pháp Zélie biểu diễn tại Việt Nam

Lạc Xuân
Lạc Xuân
26/09/2025 07:20 GMT+7

Trong khuôn khổ chuyến lưu diễn châu Á, nhóm nhạc Pháp Zélie sẽ thực hiện nhiều đêm diễn đặc biệt tại VN từ ngày 5 - 11.10. Chương trình do Viện Pháp tại VN tổ chức.

Đêm nhạc tại TP.HCM diễn ra lúc 20 giờ ngày 5.10 (Golden Bird', P.An Khánh), có sự góp mặt của khách mời tại VN là ban nhạc Jaigon Orchestra và nghệ sĩ Dreamwork. Sau đó, nhóm Zélie sẽ biểu diễn ở Đà Nẵng (7.10, Nhà hát Nguyễn Hiển Dĩnh); Huế (9.10, Trường ĐH Y Dược) và Hà Nội (11.10, Polygon Musik - Complex 01).

Nhóm nhạc Pháp Zélie biểu diễn tại Việt Nam - Ảnh 1.

Chuyến lưu diễn của nhóm Zélie tại VN sẽ được thực hiện ở TP.HCM, Đà Nẵng, Huế và Hà Nội

Ảnh: Viện Pháp tại VN

Zélie là quán quân giải thưởng FAIR 2024, đang nổi lên như một hiện tượng âm nhạc đáng chú ý trong năm nay. Giọng hát chính của nhóm là nữ ca sĩ trẻ Zélie Claeyssen. Các thành viên khác của nhóm là: Hugo Minvielle (guitar), Ilan N'Kaoua (keyboard), Ema Heber-Suffrin (trống) và Zoé Coquillard (kỹ sư âm thanh).

Trong đó, ca sĩ Zélie Claeyssen đã khẳng định dấu ấn riêng ở tuổi 22 qua album đầu tay Un million de petits chocs (tạm dịch: Một triệu cú sốc nhỏ) ra mắt năm 2024 và đĩa đơn Fou (tạm dịch: Điên). Vốn là vũ công đương đại, cô tình cờ bén duyên với âm nhạc và nhanh chóng dồn tâm huyết vào việc phát hành EP cùng nhiều hợp tác nghệ thuật. Đồng hành cùng dàn nhạc công tài năng, Zélie Claeyssen trình bày dòng pop rock sống động, mang thông điệp hy vọng, khát khao tự do và niềm tin vào sức chữa lành của âm nhạc.

Album 'Hồn Việt' khơi dậy tình yêu sử Việt

Album 'Hồn Việt' khơi dậy tình yêu sử Việt

Sau hơn 20 năm ấp ủ và sáng tác, nhạc sĩ Hoài An vừa ra mắt album 'Hồn Việt', gồm 15 ca khúc mang đậm tinh thần dân tộc, lịch sử và văn hóa VN.

Đức Tuấn 'hiện đại hóa' nhạc cách mạng trong album mới

Đông Nhi nhìn lại thanh xuân để bước tiếp trong album mới

