Nhức nhối xe dù, bến cóc tại TP.HCM: Vì sao các bến 'lụi' vẫn hoạt động bất chấp pháp luật?

Thế nhưng các bến bãi "lụi" này vẫn hoạt động công khai, kéo dài, bất chấp pháp luật nhiều năm. Trong khi đó, chính quyền địa phương, CSGT, Thanh tra giao thông (TTGT) cho biết vẫn thường xuyên kiểm tra và kiến nghị dừng hoạt động.



Bị kiến nghị dừng nhưng vẫn hoạt động

Trong loạt bài điều tra Nhức nhối xe dù, bến cóc tại TP.HCM, Báo Thanh Niên có phản ánh tình trạng hoạt động bến bãi của xe khách Thành Công trên QL13 (P.Hiệp Bình Phước, TP.Thủ Đức). Qua xác minh, bãi xe này chưa được cấp phép đón trả khách, thế nhưng vẫn ngang nhiên hoạt động như bến xe thu nhỏ.

Bãi xe khách của Chi nhánh Hiệp Bình Phước - Công ty Thành Công tại 834 QL13, P.Hiệp Bình Phước, TP.Thủ Đức, hoạt động không phép trong thời gian dài CÔNG NGUYÊN

Theo báo cáo mới nhất của UBND P.Hiệp Bình Phước vào tháng 10.2023, tại số 834 QL13, KP.4, P.Hiệp Bình Phước xuất hiện bến bãi có tên Chi nhánh Hiệp Bình Phước - Công ty TNHH vận tải Thành Công (Công ty Thành Công). Qua kiểm tra, chi nhánh này có giấy chứng nhận đăng ký hoạt động có tên gọi "Chi nhánh Hiệp Bình Phước - Công ty TNHH vận tải Thành Công", người đứng đầu là bà Trần Thị Quỳnh Như (29 tuổi, quê Bình Phước). Ngành nghề kinh doanh các loại hình vận tải bằng ô tô; kinh doanh vận tải hành khách bằng ô tô theo tuyến cố định và hợp đồng.

1 đoạn đường vài ba 'bến cóc': Vì sao dẹp mãi không xong?

Theo UBND P.Hiệp Bình Phước, Chi nhánh Hiệp Bình Phước - Công ty Thành Công (số 834 QL13) không được cơ quan chức năng cấp phép hoạt động dừng đón trả khách trên tuyến cố định. Tháng 4.2023, Công an P.Hiệp Bình Phước đã phối hợp Đội CSGT Bình Triệu (Phòng CSGT - PC08 Công an TP.HCM) và các ban ngành liên quan kiểm tra hoạt động tại chi nhánh này. Đoàn kiểm tra ghi nhận Công ty Thành Công thường xuyên sử dụng 15 đầu xe để vận chuyển hàng hóa, hành khách, tuyến TP.HCM - Bình Phước. Chi nhánh Công ty Thành Công chưa được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận bằng văn bản về hoạt động đón trả khách tại số 834 QL13. Ngoài ra, Công ty Thành Công còn cho các nhà xe như Hoàng Yến Logistics, Xuân Phúc, Rạng Đông, Phi Điệp, Ba Quy... thuê các ki ốt trong khu vực khuôn viên chi nhánh để kinh doanh vận tải.

Đầu tháng 5.2023, Công an P.Hiệp Bình Phước tiếp tục có công văn tham mưu cho UBND P.Hiệp Bình Phước phối hợp các cơ quan chức năng TP.Thủ Đức, Công an TP.Thủ Đức, Đội 5 TTGT (Sở GTVT), Đội CSGT Bình Triệu kiểm tra, xử lý các vi phạm tại Chi nhánh Hiệp Bình Phước - Công ty Thành Công.

Theo UBND P.Hiệp Bình Phước, Chi nhánh Hiệp Bình Phước - Công ty Thành Công (số 834 QL13) mặc dù chưa được cơ quan chức năng cấp phép hoạt động kinh doanh điểm dừng đón trả khách tuyến cố định, nhưng vẫn lén lút hoạt động. Hoạt động của bãi xe này ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn, gây dư luận không tốt trong nhân dân.

