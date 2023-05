Nhu cầu tiêu thụ vàng của người Việt giảm 12% trong quý 1

Từ 19,6 tấn trong quý 1/2022, nhu cầu tiêu thụ vàng tại Việt Nam đã giảm đi 12%, chỉ còn 17,2 tấn. Tương tự, nhu cầu vàng thỏi và xu vàng cũng giảm 10%, từ 14 tấn trong quý 1/2022 giảm xuống còn 12,6 tấn trong quý 1/2023.

Trong khi đó, nhu cầu trang sức giảm 18% so với cùng kỳ 2022, từ 5,6 tấn xuống còn 4,6 tấn. Sự sụt giảm của thị trường Việt Nam thấp hơn tốc độ của thế giới. Nhu cầu tiêu thụ vàng toàn cầu (không bao gồm thị trường OTC) thấp hơn 13% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, sự phục hồi của thị trường OTC đã nâng tổng nhu cầu vàng lên 1.174 tấn, tăng nhẹ 1% so với quý 1/2022.

Nhu cầu vàng Việt Nam sụt giảm 12% trong quý 1/2023 NGỌC THẮNG

Giải thích cho hiện tượng trên, ông Shaokai Fan, Giám đốc điều hành khu vực châu Á - Thái Bình Dương (không bao gồm Trung Quốc) đồng thời là Giám đốc toàn cầu về Ngân hàng trung ương của WGC, cho biết: "Sự suy giảm nhu cầu trang sức vàng một phần do tác động từ hiệu ứng cơ số. Quý 1/2022 được nhìn nhận là quý có nhu cầu mua vàng trang sức trong nước mạnh nhất kể từ năm 2007. Việc mua trữ vàng trang sức trong quý 1/2023 ghi nhận những dấu hiệu tích cực trong dịp Tết Nguyên đán, trước khi giảm dần vào tháng 2 và tháng 3 do vàng tăng giá".

Các ngân hàng trung ương góp phần kích cầu bằng cách bổ sung 228 tấn vào các dự trữ toàn cầu, đạt mức kỷ lục trong dữ liệu thống kê quý 1. Việc mua vàng liên tục với số lượng lớn từ các cơ quan chính phủ nhấn mạnh vai trò của vàng trong danh mục dự trữ ngoại hối trong thời gian biến động thị trường và tăng cao rủi ro.

Trong khi đó, lượng vàng trang sức toàn cầu trong quý 1 duy trì ở mức ổn định với 478 tấn. Nhu cầu vàng trang sức của Trung Quốc đã dần phục hồi, đạt 198 tấn, đây là quý đầu tiên mà hoạt động mua sắm của người tiêu dùng không bị hạn chế vì lệnh phong tỏa được nới lỏng. Điều này đã bù đắp phần nào cho nhu cầu suy giảm ở Ấn Độ, nơi mức độ tiêu thụ giảm 17% so với cùng kỳ năm trước, chỉ còn 78 tấn trong quý 1/2023. Và yếu tố chính dẫn đến hiện tượng suy giảm trên là việc giá vàng nội địa tăng mạnh.

Nhu cầu đầu tư vàng trong quý đầu năm đã trải qua sự biến đổi. Dù trong tháng 1 và tháng 2 đã xuất hiện hiện tượng rút vốn ra khỏi quỹ ETF vàng, nhưng do rủi ro hệ thống của nền kinh tế Mỹ, nên tháng 3 đã ghi nhận sự phục hồi vốn đầu tư vào quỹ ETF vàng, từ đó góp phần giảm lượng rút của toàn quý xuống chỉ còn mức khiêm tốn, khoảng 29 tấn.

Tuy nhiên, nhu cầu đầu tư toàn cầu vào vàng thỏi và xu vàng đã tăng 5% so với cùng kỳ năm trước, đạt 302 tấn, mặc dù có biến động đáng kể ở các thị trường chính. Nhu cầu mua vàng thỏi và xu vàng tại Mỹ đạt 32 tấn trong quý 1, mức cao nhất trong một quý kể từ năm 2010, chủ yếu do lo ngại về suy thoái kinh tế và nhu cầu tìm kiếm nơi trú ẩn trong khủng hoảng ngân hàng. Sự gia tăng ở Mỹ cân bằng lại suy giảm nhu cầu ở châu Âu, đặc biệt Đức, nơi nhu cầu đầu tư giảm 73%. Việc nhu cầu tại Đức suy giảm đáng kể chủ yếu do lãi suất thực dương và giá vàng tại thị trường châu Âu tăng khuyến khích việc bán ra để thu lợi nhuận.

Về nguồn cung, quý 1 đã ghi nhận tăng nhẹ trong tổng cung vàng, đạt 1.174 tấn, với mức gia tăng 2% trong khai thác mỏ và 5% trong tái chế, được thúc đẩy bởi giá vàng tăng.