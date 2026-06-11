Những cái ôm cảm động mùa thi: Dù thế nào vẫn có ba mẹ ở đây

Sau khi đưa con đến điểm thi, nhiều phụ huynh tranh thủ dặn dò, ôm con vào lòng, nắm chặt tay để động viên tinh thần trước giờ làm bài. Những cái ôm ngắn ngủi cùng lời chúc bình tĩnh, tự tin đã tiếp thêm động lực cho các thí sinh bước vào kỳ thi quan trọng sau 12 năm đèn sách.

Chị Nguyễn Thị Thu Uyên (45 tuổi), ngụ P.An Hội Đông, TP.HCM, phụ huynh thí sinh Hoàng Anh Khoa dự thi điểm Trường THPT Gò Vấp, cho biết không khỏi lo lắng khi con thi môn ngữ văn sáng nay. Nhìn trên khuôn mặt của con toát lên vẻ khá hồi hập, chị đã nhanh chóng ôm động viên con. "Tôi chỉ mong muốn con cố gắng giữ bình tĩnh, làm bài hết khả năng của mình. Giữ được tâm lý thoải mái là điều quan trọng nhất", chị Uyên nói.

ẢNH: TUẤN QUANG

Phụ huynh động viên tinh thần cho con trước khi bước vào phòng thi ẢNH: TUẤN QUANG

Theo chị Uyên, trong suốt quá trình ôn thi tốt nghiệp, gia đình luôn cố gắng tạo điều kiện tốt nhất cho con học tập, từ việc chăm lo bữa ăn, giấc ngủ đến nhắc nhở con học tập điều độ, nhắc nhở không thức khuya hay tạo áp lực về điểm số.

"Gia đình chỉ mong con cố gắng hết sức. Điểm số quan trọng nhưng không phải là tất cả. Dù kết quả thế nào, con vẫn luôn có gia đình ở bên động viên và đồng hành", chị Uyên bộc bạch.

Chị Uyên cho biết cảm giác chờ con bước vào phòng thi khiến chị nhớ lại tâm trạng của chính mình trong kỳ thi cách đây hơn mấy chục năm về trước nên hiểu tâm lý của con.

Đứng trước cổng điểm thi, anh Trần Huy Hoàng, ngụ P.Phú Nhuận, luôn động viên tinh thần cho con trai để giữ tâm lý tốt nhất trước khi bước vào làm bài thi đầu tiên của kỳ thi tốt nghiệp THPT. "Tôi luôn nhắc con giữ bình tĩnh, tập trung làm bài bằng tất cả những kiến thức đã học. Gia đình không muốn tạo áp lực vì càng căng thẳng sẽ càng ảnh hưởng đến kết quả thi", anh Hoàng nói.

Theo anh Hoàng, con trai có ý thức tự học khá tốt nên phụ huynh cũng phần nào yên tâm. "Đây là năm cuối của chặng đường 12 năm học nên tôi luôn nhắc con cố gắng tập trung để đạt kết quả tốt nhất. Tôi mong con đạt kết quả tốt để có nhiều lựa chọn hơn khi đăng ký nguyện vọng. Nhưng dù kết quả thế nào, gia đình vẫn luôn đồng hành và ủng hộ con trên chặng đường phía trước", anh Hoàng nói.

Phụ huynh ôm con vào lòng động viên con giữ tinh thần, tâm lý tốt nhất ẢNH: TUẤN QUANG

Nguyễn Thành Chứng, thí sinh dự thi tại điểm thi Trường THPT Gò Vấp, cho biết trước khi vào phòng thi đã nhận được nhiều lời động viên từ gia đình. "Ba mẹ luôn nhắc em cố gắng hết sức, không nên quá đặt nặng áp lực điểm số vì như vậy sẽ ảnh hưởng đến tâm lý khi làm bài. Những lời động viên đó giúp em cảm thấy thoải mái và tự tin hơn trước kỳ thi", Chứng nói.

Chứng cho biết kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay nỗ lực làm bài thi thật tốt tất cả các môn để đạt trên 21 điểm.

Trong khi đó, Lê Tuấn Hoàng, thí sinh dự thi tại điểm thi Trường THPT Gò Vấp, cho biết: "Ba mẹ luôn khuyên em giữ bình tĩnh, cố gắng làm bài bằng hết khả năng của mình. Trong suốt quá trình ôn thi, gia đình cũng tạo cho em không gian yên tĩnh để tập trung học bài nên em cảm thấy thoải mái hơn trước kỳ thi".

Theo Hoàng, bản thân hồi hộp trước giờ thi, tuy nhiên cảm giác lo lắng dần được thay thế bằng sự tự tin khi có người thân đồng hành. "Lúc đầu em khá căng thẳng nhưng sau đó thấy vui và thoải mái hơn", Hoàng nói.