Từ đó, Công an P.Hiệp Bình Phước đã đề xuất Công an TP.Thủ Đức có văn bản kiến nghị Sở GTVT yêu cầu Chi nhánh Hiệp Bình Phước - Công ty Thành Công ngưng hoạt động trong thời gian chờ cơ quan chức năng chấp thuận chính thức bằng văn bản. Đồng thời, kiến nghị UBND TP.Thủ Đức chỉ đạo các ban ngành liên quan kiểm tra, xử lý các hoạt động vi phạm tại chi nhánh này.

Trao đổi với PV Thanh Niên, lãnh đạo UBND P.Hiệp Bình Phước cho biết bến xe của Chi nhánh Hiệp Bình Phước - Công ty Thành Công (834 QL13) hoạt động từ năm 2022. Địa điểm này trước kia là nhà xưởng kết cấu mái tôn, cột sắt nằm dưới chân cầu vượt Bình Phước (giao nhau giữa QL13 và QL1). Khu đất này nằm trên đất quy hoạch cây xanh. UBND P.Hiệp Bình Phước đã nhiều lần phối hợp với Công an TP.Thủ Đức, Đội CSGT Bình Triệu (PC08), Đội 5 TTGT và cơ quan liên quan của TP.Thủ Đức kiểm tra, lập biên bản xử lý.

Trao đổi với PV Thanh Niên, Công an TP.Thủ Đức, lãnh đạo Đội 5 TTGT cũng khẳng định đã nhiều lần phối hợp chính quyền địa phương kiểm tra, lập biên bản vi phạm tại bãi xe số 834 QL13 (P.Hiệp Bình Phước) của Công ty Thành Công.

Thế nhưng tại thời điểm trước và sau khi Báo Thanh Niên phản ánh, bãi xe Chi nhánh Hiệp Bình Phước - Công ty Thành Công vẫn hoạt động tấp nập!

Có kiểm tra nhưng vi phạm vẫn liên tục xảy ra

Liên quan đến bến xe cóc tại ngã tư Hàng Xanh của 6 nhà xe (V.C.P, Kim Mạnh Hùng, Hoa Mai, Huy Hoàng, Toàn Thắng, Cường Thủy) trên đường Điện Biên Phủ, lãnh đạo UBND P.21 (Q.Bình Thạnh) xác nhận đã tồn tại nhiều năm qua. Xe khách hợp đồng của 6 nhà xe thường xuyên dừng đỗ ngay dưới biển cấm dừng, đỗ để đón trả khách, lên xuống hàng hóa là sai quy định.

Xe hợp đồng của nhà xe Kim Mạnh Hùng dừng đón khách ngay biển cấm trên đường đường Nguyễn Thị Minh Khai (Q.1)

Qua kiểm tra, 6 địa điểm mà Báo Thanh Niên phản ánh, tất cả đều chỉ đăng ký văn phòng đại diện, chi nhánh công ty, giấy phép hoạt động chi nhánh do Sở KH-ĐT TP.HCM cấp. Các văn phòng, chi nhánh của 6 nhà xe không có chức năng đón trả khách trên đường Điện Biên Phủ trước số nhà từ 496B đến số 450L, P.21 (Q.Bình Thạnh).

Theo UBND P.21, thời gian qua Công an P.21 đã phối hợp nhiều lần với Công an Q.Bình Thạnh, Đội CSGT tuần tra dẫn đoàn, TTGT kiểm tra hoạt động của 6 chi nhánh nhà xe nói trên. Qua các buổi kiểm tra, đoàn kiểm tra đã tuyên truyền, vận động 6 nhà xe gắn camera an ninh. Đề nghị 6 nhà xe thực hiện đúng chức năng, nghiêm cấm việc vận chuyển hàng hóa, đón trả khách không đúng quy định tại khu vực này. Qua làm việc, các nhà xe có viết cam kết thực hiện đúng quy định. Trong năm 2023, đoàn liên ngành đã xử lý 128 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông và trật tự lòng lề đường trên địa bàn P.21.

