Những bức ảnh chưa từng công bố của Amy Winehouse được chia sẻ trong cuốn sách mới

Được người hâm mộ yêu mến qua các bản hit như Rehab, Back to Black và Tears Dry on their Own, Amy Winehouse bất ngờ qua đời ở tuổi 27 vào tháng 7.2011.



Ca sĩ Amy Winehouse (1983-2011) PEOPLE

Giờ đây, gia đình cô tiết lộ góc khác của nghệ sĩ từng thắng giải Grammy trong cuốn sách mới Amy Winehouse: In Her Words.

Bộ sưu tập gồm những bức ảnh chưa từng được công bố, bản nhật ký, những bức thư và bài thơ viết tay xuất hiện trong cuốn sách được xuất bản vào ngày 29.8, trước sinh nhật lần thứ 40 của Amy Winehouse (14.9).

Bìa sách Amy Winehouse: In Her Words PEOPLE

"Chúng tôi luôn muốn cả thế giới biết về con người thật của Amy, con gái tôi đến từ đâu và điều gì đã khiến nó thành công", cha cô, ông Mitch Winehouse nói.

Tiền bản quyền cuốn sách sẽ được chuyển đến Quỹ Amy Winehouse - tổ chức từ thiện mà gia đình cô thành lập 12 năm trước, vào ngày sinh nhật của nữ danh ca, sau khi cô qua đời vì tai nạn ngộ độc rượu vào ngày 23.7.2011.

Amy khi còn bé với mẹ Janis Winehouse PEOPLE

Quỹ Amy Winehouse nhằm mục đích nâng cao ý thức, giáo dục những người trẻ tuổi về sự nguy hiểm của ma túy và rượu, hỗ trợ những người nghiện ngập cai nghiện.

Bản viết tay của Amy Winehouse trong sách PEOPLE

Ông Mitch (72 tuổi) hy vọng cuốn sách sẽ mang đến cho mọi người "cái nhìn sâu sắc thực sự về tính cách của Amy". Ông nói: "Amy là một người trung thành, hào phóng, luôn giúp đỡ bất cứ ai".

Cuốn sách sắp xuất bản - Amy Winehouse: In Her Words - về cuộc đời Amy Winehouse do nhà xuất bản HarperCollins phát hành.