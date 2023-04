Nhựa tái chế DUYTAN tổ chức Lễ khánh thành Giai đoạn 1 Nhà máy tại Long An

Nhựa Tái Chế DUYTAN được khởi công xây dựng từ tháng 6.2019 trên diện tích 65.000m² tại Cụm Công Nghiệp Nhựa Đức Hòa Hạ, tỉnh Long An có công suất sau khi hoàn thành là 100.000 tấn/năm. Với dây chuyền sản xuất hiện đại nhập khẩu mới từ Châu Âu, ngoài các tiêu chuẩn ISO cho hệ thống quản lý, sản phẩm của Công ty đáp ứng các tiêu chuẩn của Cục Quản lý thực phẩm và dược phẩm Hoa Kỳ (FDA), chứng nhận quốc tế từ Cơ quan An toàn Thực phẩm Châu Âu (EFSA) là minh chứng cho chất lượng sản phẩm hạt nhựa tái sinh không chứa chất độc hại, an toàn cho sức khỏe con người, phù hợp để sản xuất các sản phẩm tiếp xúc với thực phẩm, bao gồm cả nước uống.

Nhựa Tái Chế DUYTAN hiện là nhà máy đầu tiên tại Việt Nam thành công mô hình áp dụng công nghệ tái chế "Bottle to Bottle" - mỗi chai nhựa đã qua sử dụng sẽ được tái chế thành các hạt nhựa tạo ra một vòng lặp chai nhựa mới giúp giảm sử dụng nguồn nhiên liệu hóa thạch.

Trong năm 2022, nhà máy đã tái chế hơn 1,3 tỉ chai nhựa được thu gom trong nước. Số lượng chai nhựa đã được xử lý tái chế không chỉ cung cấp nguyên liệu cho các Công ty đối tác nhãn hàng FMCG lớn tại Việt Nam mà còn xuất khẩu 4.200 tấn sang 12 quốc gia bao gồm Hoa Kỳ và Châu Âu.

Hiện nay, nhà máy có công suất sản xuất 30.000 tấn nhựa/năm, kế hoạch giai đoạn 2 sẽ nâng công suất xử lý lên 60.000 tấn nhựa/năm, tương đương 4 tỉ chai nước sẽ được tái chế.

Nhà máy đang được vận hành theo tiêu chí 3 KHÔNG trong quá trình sản xuất: KHÔNG RÁC THẢI - KHÔNG KHÍ THẢI - KHÔNG NƯỚC THẢI. Việc áp dụng 3 tiêu chí này không chỉ giúp Công ty thúc đẩy việc sản xuất không gây ô nhiễm môi trường mà còn quan tâm nhiều hơn đến việc tái sử dụng các nguồn năng lượng trong sản xuất.

Hoàn thành xây dựng nhà máy được xem là bước tiến quan trọng của Công ty Cổ phần Nhựa Tái Chế DUYTAN thông qua công tác tổ chức thu gom, tái chế và sản xuất ra hạt nhựa tái sinh chất lượng cao cho thị trường. Từ đó dần hoàn thiện mô hình kinh tế tuần hoàn trong quản lý rác thải nhựa, giúp giảm thiểu tác động tới môi trường, hướng đến nền kinh tế xanh và thúc đẩy cho các doanh nghiệp gia tăng sử dụng nhựa tái sinh trong sản xuất bao bì.