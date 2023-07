Những bí mật hậu trường chưa từng tiết lộ của siêu đại nhạc hội 8Wonder

Theo giới chuyên gia, với sự đầu tư khủng và chất lượng khiến nhiều người phải ngả mũ thán phục, 8Wonder sẽ là hình mẫu cho những sự kiện âm nhạc đẳng cấp quốc tế tại Việt Nam.

Hệ thống âm thanh "khủng long" chưa từng xuất hiện tại Việt Nam

Không cần phải đợi tới khi giai điệu "Charlie be quiet - No more drama" của Charlie Puth vang lên, hàng nghìn người có mặt sớm tại đảo Hòn Tre đã cảm nhận được sự khác biệt của 8Wonder so với các đại nhạc hội khác ngay từ nốt nhạc đầu tiên của DJ Mie. Du khách, dù ở góc nào của sân khấu cũng phải ngạc nhiên vì chất lượng âm thanh cực đỉnh, vang, trong và chuyển tải chính xác từng nốt nhạc về mọi hướng.

Theo anh Phùng Kiên, kỹ sư âm thanh, hiện đang làm việc tại một nhà hát ca múa nhạc tại Hà Nội, điều nghe chừng đơn giản nhưng lại là bài toán cực khó bởi trong một không gian mở như đảo Hòn Tre, âm thanh thường sẽ gặp nhiều yếu tố cản trở như gió, tiếng ồn… Ngoài ra, vì không có bề mặt phản xạ, âm thanh tại những khu vực thoáng thường sẽ có cảm giác "phẳng" và loãng. Để làm được điều này, ngoài hệ thống âm thanh có công suất cực lớn để "đè" mọi cản trở, 8Wonder cần hệ thống hiện đại với khả năng chuyển tải chính xác thanh âm từng loại nhạc cụ, nhất là các phần solo guitar, drum, synth, bass… tới khán giả ở mọi vị trí một cách hoàn hảo.

Một nguồn tin từ ban tổ chức 8Wonder cho hay, để đảm bảo cho những trải nghiệm xuất sắc nhất, nhà tổ chức đã kỳ công nhập từ Mỹ toàn bộ dàn âm thanh từ loa trung tâm tới hệ thống loa trước, loa các bên tại đại nhạc hội. Quan trọng hơn cả "trái tim" của hệ thống âm thanh - bàn điều khiển. Để đảm bảo sự kết nối và phối trộn, tạo ra nguồn âm thanh tốt nhất, VinWonders đã đặc biệt đặt hàng hệ thống console DS5, được vận chuyển trực tiếp từ Mỹ về Việt Nam. Dù mức giá cụ thể không được tiết lộ, nhưng theo anh Phùng Kiên, mức giá gốc bên Mỹ của thiết bị này cũng đã lên tới con số tiền tỉ, chưa kể khoản chi phí không nhỏ để nhập về Việt Nam.

"Đây là hệ thống chưa từng xuất hiện tại Việt Nam, trong bất kỳ sự kiện âm nhạc nào trước đó. Hệ thống loa đẳng cấp, được sắp xếp rất khoa học nên có cảm giác như đang nghe nhạc giữa nhà hát mái vòm đỉnh cao. Làm được điều này tại sân khấu ngoài trời, cạnh biển là cực kỳ khó. Thậm chí bạn bè tôi nghe qua livestream cũng khen nức nở", vị kỹ sư âm thanh có mặt tại đảo Hòn Tre tối 22.7 khẳng định.

Cùng với hệ thống điều khiển khủng, hàng tấn thiết bị âm thanh khác cũng đã kỳ công vượt biển tới đảo Hòn Tre. Theo tính toán, đã có tới… 16 tấn thiết bị âm thanh đã lên đảo, trong đó riêng thiết bị từ Mỹ về thẳng Nha Trang là 5 tấn - những con số chưa từng có ở bất kỳ sự kiện âm nhạc nào tại Việt Nam.

