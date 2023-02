Những cái nhìn đầu tiên về Zelda: Tears of the Kingdom đã được hé lộ

Theo VGC, Nintendo đã chính thức phát hành trailer của trò chơi The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom được mong đợi từ lâu tại sự kiện Nintendo Direct. Bên cạnh đó, công ty cũng tung ra một bộ sưu tập những hình ảnh của trò chơi vô cùng đẹp mắt.



Legend of Zelda: Tears of the Kingdom đã công bố những hình ảnh đầu tiên về trò chơi Nintendo

Trở lại thời điểm tháng 6.2021, Nintendo đã phát hành trailer của Legend of Zelda: Breath of the Wild 2, đây là động thái bất ngờ sau khoảng thời gian hai năm công ty không có bất kỳ bản cập nhật nào thực sự đáng chú ý.

Không chỉ vậy, công ty cũng xác nhận kế hoạch phát hành trò chơi này vào năm 2022. Nhưng sau đó đã bị trì hoãn đến một thời điểm không xác định vào mùa xuân 2023. Cuối cùng, vào cuối năm ngoái, tựa game cũng đã chính thức công bố tựa đề là Tears of the Kingdom.

Trò chơi Zelda mới được cho là đã phát triển từ các ý tưởng DLC cho trò chơi Switch đầu tiên, vì vậy nội dung trò chơi có thể sẽ mở rộng dựa trên những gì người chơi đã thấy trước đây.

Tears of the Kingdom là trò chơi đầu tiên của Switch có mức giá 70 USD Nintendo

Nintendo cũng đã xác nhận Tears of the Kingdom là trò chơi đầu tiên của Switch có mức giá 70 USD (khoảng 1,6 triệu đồng). Trước đây, các trò chơi của hãng thường có giá 59,99 USD, động thái tăng giá bán trò chơi của Nintendo dường như đang tiếp bước các đối thủ như PlayStation và Xbox, tất cả giá trò chơi của bên thứ nhất của họ đã tăng lên 70 USD trong hai năm qua.

Hãy cùng điểm qua một số hình ảnh và trailer của Tears of the Kingdom vừa được Nintendo công bố tại sự kiện ngày 8.2.

Trailer

Hình ảnh