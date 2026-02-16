Những ngày cận tết, khi dòng người hối hả thu xếp hành trang trở về quê, thì ở một góc khác của thành phố, vẫn có những người lặng lẽ ở lại. Với họ, tết năm nay không gói trọn trong những chuyến xe về quê, mà nằm lại nơi phòng trọ chật hẹp, giữa nỗi nhớ nhà và những lo toan mưu sinh.

Hơn 10 năm rời Gia Lai vào TP.HCM lập nghiệp, chị Trần Việt Anh đã quen với nhịp sống nơi đô thị. Nhưng từ ngày có hai con nhỏ, chuyện về quê ăn tết trở nên xa vời. Bốn năm nay, chị chưa một lần sum họp cùng gia đình vào dịp đầu năm.

Hơn 10 năm rời Gia Lai vào TP.HCM lập nghiệp, chị Trần Việt Anh đã trải qua 4 năm chưa về quê ăn tết cùng gia đình ẢNH: SẦM ÁNH

Những cái tết lỡ hẹn của người lao động xa quê: ‘Khi nào ổn định rồi con về’

Cùng chung nỗi niềm, chị Trần Thị Thúy (quê ở TP.Huế), cũng đang lặng lẽ đón thêm một mùa xuân xa nhà. Gần 20 năm rời quê vào TP.HCM mưu sinh, chị quen với những mùa tết đến rồi lại đi trong nỗi nhớ nhà. Nhưng đã 5 năm nay, chị chưa một lần được về quê ăn tết.

Công việc chính của chị Thúy là may đồ gia công tại nhà. Thu nhập phụ thuộc hoàn toàn vào lượng hàng nhận được mỗi tháng. Khi đơn hàng đều, vợ chồng chị xoay xở đủ chi tiêu sinh hoạt. Nhưng năm nay, kinh tế khó khăn, hàng gia công thưa dần, thu nhập vì thế cũng bấp bênh hơn trước. Mỗi khoản chi tiêu, từ tiền nhà trọ, tiền ăn, tiền nuôi con… đều phải tính toán chắt chiu.

Gần 20 năm rời quê vào TP.HCM mưu sinh, chị Thúy đã quen với những mùa tết đến rồi lại đi trong nỗi nhớ nhà ẢNH: SẦM ÁNH

Chồng chị Thúy, anh Nguyễn Anh Hải, quê ở tỉnh Khánh Hòa, cũng đang gắn bó với công việc may gia công. Hai vợ chồng đều nhiều lần bàn tính chuyện về quê ăn tết, nhưng rồi lại phải gác lại khi tính đến chi phí.

Với anh Hải, tiền vé xe, sinh hoạt ngày tết và các khoản sắm sửa là gánh nặng không nhỏ trong bối cảnh thu nhập bấp bênh. Vì vậy, năm nào làm ăn được, vợ chồng anh chị mới dám nghĩ đến chuyện về quê; còn những năm khó khăn, đành chấp nhận ở lại thành phố.

Chồng chị Thúy, anh Nguyễn Anh Hải, quê ở tỉnh Khánh Hòa, cũng đang gắn bó với công việc may gia công ẢNH: SẦM ÁNH

Cùng chung không gian khu trọ ấy, câu chuyện ở lại thành phố đón tết không chỉ của một người. Ở dãy phòng kế bên, chị Trương Thị Cẩm Loan, quê ở Vĩnh Long (tỉnh Trà Vinh cũ), chị gắn bó với công việc làm giày gia công để nuôi sống gia đình. Thế nhưng, hai năm nay, tết đối với chị chỉ gói gọn trong căn phòng trọ nhỏ.

Với chị Loan, khoảng cách từ TP.HCM về tỉnh Vĩnh Long không quá xa. Nhưng chi phí đi lại, sinh hoạt, rồi việc phải sắp xếp thăm bên nội, bên ngoại… lại trở thành nỗi lo lắng đối với một gia đình lao động thu nhập bấp bênh.

Với chị Loan, khoảng cách từ TP.HCM về tỉnh Vĩnh Long không quá xa, nhưng những khoản chi tiêu khác lại trở thành nỗi lo lắng đối với một gia đình lao động thu nhập bấp bênh ẢNH: SẦM ÁNH

Không chỉ là câu chuyện của chị Việt Anh, chị Thúy hay chị Loan, mà những ngày cận tết này, ở TP.HCM vẫn còn rất nhiều người lao động nhập cư buộc phải ở lại. Khi chi phí sinh hoạt tăng cao, việc làm bấp bênh, hành trình trở về quê nhà trở thành điều xa xỉ đối với không ít gia đình.

Thế nhưng, giữa lòng thành phố rộng lớn ấy, tết vẫn được sưởi ấm bằng những sẻ chia rất đỗi đời thường. Tại khu trọ ở khu phố 68, phường Bình Hưng Hòa, TP.HCM nơi đang có 52 hộ dân với khoảng 180 nhân khẩu sinh sống, không khí tết năm nay được vun đắp bằng tình người.

Thấu hiểu hoàn cảnh của những người ở lại, bà Nguyễn Thị Hồng Nương, chủ khu trọ, đã chủ động phối hợp với các đoàn thể địa phương vận động 50 phần quà tết gồm gạo và nhu yếu phẩm hỗ trợ các hộ khó khăn. Bên cạnh đó, bà còn tự bỏ kinh phí tổ chức một bữa cơm tất niên nghĩa tình và mỗi hộ được lì xì 500.000 đồng nhằm động viên tinh thần, hỗ trợ chi tiêu ngày tết.

Bà Nguyễn Thị Hồng Nương, chủ khu trọ, đã chủ động phối hợp với các đoàn thể địa phương vận động 50 phần quà tết gồm gạo và nhu yếu phẩm hỗ trợ các công nhân ẢNH: SẦM ÁNH

Giữa những lo toan mưu sinh, tết của người ở lại có thể thiếu vắng quê nhà, nhưng vẫn đủ đầy hơi ấm – từ sự đồng cảm, từ tình người nơi thành phố đã trở thành quê hương thứ hai.