Không khí sôi động sắc màu tại gian hàng Nhựa Bình Minh

Ngay từ đầu, giải đấu đã diễn ra trong không khí sôi động với những màn bứt tốc quyết liệt, sự phối hợp đồng lòng của các tay chèo cùng sự cổ vũ cuồng nhiệt từ đông đảo người dân và du khách.

Bên cạnh đường đua, gian hàng Nhựa Bình Minh cũng thu hút khách tham quan với các hoạt động trò chơi tương tác, trải nghiệm và check-in, góp phần tạo thêm không gian giao lưu, kết nối trong khuôn khổ ngày hội văn hóa. Đặc biệt, trong đó ngày tranh tài cuối cùng trùng với Ngày Văn hóa Việt Nam 24-11.

Thông qua việc đồng hành cùng giải đấu, Nhựa Bình Minh khẳng định cam kết chung tay gìn giữ, tôn vinh giá trị văn hóa truyền thống và lan tỏa niềm tự hào bản sắc Việt đến cộng đồng.