Đẳng cấp của "đại nhạc hội kiểu mẫu" 8Wonder

Ngoài âm thanh, bữa tiệc âm nhạc tại 8Wonder còn tạo dấu ấn khó quên trong lòng người hâm mộ bởi những khoảnh khắc tuyệt đẹp. Đó là những dải ánh sáng như cầu vồng vắt ngang sân khấu, phủ lên chàng hoàng tử Charlie Puth, là khi sân khấu khổng lồ hơn 10.000m2 biến ảo tông màu liên tục theo từng giai điệu.

Để làm được điều này, ít người biết, 2 hệ thống điều khiển (console) ánh sáng đỉnh cao MA3 cực hiếm đã được vận chuyển về đảo Hòn Tre. Giới trong nghề cho hay, tại Việt Nam chỉ có 3 hệ thống console khủng này và 2 trong số đó đã được đưa tới 8Wonder để đảm bảo những màn trình diễn mãn nhãn nhất.

Riêng về xử lý hình ảnh, 2 hệ thống console thuộc hàng "khủng long" là Magnimage EC90 đã được mang tới Nha Trang. Đây cũng có thể được xem là 2 hệ thống duy nhất hiện nay ở Việt Nam và tất cả đều được huy động để đảm bảo đẳng cấp cho đại nhạc hội quốc tế 8Wonder.

Đặc biệt, riêng hệ thống chiếu sáng tại 8Wonder, thông tin cho biết, để đạt chuẩn quốc tế, thậm chí là "vượt chuẩn", đáp ứng yêu cầu khắt khe từ ê-kíp của Charlie Puth, ban tổ chức đã phải nhập khẩu mới toàn bộ hệ thống ánh sáng. Trong số này, chỉ riêng số lượng đèn theo yêu cầu đã lên tới gần 1.000 đèn chuyên dụng.

"Tôi thật sự thán phục sự ‘chịu chơi’ của 8Wonder", đạo diễn Cao Trung Hiếu (đạo diễn của đại nhạc hội 8Wonder) nói về sự chuẩn bị của siêu đại nhạc hội, đặc biệt là với những yêu cầu về kỹ thuật của ngôi sao âm nhạc hàng đầu thế giới như Charlie Puth.

Với khối lượng công việc khổng lồ, theo ban tổ chức, gần 200 nhân công đã phải tập trung riêng để setup hệ thống âm thanh ánh sáng khủng. Trước đó, ban tổ chức đã phải huy động toàn bộ nguồn lực trong 3 tuần để xử lý thủ tục cho "núi" máy móc khủng từ nhiều nơi về sự kiện. Ngoài ra để vận hành, toàn bộ ê-kip âm thanh ánh sáng đều là những nhân sự "xịn" nhất trong ngành, để đảm bảo mọi thứ diễn ra chuyên nghiệp, trơn tru.

Nhìn lại đêm nhạc đáng nhớ với sự đầu tư chưa từng có, giám đốc một công ty tổ chức sự kiện thuộc top đầu tại TP.HCM cho rằng, 8Wonder đã thực sự vươn tầm quốc tế và là "đại nhạc hội mẫu" cho các sự kiện âm nhạc tại Việt Nam, thậm chí là với nhiều nước khác. "8Wonder mang ADN của VinWonders, Vingroup, đó là chất lượng đỉnh cao và trải nghiệm xuất sắc cho khách hàng", vị này chia sẻ.

"Trải nghiệm xuất sắc" cũng là cảm giác chung của hàng nghìn du khách đã có mặt tại Nha Trang cuối tuần qua. Không chỉ thưởng thức âm nhạc, tất cả đã được hòa mình vào không khí sôi động tại Nha Trang với những trò chơi, hoạt động hấp dẫn tại VinWonders và cả những giây phút nghỉ ngơi, tận hưởng dịch vụ 5 sao tại hệ thống nghỉ dưỡng của Vinpearl. Không ít vị khách lựa chọn nán lại thêm vài ngày để khám phá thế giới vui chơi giải trí nghỉ dưỡng tuyệt vời tại đây.

Với nhiều người, 8Wonder lần đầu tiên đã khép lại với đầy đủ cung bậc cảm xúc. Du khách, cả trong nước và thế giới đang mong chờ những điều bất ngờ tại siêu đại nhạc hội những năm tiếp theo bởi, với đẳng cấp đã được khẳng định, 8Wonder xứng đáng là cái tên được người yêu nhạc đón chờ.