Những bức tranh nổi tiếng nhất mọi thời đại

Lịch sử hội họa thế giới đã để lại hàng trăm tác phẩm kinh điển, vượt thời gian. Tuy nhiên, sự phổ biến và nổi tiếng của những bức họa là khác nhau. Vì thế, tạp chí Time Out của Anh đã bình chọn ra 23 bức bức tranh nổi tiếng nhất mọi thời đại. "Chúng tôi có ý kiến riêng về những gì tạo nên đẳng cấp và chúng tôi trình bày chúng ở đây, trong danh sách những bức tranh đẹp nhất mọi thời đại. Hãy tranh luận về danh sách", Time Out chia sẻ.

Leonardo Da Vinci, Mona Lisa, 1503 - 19

Nơi xem bức tranh: Bảo tàng Louvre ở Paris

Được vẽ vào khoảng năm 1503 đến 1517, bức chân dung của Da Vinci đã bị ám ảnh bởi hai câu hỏi kể từ ngày nó được thực hiện: Ai là nhân vật và tại sao cô ấy lại mỉm cười? Đối với nụ cười nổi tiếng đó, bí ẩn đã khiến mọi người "phát điên" trong nhiều thế kỷ.

Johannes Vermeer, Cô gái đeo hoa tai ngọc trai, 1665

Nơi xem bức tranh: Bộ sưu tập Mauritshuis ở The Hague, Hà Lan

Bức vẽ về một cô gái có thật và hiện đại đến kinh ngạc, gần như thể đó là một bức ảnh chụp. Điều này dẫn đến cuộc tranh luận về việc liệu Vermeer có sử dụng thiết bị tiền nhiếp ảnh gọi là camera obscura để tạo ra hình ảnh hay không. Bỏ qua điều đó, người mẫu không được biết đến, mặc dù có suy đoán rằng cô ấy có thể là người hầu gái của Vermeer.

Vincent van Gogh, Đêm đầy sao, 1889

Nơi xem bức tranh: Bảo tàng Nghệ thuật Hiện đại New York

Bức tranh nổi tiếng nhất của Vincent Van Gogh được Van Gogh sáng tác tại trại tâm thần ở Saint-Rémy, nơi ông đã tự giam mình vào năm 1889. Đêm đầy sao dường như phản ánh trạng thái tinh thần hỗn loạn của ông vào thời điểm đó, khi bầu trời đêm trở nên sống động với những vòng xoáy và những quả cầu cọ được vẽ điên cuồng...

Gustav Klimt, Nụ hôn, 1907 - 1908

Nơi xem bức tranh: Cung điện Belvedere ở Vienna

Được dát vàng và có họa tiết xa hoa, Nụ hôn, bức tranh miêu tả sự thân mật của Gustav Klimt vào cuối thế kỷ, là sự kết hợp giữa Chủ nghĩa tượng trưng và Vienna Jugendstil, một biến thể của Nghệ thuật mới của Áo.

Sandro Botticelli, Sự ra đời của thần Vệ nữ, 1484 - 1486

Nơi xem bức tranh: Phòng trưng bày Uffizi ở Florence, Ý

The Birth of Venus của Botticelli là bức tranh khỏa thân toàn thân đầu tiên không mang tính tôn giáo kể từ thời cổ đại và được vẽ cho Lorenzo de Medici. Bản thân bức tranh đã được lên lịch thiêu hủy vì những phản ứng đương thời, nhưng bằng cách nào đó thoát khỏi sự hủy diệt.

James Abbott McNeill Whistler, Arrangement in Grey and Black No.1, 1871

Xem bức tranh ở đâu? Tại Musée d'Orsay ở Paris

Whistler's Mother, hay Arrangement in Grey and Black No.1 do James Abbott McNeill Whistler vẽ trong studio của mình ở London vào năm 1871, và trong đó, tính trang trọng của chân dung trở thành một bài luận về hình thức. Mẹ của Whistler, bà Anna, được miêu tả trong bức tranh đã trở thành biểu tượng của tình mẫu tử.

