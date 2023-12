Những cây cầu thổi bùng hy vọng

Lợi ích cho cả cộng đồng

Báo Thanh Niên là đơn vị báo chí có uy tín và chất lượng hàng đầu. Thời gian qua, Báo Thanh Niên luôn đồng hành cùng Công an TP.HCM nói chung và Phòng CSGT nói riêng trong công tác tuyên truyền luật Giao thông đường bộ, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật giao thông, văn hóa giao thông của người dân trên địa bàn. Bên cạnh đó, Báo Thanh Niên cũng là đơn vị tổ chức rất nhiều hoạt động an sinh xã hội, đồng hành cùng người dân có hoàn cảnh khó khăn. Vì thế, Đoàn Phòng rất may mắn được đồng hành cùng báo trong các hoạt động, được sẻ chia những khó khăn của người dân khó khăn, đặc biệt các khu vực biên giới, vùng sâu vùng xa.

Trong 2 năm qua, Đoàn Phòng đã phối hợp Báo Thanh Niên tổ chức xây dựng 2 cây cầu trên địa bàn Long An và Bến Tre. Khi trực tiếp đến các địa điểm mới, có thể nhìn thấy được niềm vui mừng, phấn khởi của người dân địa phương khi có thêm cây cầu mới - kết nối giao thương, kết nối tình làng nghĩa xóm, chúng tôi càng cảm nhận rõ giá trị mà các cây cầu đã mang đến cho bà con. Những giá trị về lợi ích kinh tế, lợi ích giao thông không chỉ giúp ích cho một cá nhân, mà mang lại lợi ích cho cả cộng đồng, đời sống người dân được cải thiện, làng xã thay đổi diện mạo phát triển một cách nhanh chóng.

Đây là một trong những chương trình rất ý nghĩa mà Đoàn Phòng được tham gia đồng hành, thể hiện tinh thần tương thân tương ái, thể hiện vai trò, trách nhiệm của cán bộ CSGT trẻ với cộng đồng, xã hội, thể hiện người CSGT bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ. Vì vậy Đoàn Phòng rất mong muốn sẽ được đồng hành cùng Báo Thanh Niên thời gian tới trong công tác an sinh xã hội, giúp người dân khó khăn mang lại các giá trị cho cộng đồng, xã hội.