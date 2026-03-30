Nhựa Tiền Phong đồng hành Hội thảo quốc tế ‘TOD với phát triển đường sắt đô thị’

Đại diện Nhựa Tiền Phong nhận bằng chứng nhận nhà tài trợ Vàng trong khuôn khổ hội thảo quốc tế "TOD với phát triển đường sắt đô thị"

Trong vai trò nhà tài trợ Vàng, Công ty cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền Phong phía Nam (Tiền Phong Nam) đồng hành cùng sự kiện và khẳng định rõ nét vai trò của doanh nghiệp vật liệu trong bài toán phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng.

Sự kiện được tổ chức trong bối cảnh TP.HCM đang đẩy mạnh phát triển hệ thống metro và hướng tới mô hình TOD, nơi giao thông công cộng trở thành trục xương sống cho quy hoạch đô thị. Hội thảo quy tụ nhiều cơ quan Trung ương, bộ, ngành, UBND TP.HCM, các sở ban ngành, cùng các tổ chức quốc tế, doanh nghiệp lớn trong lĩnh vực hạ tầng, bất động sản và giao thông đô thị. Những nội dung trao đổi xoay quanh quy hoạch tích hợp, phát triển nguồn nhân lực và giải pháp kỹ thuật cho hạ tầng đô thị hiện đại.

Trong bức tranh tổng thể đó, hạ tầng kỹ thuật đặc biệt là hệ thống cấp thoát nước, kết cấu ngầm và vật liệu xây dựng đóng vai trò nền tảng nhưng thường ít được chú ý. Đây chính là khoảng trống mà các doanh nghiệp như Nhựa Tiền Phong đang từng bước khẳng định vị trí của mình.

Doanh nghiệp vật liệu trong bài toán TOD: Vai trò từ "hậu trường" đến "trung tâm"

Phát triển đô thị theo mô hình TOD không còn là câu chuyện của quy hoạch hay giao thông, mà đó còn là sự đồng bộ của toàn bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật. Từ cấp nước, thoát nước, đến các công trình ngầm phục vụ metro, tất cả đều đòi hỏi vật liệu có độ bền cao, khả năng thích ứng và vận hành ổn định trong thời gian dài.

Với hơn 65 năm phát triển, Nhựa Tiền Phong đã tham gia vào hàng loạt dự án hạ tầng trên cả nước, cung cấp các giải pháp ống và phụ tùng nhựa cho hệ thống cấp thoát nước, khu đô thị, khu công nghiệp và các công trình trọng điểm. Năng lực sản xuất quy mô lớn cùng mạng lưới phân phối rộng khắp giúp doanh nghiệp đảm bảo khả năng cung ứng vật liệu ổn định, yếu tố then chốt trong các dự án hạ tầng quy mô lớn như metro hay TOD.

Đại diện Nhựa Tiền Phong cùng đại diện các cơ quan, doanh nghiệp thực hiện nghi thức cắt băng khai mạc chuỗi triển lãm và hội thảo quốc tế "TOD với phát triển đường sắt đô thị"

Không dừng lại ở việc cung cấp sản phẩm, Nhựa Tiền Phong đang từng bước chuyển dịch sang vai trò đối tác giải pháp, tham gia từ khâu tư vấn vật liệu đến hỗ trợ kỹ thuật, nhằm đảm bảo hiệu quả vận hành lâu dài cho công trình.

Không gian trưng bày: Góc nhìn thực tiễn từ doanh nghiệp

Trong khuôn khổ triển lãm ngày 26.3, khu trưng bày của Nhựa Tiền Phong mang đến cái nhìn trực quan về các giải pháp vật liệu phục vụ hạ tầng đô thị. Các sản phẩm PVC-U, HDPE, PP-R vốn đã quen thuộc trong ngành, nay được giới thiệu trong bối cảnh ứng dụng thực tế vào các hệ thống cấp thoát nước đô thị, khu dân cư mật độ cao và công trình kỹ thuật.

Không gian trưng bày của Nhựa Tiền Phong tại triển lãm, nổi bật với sản phẩm ống nhựa HDPE đường kính 2.000 mm lớn bậc nhất Việt Nam, thu hút sự quan tâm của khách tham quan

Bên cạnh đó, Nhựa Tiền Phong cũng giới thiệu thêm các giải pháp vật liệu mới, trong đó có công nghệ chống thấm ARCAN, một phần trong chiến lược mở rộng hệ sinh thái sản phẩm nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của các công trình hạ tầng, đặc biệt là các kết cấu ngầm và công trình chịu áp lực nước.

Đồng hành cùng xu hướng phát triển bền vững

Trong xu hướng phát triển đô thị hiện đại, yếu tố bền vững không chỉ nằm ở quy hoạch mà còn phụ thuộc lớn vào chất lượng hạ tầng và vật liệu xây dựng. Những hệ thống cấp thoát nước hoạt động ổn định, những công trình ngầm được bảo vệ hiệu quả trước tác động của môi trường sẽ là nền tảng cho sự phát triển lâu dài của đô thị.

Đại diện Nhựa Tiền Phong trao đổi, giới thiệu các giải pháp phụ kiện ống nhựa với khách tham quan, mang đến góc nhìn thực tế về ứng dụng trong hệ thống hạ tầng kỹ thuật

Sự tham gia của Nhựa Tiền Phong tại hội thảo lần này cho thấy vai trò ngày càng quan trọng của doanh nghiệp vật liệu trong hệ sinh thái phát triển đô thị. Từ những thành phần "hậu trường", các giải pháp vật liệu đang dần trở thành yếu tố cốt lõi, góp phần đảm bảo tính bền vững và hiệu quả vận hành của các công trình.

Trong hành trình phát triển đó, Nhựa Tiền Phong cam kết đồng hành cùng các dự án, đồng thời chủ động kết nối tri thức, công nghệ và thực tiễn, hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng hạ tầng và đóng góp vào sự phát triển bền vững của đô thị Việt Nam.