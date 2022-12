Nhộn nhịp thị trường lì xì tết

Đổi tiền tràn lan trên mạng

Thị trường đổi tiền lì xì tết những tuần gần đây trở nên nhộn nhịp hơn khi các điểm đổi tiền tăng cường tuyển cộng tác viên. Tài khoản Zalo H.T (tự giới thiệu tại Q.Phú Nhuận, TP.HCM) rao: “Tuyển vài chục bạn làm cộng tác viên đổi tiền mới tết 2023, không cần vốn, đăng tin, có khách chốt là có tiền”; “Quý khách hàng có đổi tiền mới xin liên hệ đổi trong nay mai để được giá tốt, vì cuối tuần bank nghỉ đến qua tết Tây mới làm lại, giá sỉ và lẻ sẽ không tốt như trong giờ hành chính”…

Theo ghi nhận, phí đổi tiền năm nay cao ở những mệnh giá nhỏ. Chị Hoa (Q.Phú Nhuận, TP.HCM) nhận đổi tiền mới cho hay phí đổi tiền mệnh giá 500 đồng, lấy 100 tờ là 400.000 đồng (100 tờ trị giá 50.000 đồng, như vậy người mua chịu phí 350.000 đồng); tiền mệnh giá 1.000 đồng, đổi 100 tờ là 120.000 đồng, tương đương phí 20%. Đối với các mệnh giá khác, phí dao động từ 3 - 10% tùy loại. Ở mệnh giá 50.000 đồng, phí đổi tiền là 7%, tức một xấp tiền 100 tờ trị giá 5 triệu đồng mất phí 350.000 đồng. “Càng cận tết, phí sẽ tăng bất thường nên nếu có nhu cầu thì chị đổi sớm, tránh đổi tiền lúc cuối tuần vì ngân hàng nghỉ làm”, chị Hoa cho hay.

Tuy nhiên, các điểm đổi tiền cũng chạy chương trình theo số lượng, đổi càng nhiều tiền thì phí càng giảm. Chẳng hạn, mệnh giá 1.000 đồng đổi 10 triệu đồng phí 10%, còn 1 triệu đồng thay vì 1,5 triệu đồng; mệnh giá 50.000 đồng, đổi 10 triệu đồng giảm phí còn 6% (tức 600.000 đồng) thay vì 7% (tức 700.000 đồng); từ 20 triệu đồng phí 5%; từ 50 triệu đồng phí 4%; từ 100 triệu đồng phí 3,5%; từ 200 triệu đồng phí 3%; mệnh giá 100.000 đồng, 200.000 đồng từ 10 triệu đồng phí 2%...

Không chỉ tiền Việt, các điểm đổi tiền mới lì xì tết còn có cả USD loại 1 USD và 2 USD. So với đầu năm 2022, giá đổi các tờ tiền USD cũng tăng lên khoảng 3.000 đồng, chẳng hạn tờ 1 USD có giá 30.000 đồng, 2 USD có giá 55.000 đồng mà theo các điểm đổi tiền là do “tỷ giá tăng” dù thực tế giá USD trên thị trường ở thời điểm này chưa đến 24.000 đồng/USD. Thế nhưng điều lạ là năm 2023 là Quý Mão nhưng giá những tờ tiền in hình con mèo lại giảm từ 10 - 20%. Ví dụ như tờ 2 USD con mèo vàng 3D giảm từ 150.000 đồng xuống còn 135.000 đồng; tờ 2 USD mèo mạ vàng giá 180.000 đồng.

