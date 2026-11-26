Dự án ECOVAL do Lê Nhật Huy (trưởng nhóm), Phạm Lê Thanh An, Nguyễn Phúc Minh Anh và Nguyễn Phúc Minh Thư thực hiện. Nhật Huy cho biết ý tưởng xuất phát từ 2 vấn đề là bao bì đa lớp được dùng phổ biến nhưng khó tái chế và phụ phẩm nông nghiệp. Theo Nhật Huy, Việt Nam phát sinh khoảng 8 - 9 triệu tấn vỏ trấu mỗi năm, đây là nguồn nguyên liệu có tiềm năng khai thác để tạo ra sản phẩm có giá trị sử dụng cao hơn. Từ trăn trở đó, Nhật Huy cùng các thành viên bắt đầu tìm cách kết hợp phần nhựa tái chế với vỏ trấu để tạo vật liệu mới là gạch thông gió.

Sản phẩm gạch thông gió được tạo từ bao bì đa lớp ẢNH: SANKIN LIM

Nhật Huy cho biết quá trình phát triển ECOVAL trải qua nhiều giai đoạn, từ nghiên cứu vật liệu, thử nghiệm phối trộn ở nhiệt độ cao, làm chủ công nghệ phối trộn theo chế độ nhiệt, tạo hình sản phẩm đến xây dựng nền tảng số và công cụ đánh giá phát thải. Với lần thử nghiệm ban đầu, khi tăng nhiệt để làm nóng chảy nhựa tái chế, vỏ trấu và một số thành phần của bao bì bị biến màu, suy giảm chất lượng, thậm chí có nguy cơ cháy hoặc phân hủy nhiệt.

Quy trình thí nghiệm để tạo ra sản phẩm ẢNH: NVCC

"Thời điểm đó, nhóm nhận ra chỉnh tỷ lệ nguyên liệu vẫn chưa đủ, mà phải xem lại cả trình tự phối trộn và điều kiện gia công. Nhóm chuyển sang quy trình gia nhiệt nhiều giai đoạn như làm nóng chảy nhựa tái chế trước để tạo pha nền polymer, hạ nhiệt độ về mức phù hợp, mục tiêu dưới 200 độ C, rồi mới bổ sung vỏ trấu, bao bì đa lớp và chất hỗ trợ liên kết. Sau đó, nhóm tiếp tục điều chỉnh tốc độ giảm nhiệt, thời gian lưu, tốc độ khuấy và các thông số đầm ép nóng. Mỗi lần thử chưa đạt giúp nhóm hiểu rõ hơn nguyên nhân để điều chỉnh tiếp", Nhật Huy kể.

Sau công đoạn phối trộn, vật liệu được đưa vào quy trình đầm ép nóng để tạo hình gạch thông gió.

Không chỉ tập trung vào nghiên cứu vật liệu, Nhật Huy cùng các thành viên còn phát triển nền tảng số Smart-Hub SaaS để theo dõi quá trình tái chế. Hệ thống ghi nhận thông tin từ khâu thu gom, phân loại, vận chuyển, tiếp nhận nguyên liệu đến chế biến và sản xuất. Các dữ liệu như nguồn gốc, chủng loại, khối lượng vật liệu, tỷ lệ hao hụt và sản phẩm đầu ra tạo hồ sơ truy xuất phục vụ báo cáo kết quả tái chế.

Tiếp đó, Nhật Huy cùng các thành viên xây dựng công cụ tính toán phát thải khí nhà kính dựa trên dữ liệu nguyên liệu, năng lượng, vận chuyển và sản xuất theo hướng đánh giá vòng đời. Phần mềm so sánh với các phương án đối chứng để lượng hóa tiềm năng giảm phát thải và kết nối với Smart-Hub SaaS để hình thành hệ thống EPR - Carbon tích hợp.

Trong thời gian tới, nhóm đặt mục tiêu tiếp tục cải tiến công thức vật liệu, nâng cao chất lượng sản phẩm và tìm kiếm thêm hướng ứng dụng mới.

Thạc sĩ Dương Thị Thành, giảng viên Trường ĐH Bách khoa, ĐH Quốc gia TP.HCM, đánh giá cao khả năng định hướng nghiên cứu, tổ chức thực hiện và kết nối kiến thức từ nhiều lĩnh vực như công nghệ vật liệu, tái chế chất thải, kinh tế tuần hoàn, chuyển đổi số và phát triển bền vững của nhóm.

Theo thạc sĩ Thành, thành tích đoạt giải nhì cuộc thi quốc tế Student Innovation Showcase 2026 ở Singapore là sự ghi nhận xứng đáng đối với nỗ lực của cả nhóm. "Tôi cho rằng ECOVAL là một nhóm nghiên cứu trẻ có tiềm năng, có khát vọng tạo ra sản phẩm hữu ích từ những vấn đề môi trường thực tiễn", thạc sĩ Thành chia sẻ.