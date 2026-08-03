Những ca cứu người ngoạn mục tại Bệnh viện Quân y 121

Bệnh nhân B.V.Đ (thứ 5 từ trái qua) tại lễ xuất viện sáng 3.8.2026 ẢNH: QUANG MINH NHẬT

Đại tá, thầy thuốc ưu tú, BS.CK2 Trần Mạnh Hùng, Giám đốc Bệnh viện Quân y 121, sáng 3.8 đã chủ trì lễ ra viện bệnh nhân nặng, nguy kịch điều trị thành công tại Bệnh viện Quân y 121.

Bệnh nhân này bị ong vò vẽ chích 150 mũi khắp cả người và đã được hồi sinh ngoài sức tưởng tượng.

Ong cực độc khó uy hiếp

Ong vò vẽ có nọc cực độc. Con người nếu chẳng may bị ong vò vẽ chích từ 50 mũi trở lên thì nguy cơ tử vong cực kỳ cao.

9 giờ ngày 14.7.2026, ông B.V.Đ (58 tuổi ngụ xã Hiếu Thành, tỉnh Vĩnh Long) bắt cá dưới mương chẳng may té ngã vào ụ đất bên trong có tổ ong vò vẽ. Đàn ong hung hãn vỡ tổ bu khắp người để chích, tiêm nọc độc. Quá hoảng sợ, song ông Đ vẫn cố sức chạy về nhà cầu cứu. Khoảng 1 giờ sau bị ong vò vẽ tấn công, bệnh nhân B.V.Đ bỏng rát toàn thân, mệt nhiều, sang thương dạng mẩn đỏ và được y tế cơ sở sơ cứu bước đầu. Khoảng 14 giờ 43 phút cùng ngày bệnh nhân vào Khoa cấp cứu Bệnh viện Quân y 121 và 12 phút sau đó chuyển ngay đến Khoa Hồi sức tích cực- Chống độc để được cứu chữa kịp thời. Bệnh nhân lúc này lơ mơ, bỏng rát khắp người, phù nề.

Các kết quả cận lâm sàng cho thấy bệnh nhân bị tổn thương thận, tán huyết, tổn thương gan, rối loạn đông máu, sốc phân bố, nước tiểu màu xá xị, tim nhanh không đều, viêm cơ tim…Tiến hành hội chẩn nhanh liên chuyên khoa, lãnh đạo Bệnh viện Quân y 121 chỉ định cho thay huyết tương, lọc máu hấp phụ, lọc máu liên tục… nhằm giành lại sự sống kịp thời cho bệnh nhân B.V.Đ.

BS.CK2 Trần Mạnh Hùng chúc mừng bệnh nhân B.V.Đ ẢNH: QUANG MINH NHẬT

ThS-BS Phạm Quốc Toàn, Phó chủ nhiệm khoa phụ trách Khoa Hồi sức tích cực- Chống độc, Bệnh viện Quân y 121, cho biết quá trình cấp cứu bước đầu, các bác sĩ đã ngăn chặn được những biến chứng của tiêu cơ vân (tăng kali, toan máu nguy cơ ngừng tim), giảm suy đa cơ quan, giảm tán huyết, chặn đứng cơn bão cytokine (cơn bão này sẽ gây tổn thương mô nặng nề, dẫn đến suy hô hấp, suy đa tạng và nguy cơ tử vong cao- PV), kiềm hóa được nước tiểu…

Bệnh nhân B.V.Đ được cứu sống là một kỳ tích bởi cơ thể đã hứng chịu nặng nề 150 vết chích từ đàn ong vò vẽ hung dữ. Lượng nọc độc của loài ong vò vẽ này đã đe dọa trực tiếp tính mạng cấp tính ngay từ khi bệnh nhân nhập viện. Đến nay bệnh nhân tỉnh táo, tiếp xúc tốt, nước tiểu trong, thân nhiệt, mạch, huyết áp trở về mức bình thường, đủ điều kiện xuất viện trở về với gia đình.

Sản phụ T.N.X lúc điều trị tại Bệnh viện Quân y 121 ẢNH: QUANG MINH NHẬT

"Quá trình cứu chữa cho bệnh nhân, lãnh đạo Bệnh viện Quân y 121 chỉ đạo sát sao trong chuyên môn và hỗ trợ, động viên kịp thời. Viện phí tổng cộng 270 triệu đồng trong đó bảo hiểm y tế chi trả 155 triệu đồng, gia đình bệnh nhân phải đóng 115 triệu đồng. Bệnh nhân là lao động chính của gia đình, làm nông nhưng đất canh tác ít nên kinh tế gặp nhiều khó khăn. Vì thế, ban giám đốc Bệnh viện Quân y 121 đã quyết định hỗ trợ toàn bộ viện phí 115 triệu đồng cho bệnh nhân…", ThS-BS Phạm Quốc Toàn thông tin thêm.

