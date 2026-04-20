Nhóm tác chiến hải quân Trung Quốc tập trận tại Tây Thái Bình Dương

Tàu khu trục Type 052D Bao Đầu dẫn đầu biên đội tàu số 133 trong cuộc diễn tập lần này ở Tây Thái Bình Dương ảnh: quân đội trung quốc

Tân Hoa xã hôm nay 20.4 dẫn thông báo từ Bộ Tư lệnh Chiến khu Đông bộ thuộc Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) cho biết vào ngày 19.4 đã điều biên đội tàu số 133 di chuyển qua eo biển Yokoate và tiến hành huấn luyện tại khu vực Tây Thái Bình Dương.

Theo thông báo, cuộc diễn tập được triển khai nhằm kiểm tra năng lực tác chiến tầm xa của hải quân Trung Quốc.

Trong khuôn khổ cuộc huấn luyện, biên đội tàu số 133 dẫn đầu là tàu khu trục Type 052D Bao Đầu sẽ di chuyển qua các eo biển để tiến vào vùng biển Tây Thái Bình Dương, Hoàn Cầu thời báo đưa tin.

Người phát ngôn Từ Thành Hoa của Bộ Tư lệnh Chiến khu Đông bộ cho biết đây là hoạt động huấn luyện thường niên, được tổ chức theo kế hoạch hằng năm. Phát ngôn viên cũng khẳng định hoạt động này tuân thủ luật pháp và thông lệ quốc tế, không nhằm vào bất kỳ quốc gia hay tổ chức cụ thể nào.

Cuộc diễn tập được tiến hành sau khi Bộ Tư lệnh Chiến khu Đông bộ hôm 18.4 thông báo đã tiến hành các cuộc tuần tra sẵn sàng chiến đấu chung phối hợp giữa hải quân và không quân tại biển Hoa Đông, nhằm đánh giá khả năng phối hợp tác chiến liên quân ở vùng biển này.

Trước đó một ngày (17.4), Trung Quốc đã chỉ trích sự hiện diện của một tàu thuộc Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản tại eo biển Đài Loan.

Tại cuộc họp báo trong ngày, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Quách Gia Khôn gọi động thái trên của Nhật Bản là "khiêu khích", và cho biết Bắc Kinh đã gửi công hàm phản đối chính thức cho Tokyo.

Reuters hôm 17.4 đưa tin Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản từ chối bình luận về thông tin liên quan đến chuyển động của tàu hải quân.