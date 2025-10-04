Như Quỳnh thử sức diễn kịch trong 'Hương sắc giai nhân'

Đại nhạc hội thu hình trực tiếp chủ đề Hương sắc giai nhân dự kiến diễn ra vào ngày 27.12 với sự góp mặt của dàn sao như Hương Lan, Họa Mi, Hồ Văn Cường, Mai Thiên Vân, Hoài Lâm, Thanh Duy… Phần dẫn dắt chương trình được đảm nhiệm bởi MC Đinh Tiến Dũng (Giáo sư Xoay) và người đẹp Thanh Thanh Huyền.

Ca sĩ Như Quỳnh tại sự kiện công bố dự án mới hôm 3.10 Ảnh: BTC

Như Quỳnh tiết lộ đại nhạc hội có sự xuất hiện đặc biệt của các "anh tài" từ chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai. Như Quỳnh cho hay: "Đại nhạc hội không đơn thuần là chương trình âm nhạc mà còn là sự kiện thường niên của Như Quỳnh trong việc tạo ra một sân chơi để nhiều thế hệ nghệ sĩ hội ngộ. Như Quỳnh muốn đem một làn gió mới qua những tiết mục và dàn dựng nhằm hướng tới các bạn trẻ Gen Z vốn là những vị khách rất cần sự trẻ trung và hiện đại".

Không chỉ có các phần trình diễn âm nhạc, Như Quỳnh cùng ê kíp còn dàn dựng những phần biểu diễn thời trang, kịch. Ở phần kịch, lần đầu tiên Như Quỳnh diễn hài cùng các nghệ sĩ tên tuổi khác chưa được cô hé lộ. "Ngoài đời tôi cũng khá hài hước, hay nói đùa vui với bạn bè. Nhưng sân khấu thì sẽ khác ngoài đời và chưa từng thử sức. Nay có được kịch bản đo ni đóng giày, mình cũng được mọi người động viên làm thử cái mới nên mạnh dạn thử sức", cô nói.

Bên cạnh đại nhạc hội, ca sĩ Như Quỳnh cũng cho biết sẽ phát hành đĩa than với những ca khúc nhạc xuân tuyển chọn, vừa quen thuộc vừa mới mẻ và tất cả đều được phối khí mới để phù hợp với thị hiếu khán giả.