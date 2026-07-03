Nhu cầu hạ tầng AI khiến phát thải carbon của Amazon tăng 16%

Theo TechRadar, Amazon cho biết tổng lượng phát thải carbon tuyệt đối của hãng trong năm 2025 tăng 16%, đạt 80,9 triệu tấn CO₂ tương đương. Theo báo cáo bền vững mới công bố, sự gia tăng chủ yếu đến từ nhu cầu năng lượng ngày càng lớn để vận hành hạ tầng phục vụ trí tuệ nhân tạo và các trung tâm dữ liệu.

Đây là mức tăng phát thải hằng năm lớn nhất của Amazon kể từ khi công ty công bố cam kết Climate Pledge, đặt mục tiêu đạt phát thải ròng bằng 0 vào năm 2040. Báo cáo cho thấy quá trình mở rộng hạ tầng AI đang tạo thêm áp lực lên mục tiêu cắt giảm phát thải của doanh nghiệp.

Sự mở rộng của AWS để đáp ứng nhu cầu AI góp phần khiến phát thải carbon của Amazon tăng 16% trong năm 2025 ẢNH: AMAZON

Amazon Web Services (AWS), mảng điện toán đám mây của công ty, tiếp tục ghi nhận tăng trưởng mạnh trong năm 2025. Tuy nhiên, chỉ số cường độ carbon của AWS, tức lượng phát thải trên mỗi USD doanh thu, cũng tăng 3% so với năm trước. Dù vậy, Amazon cho biết chỉ số này vẫn thấp hơn 38% so với năm 2019, thời điểm trước khi làn sóng đầu tư hạ tầng AI bùng nổ.

Báo cáo cũng chỉ ra chuỗi cung ứng vẫn là nguồn phát thải lớn nhất của Amazon, chiếm khoảng 76% tổng lượng phát thải và tăng 20% so với năm trước. Trong khi đó, phát thải từ lượng điện mua vào tăng 34%, phản ánh nhu cầu năng lượng ngày càng lớn của hệ thống trung tâm dữ liệu.

Song song với việc mở rộng hạ tầng, Amazon cho biết vẫn tiếp tục đầu tư vào các giải pháp giảm phát thải. Trong năm 2025, công ty bổ sung 80 dự án năng lượng tái tạo và không phát thải carbon, nâng tổng công suất danh mục lên 42 GW trên 712 dự án. Amazon cũng cho biết 61 dự án xây dựng trong năm qua đã sử dụng các loại vật liệu có lượng phát thải carbon thấp hơn.

Hiệu quả sử dụng năng lượng tại các trung tâm dữ liệu của Amazon tiếp tục được cải thiện với chỉ số hiệu quả sử dụng điện (PUE) đạt 1,14. Tuy nhiên, báo cáo cho thấy sự phát triển nhanh của AI đang khiến nhu cầu điện tăng với tốc độ vượt xa các nỗ lực cắt giảm phát thải, đặt ra thêm thách thức cho mục tiêu trung hòa carbon của các tập đoàn công nghệ lớn trong những năm tới.