Ngoài ra, các đồng xu hình mèo Úc giá 150.000 đồng, tờ tiền mèo Venezuela mệnh giá 60 Bolivar giá 35.000 đồng (giảm 5.000 đồng), combo 10 tờ tiền mèo Macau giá 150.000 đồng (giảm 30.000 đồng), combo 10 tờ tiền mèo vàng plastic Đài Loan giá 130.000 đồng (giảm 20.000 đồng), bao lì xì mèo thần tài vàng Đài Loan giá 80.000 đồng (giảm 40.000 đồng)…





Khi nhắc đến dịch vụ đổi tiền mới lì xì tết, chị Nguyên (Q.Bình Thạnh, TP.HCM) cho hay năm nào chị cũng đổi từ 10 - 20 triệu đồng tiền mới để gia đình lì xì cho người thân, đồng nghiệp. Thế nhưng vào ngân hàng giao dịch thì nhân viên chỉ cho đổi một ít tiền mới mệnh giá lớn 200.000 đồng, 500.000 đồng, trong khi nhu cầu của chị là mệnh giá 10.000 đồng, 20.000 đồng và 50.000 đồng nên chị đành phải tìm hiểu mấy điểm đổi tiền trên mạng cho nhanh. “Tiếc nhất là đổi 10 triệu đồng tiền mới mất phí khoảng 400.000 đồng. Do đó năm nay tìm hiểu phương thức lì xì qua ví điện tử, chuyển khoản ngân hàng, ngân hàng số… để vừa có thiệp gửi chúc mừng, vừa có số đẹp lì xì theo phong thủy liên quan đến 86 (Phát Lộc), 68 (Lộc Phát), 39 (Thần Tài nhỏ), 79 (Thần Tài lớn)…”, chị Nguyên nói.

Tăng cường đáp ứng nhu cầu dịp cuối năm

Ông Nguyễn Đức Lệnh, Phó giám đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) chi nhánh TP.HCM, cho hay việc trên mạng rao đổi tiền mới, tiền lẻ lấy phí là vi phạm pháp luật, vi phạm quy định của NHNN. Thực tế, để đáp ứng tốt nhu cầu thanh toán, phục vụ lưu thông hàng hóa tiền tệ thuận lợi, NHNN luôn cung ứng và đáp ứng đủ tiền mặt cả về số lượng, cơ cấu và mệnh giá thông qua hệ thống các tổ chức tín dụng, nhất là cho các doanh nghiệp thương mại, các siêu thị dịp cuối năm và Tết cổ truyền âm lịch.

Trước tình trạng đổi tiền “ngoài luồng” năm nào cũng diễn ra dù vi phạm pháp luật, ông Nguyễn Đức Lệnh bày tỏ mong muốn các cơ quan chức năng phối hợp với NHNN thực hiện quản lý tốt để hạn chế sai phạm phát sinh, đảm bảo an ninh an toàn tiền tệ.

Trước đó, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có chỉ thị yêu cầu NHNN tổ chức tốt công tác điều hòa và cung ứng tiền mặt, đáp ứng nhu cầu tiền mặt cho nền kinh tế cả về giá trị và cơ cấu mệnh giá; bảo đảm an ninh, an toàn kho quỹ vào Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Đồng thời, chỉ đạo hệ thống tổ chức tín dụng tổ chức tốt các dịch vụ ngoại hối, tăng cường hoạt động đổi ngoại tệ phục vụ nhu cầu của du khách nước ngoài. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong hoạt động mua, bán ngoại tệ, vàng và thực hiện đổi tiền không đúng quy định của pháp luật. Ngoài ra, các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài có biện pháp bảo đảm thanh khoản, cung ứng các dịch vụ thanh toán ổn định, an toàn. Chỉ đạo tổ chức vận hành hệ thống bù trừ, chuyển mạch giao dịch tài chính đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định, an toàn, thông suốt 24/24 giờ, phục vụ tốt nhu cầu thanh toán, nhu cầu rút tiền mặt qua hệ thống ATM tăng cao trước và trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Tăng cường giám sát an ninh mạng và triển khai các biện pháp kỹ thuật, bố trí nhân sự cần thiết để đảm bảo an toàn hoạt động của các hệ thống thanh toán và các hệ thống liên quan.