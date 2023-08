Những 'ca sĩ mặt nạ' tiếp tục biến hóa giọng hát, 'gây nhiễu' người nghe

Tăng động khi chào sân tại tập 4 Ca sĩ mặt nạ mùa 2 (phát sóng tối 25.8 trên HTV2) nhưng đến lúc thể hiện bản ballad triệu view Giá như cô ấy chưa xuất hiện, Ong Bây Bi khiến hội đồng cố vấn quá đỗi ngạc nhiên bởi màn trình diễn trọn vẹn, giàu cảm xúc. Trấn Thành nhìn nhận: "Việt Nam hát như vậy có mấy người", Tóc Tiên như đã nhận ra được người quen và khẳng định kỹ thuật trong giọng hát của Ong Bây Bi chắc chắn đã qua trường lớp đào tạo chuyên nghiệp cũng như đã tiến bộ hơn nhiều so với thời gian trước.

Trấn Thành nhìn nhận ở Việt Nam hát như Ong Bây Bi có mấy người... V.C

Hội đồng cố vấn nhắc đến những cái tên ẩn sau lớp mascot này như Hằng BingBoong, Mỹ Anh, Phương Ly... nhưng vẫn không tiết lộ sẽ dự đoán cái tên nào và mỗi người đều rất tự tin vào đáp án của mình dành cho mascot Ong Bây Bi.

Bạch Khổng Tước được khán giả gọi tên: Hoàng Mỹ An, Ái Phương, Đông Nhi...

Khác với sự nhí nhảnh đáng yêu của Ong Bây Bi, mascot mới - Bạch Khổng Tước ra mắt đầy kiêu sa cùng màn trình diễn ca khúc Như lời đồn đầy cuốn hút. Hội đồng cố vấn không tiếc lời ngợi khen về khả năng xử lý bài hát kết hợp với vũ đạo của Bạch Khổng Tước, cùng rất nhiều suy đoán được đưa ra như Thu Minh, Lệ Quyên, Trà My Idol…. Dù vậy, có vẻ các thành viên cố vấn đã có những quyết định chắc chắn về nhân vật Bạch Khổng Tước.

Cú Tây Bắc, HippoHappy, Kỳ Lân Lãng Tử tiếp tục biến hóa

Với giọng hát "biến hóa khôn lường", Cú Tây Bắc là nhân vật nhận được nhiều sự mong đợi từ khán giả để xuất hiện tại vòng 2. Cú Tây Bắc mang tới bản phối hoàn toàn mới cho Tình yêu màu nắng. Trước giọng hát nội lực, điêu luyện, hội đồng cố vấn suy đoán giọng ca này của một vị tiền bối dày dặn kinh nghiệm trong nghề. Trấn Thành khẳng định ẩn thân của Cú Tây Bắc là ca sĩ Cẩm Vân, Tóc Tiên cũng đồng ý kiến. Bích Phương và Hà Nhi vẫn chưa thể tìm được giọng hát sau mascot này.

Cú Tây Bắc được đoán là một ca sĩ gạo cội

Từng nhận được bình chọn cao nhất ở vòng trước, đến với vòng 2 - tập 4 của The masked singer Vietnam mùa 2, HippoHappy mang đến ca khúc trái ngược hoàn toàn với hình ảnh tăng động của mình trên sân khấu: Vùng ký ức của nhóm Chillies. Nghe xong phần trình diễn, Trấn Thành nhận xét "HippoHappy đã trưởng thành và chín muồi hơn trong nghề".

HippoHappy tiết lộ từng được Trấn Thành gọi điện nói chuyện 2 tiếng

Trước đó, Trấn Thành và Tóc Tiên đã có đáp án về nhân vật ẩn sau lớp mascot HippoHappy này. Riêng Hà Nhi, cô đoán HippoHappy là Võ Hạ Trâm. HippoHappy từng gây nhiễu thông tin và khẳng định Bích Phương là bạn game, nhưng Bích Phương hiện vẫn khá mơ hồ về ca sĩ ẩn sau mascot HippoHappy.

Kỳ Lân Lãng Tử được đoán là những cái tên: Dương Edward, Soobin Hoàng Sơn, Khánh Phương...

Ở vòng 1, Kỳ Lân Lãng Tử từng chia sẻ sở trường là ballad nhưng khi đến vòng 2 anh quyết định thay đổi bản thân với ca khúc Tell me why đầy sôi động khiến hội đồng cố vấn đã không ngừng nhún nhảy và hòa mình cùng bài hát. Sự biến hóa của Kỳ Lân Lãng Tử cũng làm khó hội đồng cố vấn trong việc suy đoán ra giọng ca nào ẩn sau mascot. Song với khán giả, có vẻ họ đã có cho mình kết quả riêng, khi đưa ra những cái tên: Dương Edward, Soobin Hoàng Sơn, Khánh Phương...

Kết thúc tập 4 Ca sĩ mặt nạ mùa 2, 5 mascot Kỳ Lân Lãng Tử, Cú Tây Bắc, HippoHappy, Ong Bây Bi và Bạch Khổng Tước sẽ chờ kết quả bình chọn từ hội đồng cố vấn và khán giả trường quay, nhân vật có số lượt bình chọn thấp nhất sẽ lộ diện vào 21 giờ ngày 30.8.