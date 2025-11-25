Nhơn Trạch 3 và Nhơn Trạch 4: Dấu mốc mới của hành trình chuyển dịch năng lượng

Không chỉ là hai nhà máy điện khí hiện đại, Nhơn Trạch 3 và Nhơn Trạch 4 còn là mắt xích quan trọng trong chuỗi LNG Thị Vải - Nhơn Trạch. Với tổng công suất 1.624 MW, đây được kỳ vọng trở thành "đòn bẩy" giữ cân bằng cho hệ thống điện, giúp giảm áp lực cung ứng vào mùa khô, mở đường cho việc sử dụng LNG, công nghệ tuabin khí hiện đại và tích hợp hydrogen trong tương lai.

Với chiến lược phát triển dựa trên năm trụ cột chính, Petrovietnam xác định PV Power là "cánh tay" chủ lực trong lĩnh vực điện, hiện đang vận hành 5.830 MW công suất, đóng góp khoảng 280 tỷ kWh điện cho hệ thống điện quốc gia.

Dự án này là bước tiến mới trong việc mở rộng quy mô, nâng cao chất lượng nguồn điện quốc gia của PV Power

Dự án còn nhận được sự hỗ trợ sát sao từ Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia về phát triển điện lực, các bộ ngành, UBND tỉnh Đồng Nai và các đơn vị trong ngành điện, kịp thời tháo gỡ vướng mắc về thủ tục, đấu nối và hạ tầng, giúp dự án bảo đảm tiến độ.

Ngày 20.11.2025 vừa qua, Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn đã đến khảo sát, đánh giá cao tinh thần làm việc của toàn bộ đội ngũ và nhấn mạnh tầm quan trọng của dự án đối với an ninh năng lượng phía Nam. Đồng thời, yêu cầu PV Power tiếp tục bám sát tiến độ để đảm bảo khánh thành vào đầu tháng 12.2025, sớm đưa các tua-bin LNG đầu tiên bổ sung nguồn điện cho hệ thống quốc gia.

Lãnh đạo Petrovietnam khẳng định việc hoàn thành Nhơn Trạch 3 và 4 thể hiện tinh thần "tiên phong, dám nghĩ, dám làm" của người dầu khí. Hai dự án là minh chứng rõ nét cho dịch chuyển năng lượng đang hiện hữu qua từng tổ máy, đường ống, bến cảng và từng giờ lao động miệt mài - viết tiếp câu chuyện năng lượng Việt Nam trong kỷ nguyên chuyển đổi xanh.