Jan van Eyck, Chân dung Arnolfini, 1434

Có thể xem bức tranh ở đâu? Phòng trưng bày nghệ thuật quốc gia ở London

Một trong những tác phẩm quan trọng nhất được tạo ra trong thời kỳ Phục hưng phương Bắc, được cho là một trong những bức tranh đầu tiên thực hiện bằng sơn dầu. Một bức chân dung đôi toàn thân, khắc họa một thương gia người Ý và một người phụ nữ có thể hoặc không thể là cô dâu của ông. Tác phẩm này là một trong những bức tranh đầu tiên mô tả nội thất sử dụng góc nhìn trực giao để tạo cảm giác về không gian dường như tiếp giáp với không gian của riêng người xem; cảm giác như bạn có thể bước vào một bức tranh.

Pieter Bruegel the Elder, The Harvesters, 1565

Nơi bạn có thể xem bức tranh: Bảo tàng Nghệ thuật Metropolitan ở New York

Bức tranh được coi là một trong những tác phẩm tiêu biểu của nghệ thuật phương Tây. Một nhóm nông dân bên trái đang cắt và bó lúa mì, trong khi bên phải, một nhóm khác đang ăn bữa trưa. Một nhân vật nằm dài dưới gốc cây. Sự chú ý đến từng chi tiết này tiếp tục trong suốt bức tranh như một cuộc diễu hành của những quan sát chi tiết dần dần thu hẹp vào không gian.

Claude Monet, Bình minh, 1874

Nơi bạn có thể xem bức tranh: Thường được trưng bày tại Musée Marmottan Monet nhưng thỉnh thoảng đưa đi triển lãm trên khắp thế giới

Nhân vật tiêu biểu của trường phái Ấn tượng, Monet thực sự đã đặt tên cho phong trào này bằng bức tranh về bình minh trên cảng Le Havre, quê hương của ông. Monet nổi tiếng với các nghiên cứu về ánh sáng và màu sắc, và bức tranh này là ví dụ tuyệt vời với những nét cọ mô tả mặt trời như một quả cầu màu cam xuyên qua sự hòa trộn màu xanh mờ của nước và bầu trời.

Caspar David Friedrich, Wanderer above the Sea of Fog, 1819

Nơi có thể xem bức tranh: Tại Hamburger Kunsthalle ở Hamburg, Đức

Bức ảnh đại diện của phong cách Lãng mạn trong nghệ thuật, mô tả một người đi bộ đường dài cô đơn trên đỉnh núi, dừng lại trên một mỏm đá để ngắm nhìn xung quanh. Lưng ông quay về phía người xem như thể quá say mê với cảnh quan đến mức không thể quay lại...

13 bức tranh còn lại trong danh sách gồm: Hieronymus Bosch, Khu vườn của niềm vui trần thế, 1503 - 1515; Georges Seurat, Chiều chủ nhật trên đảo La Grande Jatte, 1884 - 1886; Pablo Picasso, Les Demoiselles d'Avignon, 1907; Édouard Manet, Le Déjeuner sur l'herbe, 1863; Piet Mondrian, Bố cục với màu xanh đỏ và vàng, 1930; Diego Rodríguez de Silva y Velázquez, Las Meninas, hay Gia đình vua Philip IV; Pablo Picasso, Guernica, 1937; Francisco de Goya y Lucientes, Maja khỏa thân, khoảng 1797 - 1800; Jean Auguste Dominique Ingres, Grande Odalisque, 1814; Eugène Delacroix, Tự do dẫn dắt nhân dân, 1830; Théodore Géricault, Chiếc bè của Medusa, 1818 - 1819; Edward Hopper, Nighthawks, 1942; Marcel Duchamp, Khỏa thân bước xuống cầu thang, Số 2, 1912.