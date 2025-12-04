Nhơn Trạch-Trung tâm trung chuyển mới trong tứ giác đô thị quanh sân bay Long Thành

Nhơn Trạch chuyển vai trò từ đô thị vệ tinh sang đô thị trung chuyển

Trong bức tranh phát triển mới của khu Đông Nam bộ, Nhơn Trạch đang nổi lên với vai trò hoàn toàn khác so với trước đây. Từ một khu vực được xem là "vệ tinh" của TP.HCM, hiện nay Nhơn Trạch được đặt vào vị trí "trung chuyển" chiến lược quy hoạch Tứ giác đô thị động lực xoay quanh sân bay quốc tế Long Thành.

Lợi thế lớn nhất của Nhơn Trạch chính là vị trí: vừa giáp TP.HCM, chỉ cách một cây cầu để kết nối trực tiếp, vừa nằm ngay cửa ngõ sân bay Long Thành - nơi được xem là trung tâm tăng trưởng mới của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Vị trí này đưa Nhơn Trạch vào điểm giao thoa của các tuyến giao thông lớn, dòng người, dòng hàng hóa và tương lai đô thị hóa mạnh mẽ.

Khi sân bay Long Thành đi vào hoạt động, khu vực xung quanh sẽ đón một lượng lớn chuyên gia, kỹ sư, doanh nhân, nhân lực dịch vụ và logistics đến làm việc và sinh sống. Nhơn Trạch, nhờ nằm đúng hướng di chuyển từ TP.HCM về sân bay, trở thành điểm trung chuyển tự nhiên. Từ đây, cư dân có thể di chuyển thuận tiện về trung tâm TP.HCM, sang Đồng Nai hoặc thẳng đến sân bay chỉ trong thời gian ngắn.

Các chuyên gia quy hoạch nhận định Nhơn Trạch đã hội đủ ba yếu tố để phát triển thành đô thị hiện đại: vị trí kết nối, giao thông liên vùng và tốc độ đô thị hóa

Các dự án hạ tầng chiến lược đưa Nhơn Trạch vào chu kỳ tăng tốc

Bên cạnh lộ trình quy hoạch, hạ tầng giao thông chính là động lực lớn nhất đưa Nhơn Trạch vào giai đoạn tăng tốc. Trong những năm tới, đây sẽ là khu vực sở hữu mạng lưới giao thông hoàn thiện bậc nhất khu Đông Nam bộ.

Tuyến nổi bật là Vành đai 3 đoạn Tân Vạn - Nhơn Trạch, dự kiến thông xe kỹ thuật vào cuối năm 2025. Khi thông xe, tuyến này sẽ rút ngắn thời gian di chuyển từ Nhơn Trạch đến TP.HCM, kết nối trực tiếp với hệ thống cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, cao tốc Bến Lức - Long Thành và hàng loạt trục giao thông trọng yếu khác.

Song song với Vành đai 3, các tuyến cầu vượt sông và cao tốc cũng đang được đẩy nhanh, giúp Nhơn Trạch kết nối thuận tiện với TP.HCM, Đồng Nai và các trung tâm logistics – cảng biển như Cát Lái, Cái Mép - Thị Vải.

Khi sân bay Long Thành vận hành, lượng di chuyển giữa TP.HCM và sân bay sẽ tăng mạnh, kéo theo nhu cầu lớn về dịch vụ, lưu trú, cho thuê và nhà ở thực tại Nhơn Trạch.

Chính sự cộng hưởng giữa sân bay - vành đai - cao tốc - cảng biển đã tạo ra "vị trí vàng" hiếm có cho Nhơn Trạch. Đây cũng là lý do khiến bất động sản khu vực này ghi nhận biên độ tăng trưởng rõ rệt trong vài năm gần đây.

Dòng tiền đầu tư dịch chuyển từ trung tâm ra các đô thị vệ tinh có tiềm năng tăng trưởng đã tạo thêm động lực cho Nhơn Trạch trở thành lựa chọn ưu tiên của nhiều nhà đầu tư dài hạn

FIATO Airport City: Dự án đón đầu trục phát triển sân bay

Trong bối cảnh Nhơn Trạch tăng tốc từ quy hoạch đến hạ tầng, FIATO Airport City nổi bật nhờ sở hữu vị trí được xem là "điểm chốt" của toàn khu vực. Dự án nằm ngay mặt tiền đường Tôn Đức Thắng (25B) - tuyến đường đang được đẩy nhanh thi công để trở thành một trong hai trục kết nối trực tiếp và nhanh nhất vào sân bay quốc tế Long Thành, song song với trục Nguyễn Ái Quốc (25C).

FIATO Airport City nằm ngay trên hành lang giao thương hướng vào sân bay

Khoảng cách từ FIATO Airport City đến sân bay Long Thành chỉ khoảng 10 phút, còn về TP.HCM khoảng 30 phút khi Vành đai 3 hoàn thiện. Đây là lợi thế lớn cho nhu cầu an cư và kinh doanh dịch vụ gắn với sân bay.

Bên cạnh đường bộ, dự án còn nằm giữa hai ga của tuyến đường sắt nhẹ Thủ Thiêm - Long Thành, với ga gần nhất cách khoảng 500m, giúp cư dân di chuyển bằng metro đến sân bay chỉ trong 5 phút.

Tiến độ FIATO Airport City đang theo đúng kế hoạch, với hai block thi công ổn định và block Galaxy dự kiến bàn giao quý 4/2026, trùng thời điểm sân bay Long Thành vận hành ổn định giai đoạn 1.

Sự trùng khớp này giúp dự án đón đúng nhu cầu tăng cao về nhà ở, lưu trú và kinh doanh dịch vụ khi sân bay hoạt động. Chủ sở hữu căn TMDV FIATO Airport City và căn hộ cho thuê có nhiều cơ hội khai thác nguồn khách lớn từ sân bay cùng đội ngũ chuyên gia, doanh nhân làm việc tại khu vực.

FIATO Airport City thừa hưởng toàn bộ sự phát triển của Nhơn Trạch trong giai đoạn mới. Từ quy hoạch tứ giác đô thị động lực, hạ tầng liên kết, tốc độ đô thị hóa và sức hút của sân bay, tất cả tạo nên giá trị gia tăng bền vững cho dự án

Có thể thấy, Nhơn Trạch đang ở giai đoạn hội tụ đầy đủ các yếu tố để bước vào chu kỳ tăng trưởng mạnh. FIATO Airport City, nhờ sở hữu vị trí trung tâm trong toàn bộ hệ thống kết nối, tiến độ chắc chắn và thời điểm bàn giao trùng khớp với thời điểm vận hành sân bay, trở thành lựa chọn đáng chú ý cho những ai muốn đón đầu xu thế đô thị sân bay.