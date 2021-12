Những báo cáo viên, tuyên truyền viên xuất sắc

Nhận thức tầm quan trọng đặc biệt của công tác tuyên giáo, trong đó có việc tuyên truyền miệng, Ban thường vụ Đảng uỷ Công an tỉnh Cà Mau luôn quan tâm, chỉ đạo Đoàn Thanh niên Công an tỉnh chủ động phát hiện, đào tạo, cập nhật kiến thức thường xuyên cho đội ngũ báo cáo viên của Đoàn. Từ đó truyền tải những thông tin chính thống, thời sự đến tuổi trẻ công an và nhân dân trên địa bàn.

Tại hội thi “Báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi tỉnh Cà Mau năm 2021” do Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Cà Mau tổ chức, trung uý Nguyễn Trọng Nhân, Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên Công an tỉnh, chọn chủ đề “Tuổi trẻ Công an Cà Mau tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; xung kích đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng”.

Với phong thái tự tin, kỹ năng thuyết trình mạch lạc, trung úy Trọng Nhân hoàn thành tốt phần thi của mình, được ban giám khảo và khán giả đánh giá cao. Lần đầu tiên tham gia hội thi, trung úy Nhân đạt giải nhì chung cuộc.





Bên cạnh đó, tại hội thi “Tìm hiểu pháp luật”, “Báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi cấp tỉnh năm 2021” do Tỉnh đoàn tổ chức, đoàn viên thanh niên Công an tỉnh đã đạt nhiều giải cao.

Cụ thể, ở phần thi “Tôi là tuyên truyền viên”, đoàn viên thanh niên Công an tỉnh đã đạt 4/10 giải, 2 thí sinh do Đoàn Thanh niên Công an tỉnh cử tham gia đều đạt giải cao. Đối với phần thi “Trắc nghiệm kiến thức”, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh đã đạt 8/14 giải.

Thượng tá Hồ Việt Triều, Phó bí thư Đảng ủy, Phó giám đốc Công an tỉnh Cà Mau, nhận xét: “Các hội thi tạo môi trường để tuổi trẻ Công an tỉnh nói chung, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên nói riêng có điều kiện để học tập, trao đổi kinh nghiệm”.