Những câu hỏi pháp lý nhìn từ các vụ án Nguyễn Phương Hằng, Nguyễn Thị Thanh Nhàn

Nguồn tin của PV Thanh Niên cho hay, bị can Nguyễn Phương Hằng có đơn từ chối 8 luật sư bào chữa cho bị can trong vụ án 'lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân'.