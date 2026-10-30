Những 'bông hồng nhỏ' được tiếp thêm nghị lực

Vui và biết ơn nhiều lắm!

Quỹ từ thiện Bông Hồng Nhỏ ký thỏa thuận bảo trợ 5 em học sinh gồm Nguyễn Hoàng Kym, Nguyễn Hoàng Phúc Hưng, Lê Trí Bảo, Châu Gia Kỳ và Lê Hồng Gia Phát, với tổng kinh phí 540 triệu đồng.

Bà Võ Thị Lan Hương, Giám đốc Quỹ từ thiện Bông Hồng Nhỏ, cùng nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn, Tổng biên tập Báo Thanh Niên đã thực hiện ký kết thỏa thuận bảo trợ với đại diện từng gia đình của các em.

Nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn, Tổng biên tập Báo Thanh Niên và bà Võ Thị Lan Hương, Giám đốc Quỹ từ thiện Bông Hồng Nhỏ, cùng mẹ của em Nguyễn Hoàng Kym ký thỏa thuận bảo trợ lâu dài cho em Nguyễn Hoàng Kym ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Có mặt tại sự kiện từ sớm cùng mẹ, Kym xúc động chia sẻ về những khó khăn của gia đình sau khi cha qua đời vì Covid-19 năm 2021. Từ đó, mẹ trở thành chỗ dựa chính của hai anh em, vừa lo kinh tế, vừa chăm sóc và đưa đón các con đến trường.

"Sau khi ba mất, mẹ đã phải vất vả một mình nuôi nấng hai anh em, vừa lo kinh tế gia đình, vừa chăm sóc và đưa đón chúng em đi học. Em biết mẹ đã rất cực khổ để em có thể tiếp tục đến trường. Khi nhận được bảo trợ từ Quỹ từ thiện Bông Hồng Nhỏ, em vui và biết ơn lắm. Khoản hỗ trợ này sẽ giúp mẹ vơi bớt phần nào gánh nặng, để mẹ đỡ vất vả hơn trong việc lo cho hai anh em. Em sẽ cố gắng học tập thật tốt, mong sau này có thể đền đáp công ơn của mẹ và không phụ tấm lòng của những người đã yêu thương, giúp đỡ em", Kym xúc động chia sẻ.

Quỹ từ thiện Bông Hồng Nhỏ (Little Roses Foundation) được thành lập ngày 1.11.2021, với Tập đoàn Giáo dục Nguyễn Hoàng là thành viên sáng lập chủ chốt. Quỹ hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận, tập trung vào các lĩnh vực giáo dục, y tế và bác ái xã hội. Thông qua chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời của Báo Thanh Niên, quỹ góp phần hỗ trợ trẻ mồ côi, giúp các em có thêm điều kiện tiếp tục học tập.

Những cái ôm ấm áp

Cũng trong dịp này, Công ty TNHH Xây dựng Kỹ thuật Thương mại VIET CEMA ký thỏa thuận bảo trợ 5 em nhỏ gồm: Hoặc Tuấn Nguyên, Nguyễn Khả Ái, Lê Ngọc Thuyên Kim, Nguyễn Phú An Khang và Nguyễn Đạt Ngân Khánh, với tổng kinh phí 642 triệu đồng.

Nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn, Tổng biên tập Báo Thanh Niên cùng đại diện Công ty TNHH Xây dựng Kỹ thuật Thương mại VIET CEMA, ký thỏa thuận bảo trợ cho em Nguyễn Khả Ái ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Đây là lần đầu tiên VIET CEMA đồng hành cùng chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời, sau khi biết đến những câu chuyện về các em nhỏ qua mạng xã hội, đặc biệt là sau chương trình Nghĩa tình Phương Nam – Cùng con đi tiếp cuộc đời diễn ra ngày 16.9.2026.

Chị Nguyễn Thị Cẩm Hồng, đại diện VIET CEMA, cho biết ban lãnh đạo công ty xúc động khi theo dõi những thông tin về chương trình và quyết định hỗ trợ 5 em nhỏ. Theo chị Hồng, trước mắt, công ty xây dựng lộ trình đồng hành trong 5 năm. Sau thời gian này, tùy tình hình học tập của các em và khả năng của doanh nghiệp, công ty sẽ xem xét tiếp tục bảo trợ lâu dài, không chỉ dừng lại ở thời hạn ban đầu.

Điều đọng lại và gây xúc động nhất trong phần ký thỏa thuận giữa Báo Thanh Niên, VIET CEMA và gia đình các trẻ là sau mỗi lần ký thỏa thuận, chị Nguyễn Thị Cẩm Hồng, đại diện VIET CEMA đều dành cho các trẻ được bảo trợ những cái ôm thật ấm áp. Hình ảnh ấy như tiếp thêm sức mạnh, niềm tin yêu vào cuộc sống đối với các trẻ và gia đình.

Việc VIET CEMA tham gia chương trình mở thêm cơ hội để các em nhận được sự hỗ trợ trong quá trình học tập và trưởng thành. Từ sự quan tâm của những đơn vị đồng hành, các em có thêm nguồn lực để tiếp tục đến trường trong khi gia đình vơi bớt phần nào áp lực chi phí.

Thông qua chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời, Báo Thanh Niên tiếp tục kết nối các tổ chức, cá nhân với trẻ mồ côi có hoàn cảnh khó khăn. Những cam kết bảo trợ không chỉ mang ý nghĩa hỗ trợ kinh phí mà còn góp phần tiếp thêm động lực để các em vững bước trên hành trình học tập và hướng đến tương lai.