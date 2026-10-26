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    Như Quỳnh: Hồi trẻ tôi đau khổ vì yêu đơn phương

    Minh Hy
    Minh Hy
    Trong cuộc trò chuyện với MC Nguyên Khang, hai nữ ca sĩ Như Quỳnh và Mai Thiên Vân không chỉ chia sẻ về cơ hội kết hợp trong âm nhạc mà còn tiết lộ quan điểm riêng về tình yêu.

    Mai Thiên Vân từng muốn làm nữ tu

    Góp mặt trong chương trình The Khang Show Music Wave, Mai Thiên Vân và Như Quỳnh khiến khán giả thổn thức với ca khúc mở màn Tuổi mộng xứ đông. Nét duyên dáng, nhẹ nhàng của cả hai cùng bản phối mới mang đến màn biểu diễn hấp dẫn, đặc sắc.

    Lý do Như Quỳnh và Mai Thiên Vân chưa từng song ca - Ảnh 1.

    Như Quỳnh khiến Mai Thiên Vân bất ngờ vì từng muốn làm DJ

    ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH THE KHANG SHOW

    Khi MC Nguyên Khang đặt câu hỏi vì sao Mai Thiên Vân và Như Quỳnh chưa từng đứng song ca dù cùng hoạt động ở trung tâm ca nhạc hải ngoại. Đáp lời Nguyên Khang, Như Quỳnh tâm sự: "Tuy hai chị em cũng rất muốn nhưng trung tâm ca nhạc có nhiều giọng ca và có sự sắp xếp riêng. Vì thế, chúng tôi chưa dám xin phép để hát chung, nhưng may mắn lần này gặp được Nguyên Khang tạo cơ hội cho hai chị em đến gần với khán giả".

    Lý do Như Quỳnh và Mai Thiên Vân chưa từng song ca - Ảnh 2.

    Như Quỳnh và Mai Thiên Vân lần đầu song ca

    ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH THE KHANG SHOW

    Trong chương trình, Mai Thiên Vân tâm sự cô là người thích sự bình an, yêu cuộc sống nhẹ nhàng và sợ những cuộc cãi vã. Nữ ca sĩ 8X cũng không yêu sớm như đàn chị Như Quỳnh vì từng có ý định vào nhà thờ làm nữ tu. 

    "Chị Như Quỳnh xinh đẹp từ nhỏ nên khi đi hát sẽ được nhiều người để ý, từ đó cũng dễ bị cám dỗ. Còn ngày xưa Vân là cô bé miền quê, không có sửa soạn nên ít có người chú ý", Mai Thiên Vân chia sẻ.

    Lý do Như Quỳnh và Mai Thiên Vân chưa từng song ca - Ảnh 3.

    Ca sĩ Như Quỳnh khoe giọng ngọt ngào với ca khúc Thầm mong

    ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH THE KHANG SHOW

    Trước khi gửi đến khán giả ca khúc về tình yêu, Như Quỳnh cũng chia sẻ quan điểm cá nhân về chuyện lứa đôi. Giọng ca Người tình mùa đông bộc bạch: "Hồi còn trẻ, tôi có yêu đơn phương và cũng đau khổ. Lúc nào tôi cũng mong được nhìn thấy ánh mắt và nụ cười của người thương. Dù họ cười với người khác chứ không cười với mình, vậy mà tôi cũng thấy vui nữa. Vì tôi thích người đó quá nên tưởng tượng nụ cười đó dành cho mình. Sau khi trưởng thành và trải qua biết bao kinh nghiệm tình trường, tôi đằm thắm hơn, giận không nói, chỉ làm thôi. Lúc xảy ra mâu thuẫn, tôi không cãi nhau mà chỉ tập trung làm việc của mình, đó cách ứng xử văn minh. Còn nếu tôi nổi điên hơn thì đặt vé máy bay đi đâu đó chơi một mình".

    Trong khi đó, Mai Thiên Vân thừa nhận khi yêu có những lúc cô cũng giận hờn nhưng không bao giờ cãi nhau. Vì giọng ca Căn nhà màu tím không muốn lớn tiếng và sẽ tránh mặt nếu thấy xảy ra mâu thuẫn.

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    Như Quỳnh Mai Thiên Vân The Khang Show Music Wave Yêu đơn phương song ca

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