Những cài đặt trên watchOS 10 giúp Apple Watch giảm hao pin

Nhiều người dùng đã phàn nàn về việc Apple Watch hao pin nhanh chóng kể từ bản cập nhật watchOS 10 mới nhất. Để khắc phục tình trạng này, bạn có thể tinh chỉnh một số cài đặt để giúp cải thiện thời lượng pin Apple Watch.

Apple Watch bị than phiền vì hao pin sau khi cập nhật watchOS 10 CHỤP MÀN HÌNH ZDNET

Tắt màn hình luôn bật

Đây là cách hiệu quả nhất để tiết kiệm pin cho Apple Watch. Mặc dù việc tắt tính năng này có thể gây bất tiện, nhưng nó giúp đồng hồ của bạn hoạt động cả ngày.

Để tắt tính năng này, trên Apple Watch, hãy điều hướng đến Settings (Cài đặt) > Display & Brightness (Màn hình & Độ sáng) > Always On, sau đó tắt tính năng này đi.

Sử dụng chế độ năng lượng thấp khi cần thiết

Chế độ này sẽ hạn chế một số tính năng của Apple Watch, vì vậy bạn không nên quá lạm dụng. Tuy nhiên, trong trường hợp khẩn cấp, nó có thể giúp bạn kéo dài thời gian sử dụng đáng kể cho đồng hồ thông minh.

Để bật chế độ, nhấc Apple Watch lên và nhấn nút bên hông để mở menu cài đặt nhanh. Tiếp theo bạn chạm vào phần trăm pin và nhấn nút ‘Low Power Mode’.

Tắt kết nối di động (Cellular)

Nếu bạn có Apple Watch hỗ trợ kết nối di động, tốt nhất là không nên sử dụng kết nối này mọi nơi mọi lúc. Tùy thuộc vào vị trí, đồng hồ có thể liên tục tìm kiếm tín hiệu LTE, điều này khiến pin hao hụt nhanh hơn.

Để tắt kết nối mạng di động, mở Settings (Cài đặt) > Cellular (Mạng di động) và gạt tắt nút Cellular.

Tắt tính năng làm mới ứng dụng trong nền

Nếu bạn cài đặt nhiều ứng dụng trên Apple Watch, rất có thể chúng đang tải dữ liệu nền để cập nhật. Điều này cũng khiến thiết bị tốn pin hơn. Việc tắt tính năng này có thể cải thiện thời lượng pin mà không làm giảm nhiều chức năng như chế độ năng lượng thấp.

Để tắt tính năng, truy cập vào Settings (Cài đặt) > General (Chung), sau đó tìm tính năng Background App Refresh và tắt nó đi.

Tắt tính năng làm mới ứng dụng trong nền giúp cải thiện thời lượng pin Apple Watch CHỤP MÀN HÌNH ZDNET

Tắt thông báo nhịp tim không đều

Trên một số đồng hồ Apple Watch đời mới, Apple có tích hợp tính năng cảnh báo nhịp tim không đều, giúp người dùng theo dõi sức khỏe lâu dài. Tuy nhiên, điều này đồng nghĩa với việc cảm biến nhịp tim sẽ liên tục hoạt động và sử dụng nhiều năng lượng của pin hơn.

Nếu cảm thấy tính năng theo dõi này không cần thiết, bạn có thể tắt nó đi bằng cách truy cập vào Settings (Cài đặt) > Heart (Tim) > Irregular Rhythm Notifications (Thông báo nhịp tim không đều) và tắt tính năng này đi.

Tắt bớt thông báo

Khi nhận được thông báo, Apple Watch không chỉ phát ra âm thanh mà còn cảnh báo rung và bật sáng màn hình. Mặc dù thông báo không tiêu tốn quá nhiều pin, nhưng nếu nhận được nhiều thông báo trong ngày, chắc chắn bạn sẽ thấy thời lượng pin suy giảm rõ rệt.

Để giảm thiểu lượng thông báo, trên iPhone, bạn mở ứng dụng Apple Watch và điều hướng đến mục Notifications (Thông báo). Tại đây, bạn sẽ thấy danh sách các ứng dụng trên điện thoại đang gửi thông báo đến đồng hồ thông minh, hãy tắt những ứng dụng bạn không muốn nhận thông báo.

Tắt Siri

Nhiều người ưa thích trợ lý ảo Siri và sử dụng nó hằng ngày để kiểm tra thời tiết, bắt đầu hẹn giờ, phát nhạc hoặc bắt đầu tập luyện. Nhưng nếu không dùng đến Siri trên Apple Watch, hãy vô hiệu hóa nó để tiết kiệm pin.

Trên Apple Watch, vào Settings (Cài đặt) > Siri. Dưới mục Ask Siri chọn Listen For, trong danh sách, chạm vào nút Off. Điều này sẽ vô hiệu hóa micro và chỉ cho phép bạn kích hoạt Siri bằng cách nhấn giữ nút Digital Crown.