Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giới trẻ

Nhóm nữ sinh THPT biến rơm rạ thành giấy sinh học

Thanh Nam
Thanh Nam
19/08/2025 07:00 GMT+7

Với niềm đam mê sáng tạo và tinh thần bảo vệ môi trường, 3 nữ sinh Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm (P.Bàn Thạch, TP.Đà Nẵng; trước đây là P.Tân Thạnh, TP.Tam Kỳ, Quảng Nam) đã biến những cọng rơm vốn bị bỏ phí sau mùa gặt thành sản phẩm giấy sinh học, phù hợp xu thế sống xanh hiện nay.

Ý tưởng biến rơm thành giấy bắt đầu từ một lần chứng kiến rơm rạ được xử lý theo cách truyền thống, Lê Thanh Ngân (lớp 11 chuyên tin) và Phạm An Nhiên (lớp 11 chuyên lý) chợt đặt câu hỏi: "Rơm rạ liệu có thể trở thành thứ hữu ích với con người và môi trường?". Và từ tháng 7.2024, cả hai bắt đầu hành trình tìm lời giải.

Nhóm nữ sinh THPT biến rơm rạ thành giấy sinh học- Ảnh 1.

3 nữ sinh biến những cọng rơm vốn bị bỏ phí sau mùa gặt thành sản phẩm giấy sinh học

ẢNH: NVCC

Nhóm nữ sinh THPT biến rơm rạ thành giấy sinh học- Ảnh 2.

Sản phẩm giấy sinh học

Hai nữ sinh miệt mài đọc sách, tra cứu tài liệu trên internet, nghiên cứu về sợi cellulose và quy trình sản xuất giấy sinh học trên thế giới. Song song, hai em còn trực tiếp khảo sát tại địa phương, ghi nhận thực trạng lãng phí rơm sau mỗi vụ mùa. Chỉ sau hơn 2 tháng, tờ giấy đầu tiên từ rơm rạ ra đời. Tuy nhiên, sản phẩm ban đầu còn thô và dễ hỏng.

Nhận thấy cần nền tảng sinh học vững vàng, đến tháng 12.2024, Ngân và Nhiên đã "kết nạp" thêm Trần Nhã Linh (lớp 11 chuyên sinh) tham gia. Với thế mạnh nghiên cứu khoa học, Linh giúp nhóm cải tiến quy trình xử lý, tăng độ bền và tính ứng dụng của sản phẩm. Nhờ đó, những tờ giấy từ rơm ngày càng hoàn thiện, có thể chế tác thành bao bì, thiệp mời, bao lì xì…

"Chúng em từng thất bại hàng trăm lần khi giấy không đạt chuẩn. Có lúc tưởng phải bỏ cuộc, nhưng nghĩ lại mục tiêu ban đầu, cả nhóm quyết tâm làm đến cùng", An Nhiên chia sẻ. Khó khăn lớn nhất không nằm ở ý tưởng mà ở thời gian, kinh phí và thiết bị. Nhưng nhờ sự hỗ trợ từ thầy cô, gia đình, bạn bè, cả nhóm đã vượt qua.

Không chỉ dừng lại ở phòng thí nghiệm, với niềm đam mê sáng tạo và tinh thần bảo vệ môi trường, nhóm nỗ lực thể hiện khát vọng khởi nghiệp xanh ngay từ tuổi 17. Ba nữ sinh đã lập fanpage, website để quảng bá sản phẩm với thông điệp: "Rơm rạ lan niềm vui - Rơm rạ lan lối sống xanh".

Thành quả nhanh chóng được ghi nhận. Năm 2024, dự án đoạt giải nhất cuộc thi "Ý tưởng khởi nghiệp học sinh trung học" do Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Nam cũ tổ chức, đồng thời lọt vào vòng bán kết Ngày hội Khởi nghiệp quốc gia của học sinh, sinh viên.