Rắn hổ mang cũng chào thua

Trưa 3.8 , Thầy thuốc ưu tú, BS.CK2 Khưu Văn Hậu, quyền Chủ nhiệm Khoa Phụ sản- Nhi, Bệnh viện Quân y 121 cho hay mẹ con sản phụ T.N.X hiện đang sống vui khỏe cùng gia đình và mọi người tại xã U Minh Thượng, tỉnh An Giang.

Bệnh nhân đến với Bệnh viện Quân y 121 sáng 3.8.2026 ẢNH: QUANG MINH NHẬT

BS.CK2 Trần Mạnh Hùng nhớ lại thời khắc chạy đua với thời gian nhằm cứu sống thai phụ T.N.X mang thai 38 tuần và bị rắn hổ mang có nọc cực độc cắn. Đó là thời điểm khoảng 21 giờ ngày 16.5.2026 gia đình đưa thai phụ T.N.X đến Bệnh viện Quân y 121 trong tình trạng ngón thứ 3 bàn chân phải sưng tấy, đau nhức. Ai cũng biết nọc của rắn hổ mang cực độc và khi vào cơ thể con người gây ức chế hô hấp, liệt cơ, nguy cơ tử vong nhanh. Nọc độc rắn hổ mang làm cho thai phụ bị suy hô hấp, ngừng thở thì con trong bụng cũng không thể cứu sống được. Vì thế ngay khi tiếp nhận thai phụ T.N.X, Bệnh viện Quân y 121 tiến hành "báo động đỏ", khẩn cấp hội chẩn liên chuyên khoa, cấp tốc cứu người. Y lệnh rất cụ thể là yêu cầu truyền gấp huyết thanh kháng và thành lập ngay ê kíp mổ cấp cứu nhanh chóng đưa thai nhi sớm rời cơ thể người mẹ, hạn chế tối đa tác động xấu của nọc độc rắn hổ mang.

Thông qua chỉ huy từ lãnh đạo, sự phối hợp nhịp nhàng của các BS chuyên sâu, tay nghề cao, bé trai nặng hơn 3,5 kg khỏe khoắn chào đời trong đêm an toàn. Bé khóc to, da dẻ hồng hào trong niềm vui khôn xiết của bao người.

Khu điều trị nội trú khang trang, rộng rãi của Bệnh viện Quân y 121 ẢNH: QUANG MINH NHẬT

BS.CK2 Khưu Văn Hậu, cho biết ca mổ thai phụ T.N.X phải thực hiện song song 2 nhiệm vụ (truyền huyết thanh cho mẹ, phẫu thuật bắt con nhanh) nhằm đảm bảo "mẹ tròn, con vuông" an toàn. Sau 45 phút, ca mổ hoàn tất và mọi người có thể thở phào trong cuộc chạy đua thời gian sinh tử có một không hai này. Ca rắn cắn cực độc này nếu các thầy thuốc không chạy đua với thời gian và xử lý bài bản, đúng quy trình thì thai phụ chắc chắn sẽ gặp nguy nan.

Theo BS.CK2 Trần Mạnh Hùng, những ca ong vò vẽ đốt, rắn hổ mang cắn nêu trên được cứu chữa thành công đã cho thấy tay nghề, chuyên môn vững vàng, cùng sự tận tâm, nỗ lực tối đa của tập thể thầy thuốc Bệnh viện Quân y 121. Những ca bệnh "thập tử nhất sinh" này được cứu sống thành công đã minh chứng rõ nét cho công tác nắm bắt "thời điểm vàng" trong cấp cứu, chẩn đoán và sự kết hợp "Đa phương thức" điều trị cùng với "Kinh nghiệm thực tiễn" sâu sắc của đội ngũ Y-BS Bệnh viện Quân y 121. Thời gian tới Bệnh viện Quân 121 tiếp tục đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, nâng tầm trang thiết bị, tích cực cập nhật kiến thức mới nhằm chẩn đoán, điều trị ngày càng tốt hơn nữa cho đông đảo bệnh nhân các tỉnh thành.