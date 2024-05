Những bãi biển khỏa thân đẹp nhất thế giới

Bãi biển Little Palm, đảo Waiheke, New Zealand: Mặc dù về mặt kỹ thuật, việc tắm khỏa thân được cho phép trên bất kỳ bãi biển nào, nhưng có một số địa điểm được chỉ định không bắt buộc phải mặc quần áo. Để đến được bãi biển Little Palm, bạn phải đi phà từ Auckland từ 40 đến 60 phút, đi xe đến bờ phía bắc của hòn đảo, sau đó đi bộ một đoạn ngắn xuống dốc