Đến tháng 6.2025, dự án tiếp tục giành giải khuyến khích cuộc thi "Tìm kiếm tài năng khởi nghiệp xứ Quảng", đồng thời sản phẩm được giới thiệu tại Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Đà Nẵng 2025 vào cuối tháng 7 vừa qua.

Thanh Ngân nhận định: "Trong bối cảnh nhiều địa phương cấm đốt rơm rạ và từng bước hạn chế nhựa dùng một lần, sản phẩm giấy rơm được xem là giải pháp tiềm năng. Và đây là thời điểm vàng để phát triển sản phẩm. Giấy sinh học từ rơm rạ vừa đáp ứng nhu cầu tiện lợi của người tiêu dùng, vừa thân thiện với môi trường".

Không dừng ở giấy và bao bì, nhóm còn dự định mở rộng sang sản xuất ly, ống hút, hộp đựng thức ăn… "Nếu sản xuất thủ công thì khó thương mại hóa rộng rãi. Nhưng nếu có doanh nghiệp đồng hành, áp dụng dây chuyền công nghiệp, giá thành có thể giảm một nửa, dễ dàng tiếp cận người tiêu dùng hơn", Nhã Linh cho biết.

Dù còn đối mặt với nhiều "nút thắt" về vốn, kỹ thuật, thời gian nghiên cứu, nhưng cả ba nữ sinh đều tin rằng dự án của nhóm sẽ tiếp tục được cải tiến và mở rộng.

"Chúng em không chỉ muốn tạo ra sản phẩm thay thế nhựa, mà còn mong lan tỏa tinh thần khởi nghiệp xanh, khơi gợi ý thức bảo vệ môi trường trong cộng đồng. Chúng em nghĩ rằng dự án không chỉ mang ý nghĩa về mặt khoa học và kinh tế, mà có thể truyền cảm hứng về tinh thần sáng tạo, khởi nghiệp và bảo vệ môi trường cho người trẻ. Với chúng em, khởi nghiệp xanh không chỉ là khẩu hiệu, mà có thể bắt đầu từ những điều bình dị nhất, như chính những cọng rơm sau mùa gặt", Thanh Ngân chia sẻ.

TS Lê Thị Lành, giáo viên hóa học, Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm, nhận xét: "Giấy và các sản phẩm bao bì từ rơm rạ được phủ màng chống thấm chitosan là một sản phẩm sinh học. Sản phẩm này có ưu điểm lớn là giảm thiểu sử dụng hóa chất độc hại trong quy trình sản xuất, đồng thời giúp hạn chế chất thải khó phân hủy trong môi trường".

Cũng theo TS Lành: "Dự án này không chỉ cho thấy khả năng ứng dụng kiến thức hóa học vào thực tiễn mà còn thể hiện sự quan tâm sâu sắc đến vấn đề môi trường và phát triển bền vững. Sản phẩm còn góp phần tạo thêm thu nhập cho người nông dân, khuyến khích lối sống xanh và ý thức bảo vệ môi trường. Đây là một hướng đi rất triển vọng trong việc tận dụng nguồn nguyên liệu nông nghiệp dư thừa để thay thế các loại bao bì công nghiệp truyền thống".

Tin liên quan

Tuổi trẻ chung tay xử lý vấn nạn đốt rơm rạ gây ô nhiễm môi trường

Tuổi trẻ chung tay xử lý vấn nạn đốt rơm rạ gây ô nhiễm môi trường

Tại lễ ra quân ứng dụng khoa học và công nghệ xử lý rơm rạ thành phân vi sinh, ông Trần Văn Tùng, Thứ trưởng Bộ KH-CN, cho biết việc đốt rơm rạ sau mỗi vụ thu hoạch đã trở thành một vấn nạn môi trường.

Sinh viên sản xuất gỗ từ rơm rạ

Khám phá thêm chủ đề

Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm khởi nghiệp vệ môi trường Rơm rạ Bao bì
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận