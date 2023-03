Nhóm ransomware LockBit tấn công nhà cung cấp SpaceX

Theo Gizmodo, LockBit, một băng nhóm chuyên tấn công bằng ransomware đang đe dọa tiết lộ thiết kế tên lửa, bí mật kinh doanh của SpaceX. Viết trên website, Lock b it tuyên bố đã xâm nhập Maximum Industries, nhà chế tạo các bộ phận cho công ty tên lửa của Elon Musk và đánh cắp 3.000 bản vẽ từ nhà thầu này.

LockBit đã đăng lên trang của nhóm trên nền tảng dark web, cho biết các bản thiết kế sẽ sớm được rao bán. Trong nội dung chế nhạo Elon Musk, nhóm này cho biết sẽ giúp bán bản vẽ của ông cho các nhà sản xuất khác để họ có thể đóng phi thuyền nhanh và bay xa hơn.

Nhóm cho biết SpaceX có thời hạn đến ngày 20.3 để tuân thủ các yêu cầu, nếu không sẽ bắt đầu bán các tài liệu độc quyền. LockBit tuyên bố dữ liệu đã được chứng nhận bởi các kỹ sư của SpaceX, Maximum Industries và SpaceX đã không trả lời những thông tin này.

Những năm gần đây, LockBit đã tấn công được nhiều mục tiêu quan trọng, đáng chú ý nhất là Cơ quan quản lý Nhà ở của Thành phố Los Angeles (HACLA), một trong những cơ quan quản lý nhà ở công cộng lâu đời nhất của Mỹ với ngân sách hàng tỉ USD để cung cấp nhà ở cho những người có thu nhập thấp.

Cơ quan này công bố đã bị vi phạm dữ liệu sau một cuộc tấn công bằng mã độc tống tiền, tội phạm mạng đã truy cập vào hệ thống từ ngày 15.1 đến 31.12.2022. Tin tặc đã truy cập vào tên, số an sinh xã hội, ngày sinh, số hộ chiếu, số thẻ tín dụng và thông tin bảo hiểm y tế của các công dân do HACLA quản lý. LockBit đã nhận trách nhiệm và chứng minh vụ tấn công bằng cách tải lên một mẫu dữ liệu do họ lấy được.

Nhóm tin tặc này cũng đã tấn công Royal Mail (Vương quốc Anh) vào đầu tháng 2 qua, đây là công ty dịch vụ bưu chính từng do chính phủ sở hữu và điều hành. Royal Mail đã phải tạm dừng vận chuyển các chuyến hàng quốc tế do cuộc tấn công mạng từ LockBit.

Công ty dịch vụ bưu chính này đã không trả tiền chuộc và khởi động lại hoạt động vận chuyển quốc tế sau 6 tuần gián đoạn. LockBit cũng vừa đột nhập vào hệ thống của ION, một công ty công nghệ tài chính và nhóm này cho biết công ty đã trả tiền chuộc.