Nhóm tàu ngầm hạt nhân Mỹ sẽ hoạt động luân phiên tại cảng chiến lược Úc

Tàu ngầm hạt nhân USS Massachusetts (lớp Virginia) của Mỹ

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Hãng AFP ngày 12.6 dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Úc Richard Marles cho hay Hải quân Mỹ sẽ điều nhóm tàu ngầm hạt nhân đến một cảng hải quân chiến lược của Úc trong năm nay.

Theo thỏa thuận AUKUS, bốn tàu ngầm do Mỹ chỉ huy sẽ hoạt động luân phiên tại cảng biển phía tây của Úc bắt đầu từ năm sau.

Bộ trưởng Marles cho biết các binh sĩ thuộc hạm đội tàu ngầm số 3 của Mỹ sẽ giám sát hoạt động của các tàu này, phối hợp với lực lượng của Úc và Anh.

Lực lượng luân phiên của Mỹ sẽ huấn luyện và đặt nền móng cho việc Úc sau này vận hành tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân của riêng mình. Theo ông Marles, việc điều động các tàu này cho thấy "AUKUS đang đi đúng hướng và điều đó đang diễn ra ngay bây giờ".

Các quan chức Mỹ cho biết căn cứ gần Perth - nơi các tàu ngầm luân phiên sẽ hoạt động - giúp Hải quân Mỹ hoạt động gần Biển Đông.

Chuyến thăm London của ông Marles trong tuần này để đàm phán về AUKUS đã bị phủ bóng bởi sự từ chức gây sốc của người đồng cấp Anh John Healey, liên quan bất đồng về vấn đề tài trợ các dự án quốc phòng.

Ông Healey đã cam kết ủng hộ AUKUS sau cuộc gặp với ông Marles hôm 11.6, nhưng đã từ chức trước chuyến tham quan theo lịch trình tới căn cứ hải quân Portsmouth.

Theo AUKUS, dự án quốc phòng tốn kém nhất của Úc, Canberra sẽ mua ba tàu ngầm cũ của Mỹ từ năm 2032. Nước này cũng có kế hoạch chế tạo một lớp tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân mới với sự hợp tác của Anh.

Thỏa thuận này đối diện các câu hỏi về việc liệu tốc độ sản xuất tàu ngầm chậm chạp ở Mỹ và Anh có khiến Úc thiếu hụt tàu ngầm cần thiết vào năm 2040 hay không.