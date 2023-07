Những cái lớn trên xe đô thị cỡ nhỏ: Wigo lên tiếng

Toyota Wigo là một chiếc xe đô thị đích thực bởi đáp ứng mọi yêu cầu để chủ nhân có thể đi phố mỗi ngày, đem lại sự thoải mái với ngân sách tài chính vừa phải. Thêm nữa, Wigo là cách viết khác của từ We go (tạm dịch là chúng ta đi) hàm ý rằng chiếc xe sẽ mang lại niềm vui trên mọi cung đường, nghĩa là có thể đồng hành đi khắp mọi nơi. Chúng tôi đã có một chuyến đi trải nghiệm chiếc Wigo trên mọi địa hình từ phố thị, xa lộ, cao tốc, đèo dốc, đồi núi thậm chí là một chút off-road để đi tìm điểm nắng nóng nhất Đông Dương tại khu vực Cửa Rào, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An khi mà nhiệt độ khí tượng mùa hè tại đây luôn xấp xỉ 45 độ C.

Vòng vèo qua những con phố của Hà Nội giờ đi làm buổi sáng, dễ hiểu vì sao Wigo lại là chiếc xe bán chạy ở các nước trong khu vực, được nhiều khách hàng nữ tin dùng mỗi ngày. Câu trả lời khá đơn giản, đây là chiếc xe rất dễ lái với không gian nội thất rộng rãi đầy tiện nghi. Mặt khác, thiết kế mới của Wigo 2023 đã trẻ trung, thể thao, sành điệu và oai vệ hơn so với bản tiền nhiệm. Gần như lớn nhất, bề thế nhất phân khúc khi nhìn từ cả đầu, thân và đuôi xe với rất nhiều đường cắt góc cạnh cá tính. Nội thất là sự rộng rãi đến bất ngờ với chiều dài cơ sở lên tới 2.525 mm. Từ vị trí lái có tầm quan sát rộng thoáng, tới hàng ghế thứ hai với khoảng để chân rất rộng rãi.

Dĩ nhiên, tay lái trợ lực điện mang lại cảm giác lái nhẹ nhàng nhưng không quá nhẹ khiến người lái mất cảm giác chân thật của những gì phản hồi từ mặt đường. Camera lùi, cảm biến phía sau, cảnh báo điểm mù và cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi sẽ giúp khách hàng an toàn hơn trong mọi tình huống. Với bán kính vòng quay chỉ 4,5m, Wigo cũng dễ dàng xoay trở trong điều kiện chật hẹp nhất của những ngõ nhỏ tại Hà Nội.

Trên đường cao tốc, xa lộ từ Hà Nội vào tới tận Nghệ An, Wigo cũng tỏ ra chẳng thua kém gì các mẫu xe đàn anh khi tay lái siết nặng hơn tạo nên sự đầm chắc, khung gầm ổn định chắc chắn mang lại cảm giác lái tin cậy và có phần phấn khích. Hệ thống động lực 1.2L cho công suất khoảng 87 mã lực đi cùng đó là hộp số vô cấp kép D-CVT. Hộp số hoạt động mượt mà êm ái ở mọi dải tốc độ, khả năng tăng tốc tốt, chân ga nhạy bén đáp ứng khá nhanh mỗi khi bạn tăng ga, chế độ số S và B giúp người lái linh hoạt trong mọi tình huống trên đường.

Hộp số D-CVT khác hộp số CVT thường ở chỗ có thêm cơ cấu bánh răng, cơ cấu này sẽ hoạt động khi xe di chuyển ở tốc độ cao giúp giảm tiêu hao hiệu suất truyền động và tiết kiệm nhiên liệu hơn. Suốt chặng đường gần 500km, chúng tôi đã đo lượng nhiên liệu tiêu hao thực tế chỉ khoảng 5,4 l/100 km cho mọi địa hình từ phố, cao tốc và rất nhiều đèo dốc đồi núi của miền Tây xứ Nghệ.

Một điều khá bất ngờ với chúng tôi là không gian cốp chứa đồ của chiếc xe rất rộng lên tới hơn 260l, gần bằng một chiếc sedan hạng B. Điều này không chỉ giúp các chị em tha hồ để đồ đạc mỗi khi đi làm mà còn có thể chứa được nhiều đồ hơn trong những chuyến về quê hay đi dã ngoại. Chúng tôi với 4 người, cùng đồ đạc quay phim mà vẫn còn khá thoải mái khi có thể mua thêm quà mang về cho mọi người. Đó là những điều cực kỳ thực dụng mà khách hàng có thể tận hưởng và trải nghiệm trên chiếc Wigo 2023. Dù là điều hòa cơ, hiển thị điện tử nhưng mang lại hiệu quả làm lạnh cực nhanh với chế độ Max Cool giúp bạn đánh tan mọi cơn nóng của mùa hè.

Hệ thống khung gầm và giảm xóc trên Wigo mới cũng làm chúng tôi khá ngạc nhiên, không quá cứng để vẫn đủ sự êm ái khi chiếc xe qua đường xấu, gờ giảm tốc và không quá mềm để thấy sự ổn định chắc chắn lúc ôm cua đổ đèo trên đường đồi núi. Một hệ thống lái thật tay, động lực nhanh nhạy vừa đủ, treo chắc nịch giúp chúng tôi tự tin đổ đèo trên những con đường của huyện Con Cuông, Tương Dương hay lúc băng rừng đi vào những con đường xấu với độ dốc cao như đường ven thủy điện bản Vẽ.

Suốt chuyến trải nghiệm từ Hà Nội đến Nghệ An, chúng tôi nhận ra Wigo 2023 không chỉ hoàn thành xuất sắc vai trò của một chiếc xe đô thị phục vụ việc di chuyển mỗi ngày trong thành phố mà đây còn là chiếc xe đa năng giúp các gia đình có thể đi khắp mọi nơi, trải nghiệm và khám phá nhiều cung đường mới lạ mà chẳng cần lo lắng điều gì.