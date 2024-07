Những ấn tượng về Đà Nẵng của diễn viên phim 'Tuổi thanh xuân' Jeon So Min

Jeon So Min là diễn viên của phim Tuổi thanh xuân, thuộc 63 phim tranh tài tại Liên hoan Phim châu Á Đà Nẵng lần thứ 2.

Diễn viên Hàn Quốc Jeon So Min HỮU TÚ

Tại buổi gặp gỡ, diễn viên Jeon So Min chia sẻ ấn tượng của mình về thành phố Đà Nẵng, từ thời tiết, món ăn đến bờ biển... và khiến cô nảy ý định sẽ dẫn bố mẹ đến du lịch tại TP.Đà Nẵng.

Diễn viên Jeon So Min chia sẻ cảm nhận về TP.Đà Nẵng HỮU TÚ

Nữ diễn viên Hàn Quốc cho biết cô rất ấn tượng với đường bờ biển dài và đẹp của TP.Đà Nẵng. Cô cũng đã có cơ hội thưởng thức món bánh xèo, bánh mì, phở... tại đây.

"Thời gian ở TP.Đà Nẵng của tôi khá ít ỏi nhưng tôi cũng đã tranh thủ đi dạo bờ biển; gió rất mát, xoa dịu được cái nóng nơi đây. Dự định trong tương lai gần, tôi sẽ đưa bố mẹ đến TP.Đà Nẵng để trải nghiệm các dịch vụ du lịch, ẩm thực cũng như tìm hiểu thêm về thành phố biển xinh đẹp này", nữ diễn viên 37 tuổi nói.

Jeon So Min và các đại diện khác cùng tham gia bộ phim Tuổi thanh xuân HỮU TÚ

Tuổi thanh xuân là phim xoay quanh các vấn đề về tuổi mới lớn, với những "nổi loạn" của mỗi người trẻ cũng như việc cần thiết có sự hỗ trợ, quan tâm của giáo viên, gia đình, truyền đi thông điệp thời gian sẽ chữa lành những vết thương và tạo niềm tin trong tương lai.

Jeon So Min sinh năm 1986, là diễn viên - người mẫu và người viết sách. Cô tham gia diễn xuất lần đầu trong sitcom Miracle của Hãng MBC (năm 2004). Đến năm 2013, Jeon So Min đóng vai chính trong Princess Aurora, giúp cô giành giải Nữ diễn viên mới xuất sắc nhất của kênh. Các phim khác cô tham gia có thể kể đến như: Hạnh phúc bất ngờ, Cross, Top Star U-back, Review Notebook of My Embarrassing Days, Ngày mai chiến thắng, Big Data Romance…. Sau khi tham gia Running Man năm 2017, cô trở nên nổi tiếng hơn; cũng năm này cô giành giải Tân binh tại SBS Entertainment Awards 2017...