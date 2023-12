Những bước chân chia sẻ: Hỗ trợ người nghèo đón tết

Chương trình đi bộ bắt đầu từ năm 2003 nhân kỷ niệm 10 năm thành lập Công ty Phú Mỹ Hưng và thông xe giai đoạn 2 Đại lộ Nguyễn Văn Linh với tên gọi là "Giải Việt dã Phú Mỹ Hưng" đã thu hút hơn 4.000 người tham gia. Ngày 8.1.2006 chương trình được tổ chức với tên gọi "Chương trình Đi bộ Từ thiện Lawrence S. Ting" theo tên ông Lawrence S. Ting - Cố Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Phu My Hung Asia Holdings (tên cũ: Tập đoàn CT&D), nhằm tưởng nhớ và tri ân người có công lớn trong việc xây dựng và phát triển vùng đất phía Nam TP.HCM. Đến năm 2023, Chương trình được đổi tên thành Chương trình Đi bộ từ thiện Đinh Thiện Lý và trở thành hoạt động truyền thống của Công ty TNHH Phát triển Phú Mỹ Hưng, vừa mang tính rèn luyện thể thao, vừa gây quỹ giúp những hoàn cảnh khó khăn vui đón tết.

Ban Tổ chức trân trọng cảm ơn các đơn vị tài trợ:

Tài trợ Vàng: Công ty CP Tập đoàn Mai Linh Tài trợ Bạc: Công ty CP Chứng khoán Phú Hưng, Công ty CP Bảo hiểm Phú Hưng, Công ty CP Bảo hiểm Nhân thọ Phú Hưng, Công ty Taxi Việt Nam (VinaTaxi), Bệnh viện Phương Nam - Thành viên của Tập đoàn Y tế Phương Châu. Tài trợ đồng: Công ty TNHH MTV TM - DV Cuộc Sống Mới (New Life), Công ty CP Động Lực Việt Nam, Fit24 Fitness And Yoga Center, Crescent Mall. Đơn vị hỗ trợ: Công ty TNHH Kim loại Tacheng, Phòng khám Quốc tế CarePlus - Công ty TNHH CityClinic Việt Nam, Công ty Suntory Pepsico Vietnam (nhãn hàng Revive Zero Calo), Công ty TNHH LOCK&LOCK HCM, Công ty TNHH Công nghệ Hưng Thái (ứng dụng Livin PMH).

Mọi đóng góp vui lòng liên hệ:

- Tên đơn vị: Công ty TNHH Phát triển Phú Mỹ Hưng

- Số tài khoản: 00111601013 – Ngân hàng TNHH Một thành viên HSBC

- Nội dung chuyển khoản: Tên đơn vị/cá nhân – ủng hộ CT Đi bộ từ thiện ĐTL

- Liên hệ: Thùy Vy (Ms.) – (028) 5411 9999 (máy nhánh: 961);

Di động: 0943 000 350