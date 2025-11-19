Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Nhóm vượt ngục táo tợn người Việt ở Campuchia đã bị bắt
Video Thế giới

La Vi
19/11/2025 10:58 GMT+7

Theo báo Khmer Times, cảnh sát Campuchia đã bắt giữ 5 tội phạm bỏ trốn và một nữ đồng phạm sau khi nhóm này dàn dựng một vụ vượt ngục có vũ trang táo tợn vào sáng 18.11.

Theo bài báo, 5 tội phạm người Việt đã bỏ chạy sau khi trốn thoát từ tòa án tỉnh Svay Rieng vào lúc 8:53 sáng ngày 18.11.

Báo Khmer Times dẫn lời Phó giám đốc Công an tỉnh Svay Rieng, đại tá Kem Vannareth, cho biết một nghi phạm là một phụ nữ Việt Nam chưa rõ danh tính đã lẻn vào khu vực tòa án vào khoảng 9 giờ sáng, giả dạng làm người thân của một trong số bị cáo.

Người phụ nữ đã tiến đến gần một bị cáo và đưa cho anh ta một khẩu súng. Đại tá Vannareth nói: “Tù nhân đã lấy súng từ tay người phụ nữ và bắn nhiều phát súng cảnh cáo vào lính canh".

Nhóm vượt ngục táo tợn người Việt ở Campuchia đã bị bắt - Ảnh 1.

Người phụ nữ áo đen đưa súng cho một trong số các bị báo

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH VIDEO

Ông cho biết trong khi tù nhân nổ súng, các nghi phạm khác đã chạy vào giúp các bị cáo còn bị còng tay chạy ra những chiếc xe đậu bên ngoài.

Khmer Times dẫn lời đại tá Vannareth cho biết một cảnh sát đã bắn nhiều phát súng chỉ thiên để cảnh cáo nhưng không thể ngăn cản vụ bỏ trốn.

Theo Khmer Times, cảnh sát đã dùng xe đuổi theo, và khoảng 90 phút sau, 1 trong số 6 bị cáo bỏ trốn đã bị cảnh sát bắt giữ sau khi xe của tên này lao xuống một ao nước ở ngoại ô thành phố Svay Rieng. Người này được xác định là Lê Văn Thiên Lương.

Ông Kheang Sonadin, người phát ngôn của Tổng cục Trại giam, cho biết tối 18.11 rằng 5 tù nhân Việt Nam và 1 tù nhân Campuchia đã bị bắt lại vào buổi tối ở ngoại ô thành phố Svay Rieng.

