Nhu cầu vàng miếng tăng vọt, đẩy chênh lệch giá lên cao kỷ lục

Về nguồn cung, sản lượng khai thác vàng trong quý 1/2024 tăng 4% so với cùng kỳ năm ngoái lên 893 tấn - mức kỷ lục trong quý 1. Vàng tái chế cũng đạt mức cao nhất kể từ quý 3/2020, tăng 12% so với cùng kỳ lên 351 tấn, do một số nhà đầu tư nhận thấy mức giá cao là cơ hội tốt để thu lợi nhuận.