Chủ tịch UBND TP.HCM đã từng chỉ đạo gì? Tháng 9.2023, Chủ tịch UBND TP.HCM đã có chỉ đạo về tăng cường phối hợp bảo đảm trật tự hoạt động vận tải hành khách bằng ô tô trên địa bàn. Theo đó, trách nhiệm của UBND TP.Thủ Đức và các quận, huyện chỉ đạo các lực lượng chức năng thường xuyên kiểm tra, giám sát hoạt động tại các bến bãi, điểm đón, trả khách trên địa bàn thuộc thẩm quyền quản lý; kiên quyết xử lý dứt điểm các bãi trông giữ phương tiện, bãi đỗ xe tạm có tổ chức đón trả khách không đúng quy định trên địa bàn, tạo điều kiện cho hoạt động kinh doanh vận tải hành khách được ổn định, đảm bảo trật tự an toàn giao thông và hành khách đi lại thuận lợi, an toàn. Thường xuyên theo dõi, xác định các "điểm đen", điểm tiềm ẩn về tai nạn giao thông trên địa bàn để có biện pháp xử lý hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền kịp thời khắc phục. Công an TP.HCM có trách nhiệm tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch tổng kiểm soát ô tô kinh doanh vận tải hành khách và ô tô vận tải hàng hóa bằng container trên địa bàn TP.HCM theo chỉ đạo của Bộ Công an. Đồng thời, chỉ đạo Phòng CSGT, Công an TP.Thủ Đức và các quận, huyện có liên quan phối hợp tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát và kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm liên quan đến tình trạng "xe dù, bến cóc", chở quá số người quy định, xe quá tải, điều khiển phương tiện vi phạm về tốc độ và nồng độ cồn, tăng giá vé trái quy định, dừng, đỗ trái phép, chiếm dụng lòng đường và vỉa hè gây mất trật tự an toàn giao thông...

Liên quan bãi xe của xe khách Huệ Nghĩa (508 Kinh Dương Vương, P.An Lạc A, Q.Bình Tân), UBND P.An Lạc A cho biết bãi xe này chỉ có chức năng vận chuyển hàng hóa. Việc bán vé, trung chuyển hành khách là không được phép diễn ra tại đây.

Ngày 9.11, UBND P.An Lạc A phối hợp Đội CSGT Phú Lâm (PC08), TTGT, Công an Q.Bình Tân đã kiểm tra bãi xe này. Tại thời điểm kiểm tra, tổ công tác ghi nhận có giấy chứng nhận địa điểm kinh doanh Công ty TNHH Huệ Nghĩa. Tại địa điểm này, Công ty Huệ Nghĩa chỉ được phép giao nhận hàng hóa, không được phép hoạt động trung chuyển, đón trả hành khách. Tại buổi kiểm tra, tổ công tác đề nghị Công ty Huệ Nghĩa không được đón trả khách tại địa điểm kinh doanh; đảm bảo ANTT, an toàn giao thông. Không đậu xe gây cản trở, lấn chiếm lòng lề đường ảnh hưởng đến giao thông công cộng.

Theo UBND P.An Lạc A, sau khi Báo Thanh Niên phản ánh, địa phương này sẽ tiếp tục phối hợp các cơ quan liên quan kiểm tra, xử lý; cũng như kiến nghị lên cấp trên các hình thức xử lý theo thẩm quyền.

Phạt xe dù núp bóng hợp đồng 14 triệu đồng Liên quan đến xe hợp đồng biển số 60F-003... của Công ty TNHH V.C.P bị Đội CSGT Bến Thành (PC08) kiểm tra và phát hiện bán vé cho khách đi xe vào sáng 30.11 trên đường Nguyễn Thị Minh Khai (Q.1), đơn vị này ra các quyết định xử phạt tài xế và chủ xe. CSGT xử phạt tài xế L.L.H và Công ty TNHH V.C.P tổng cộng số tiền 14 triệu đồng. Hình thức bổ sung là tước giấy phép lái xe tài xế, phù hiệu xe hợp đồng đối với xe vi phạm 2 tháng. Trường hợp xe hợp đồng biển số 51B-290... của nhà xe Kim Mạnh Hùng dừng bắt khách trên đường Nguyễn Thị Minh Khai (Q.1) vào chiều 30.11, Đội CSGT tuần tra dẫn đoàn (PC08) đã xử phạt tài xế Đ.V.T 1,5 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 2 tháng.