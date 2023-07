Những chính sách quan trọng nào có hiệu lực từ 1.7?

Lương cơ sở tăng 20,8%

Sau 2 năm (2020, 2021) bị trì hoãn do ảnh hưởng nặng bởi đại dịch Covid-19, cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang sẽ được tăng lương cơ sở.

Sau 2 năm trì hoãn bởi dịch Covid-19, cán bộ, công chức, viên chức được tăng lương cơ sở lên mức 1,8 triệu đồng/tháng SỸ ĐÔNG

Theo Nghị định số 24/2023/NĐ-CP của Chính phủ quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang, từ ngày 1.7, mức lương cơ sở tăng từ 1,49 triệu đồng/tháng lên 1,8 triệu đồng/tháng (tăng 20,8%), áp dụng cho 9 nhóm đối tượng.

Cụ thể gồm: cán bộ, công chức từ T.Ư đến cấp huyện; cán bộ, công chức cấp xã; viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập.

Người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội.

Người làm việc trong chỉ tiêu biên chế trong các hội được ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí hoạt động quy định tại Nghị định số 45/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội.

Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ và công nhân, viên chức quốc phòng thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam.

Sĩ quan, hạ sĩ quan hưởng lương, hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ, công nhân công an thuộc Công an nhân dân; người làm việc trong tổ chức cơ yếu; người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn và tổ dân phố.

Theo Bộ Nội vụ, nếu so với mức lương tối thiểu vùng của người lao động khu vực doanh nghiệp thì mức lương 1,49 triệu đồng/tháng (áp dụng đối với đối tượng hưởng lương ngân sách) mới đạt 37,89% so với mức lương tối thiểu vùng bình quân năm 2022 (3,93 triệu đồng/tháng), dẫn đến đời sống của cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang còn nhiều khó khăn.

Vì vậy, việc Chính phủ điều chỉnh mức lương cơ sở từ 1,49 triệu đồng/tháng lên 1,8 triệu đồng/tháng (tăng thêm 20,8%), thực hiện từ ngày 1.7 là cần thiết nhằm góp phần cải thiện đời sống của cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

Hơn 3 triệu người được tăng lương hưu

Cùng với tăng lương cơ sở, ngày 29.6, Chính phủ ban hành Nghị định 42 về điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng.

Theo đó, từ 1.7, tăng thêm 12,5% trên mức lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng của tháng 6 đối với các đối tượng đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp hằng tháng do ngân sách nhà nước đảm bảo.

Tăng thêm 20,8% trên mức lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng của tháng 6 đối với các đối tượng hưu thuộc khu vực Nhà nước chưa được điều chỉnh theo Nghị định số 108/2021/NĐ-CP điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng.

Ngoài việc thực hiện điều chỉnh theo tỷ lệ chung đối với tất cả đối tượng đang hưởng lương hưu, trợ cấp hằng tháng, đảm bảo nguyên tắc đóng - hưởng theo quy định của luật BHXH, sẽ thực hiện điều chỉnh thêm đối với những người hưởng lương hưu, trợ cấp từ trước ngày 1.1.1995 mà có mức hưởng dưới 3 triệu đồng/tháng.

Theo đó, từ ngày 1.7, người đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp hằng tháng theo quy định, sau khi điều chỉnh có mức hưởng thấp hơn 3 triệu đồng/tháng thì được điều chỉnh tăng thêm.

Cụ thể, đối với những người có mức hưởng dưới 2,7 triệu đồng/người/tháng được tăng thêm 300.000 đồng/tháng; người có lương từ 2,7 triệu đồng đến dưới 3 triệu đồng/tháng được tăng bù số còn thiếu để được 3 triệu đồng/tháng.

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 14.8. Các quy định tại nghị định này được thực hiện từ ngày 1.7.

Bộ LĐ-TB-XH cho biết, việc điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp hằng tháng tính toán trên cơ sở mức tăng của chỉ số giá tiêu dùng và tăng trưởng kinh tế; phù hợp với ngân sách nhà nước và Quỹ BHXH; đồng thời đảm bảo tính kế thừa và thông lệ của những lần điều chỉnh trước đây.

Hiện có khoảng 2,7 triệu người hưởng lương hưu. Trong đó, gần 1,9 triệu người có mức hưởng từ 3 triệu đồng/tháng đến dưới 7 triệu đồng/tháng.

Ngoài ra, có khoảng 236.600 người thuộc đối tượng hưởng dưới 3 triệu đồng/tháng được điều chỉnh tăng thêm do ngân sách nhà nước chi trả.

Điều chỉnh mức đóng BHXH, BHYT

Theo hướng dẫn của BHXH Việt Nam, từ ngày 1.7, đối với đối tượng chỉ tham gia BHYT, nếu thuộc nhóm do ngân sách nhà nước đóng BHYT, mức đóng BHYT tính theo mức lương cơ sở 1,8 triệu đồng/tháng.

Trường hợp được cấp thẻ BHYT trước ngày 1.7 thì từ ngày 1.7 cơ quan BHXH điều chỉnh mức đóng BHYT theo mức lương cơ sở 1,8 triệu đồng/tháng.

Đối với nhóm được ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng BHYT và nhóm tham gia BHYT theo hộ gia đình, mức đóng BHYT tính theo mức lương cơ sở 1,8 triệu đồng/tháng.

Trường hợp đối tượng đã đóng đủ tiền vào Quỹ BHYT theo thời hạn sử dụng của thẻ BHYT và được cấp thẻ BHYT trước ngày 1.7 thì cả người tham gia BHYT và ngân sách nhà nước không phải đóng hỗ trợ, bổ sung do tăng mức lương cơ sở đối với thời gian từ ngày 1.7 mà người tham gia BHYT đã đóng BHYT.

BHXH Việt Nam yêu cầu BHXH tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư; BHXH Bộ Quốc phòng, Công an nhân dân thông báo cho các đơn vị sử dụng lao động; đơn vị quản lý đối tượng tham gia BHYT; tổ chức ủy quyền thu; người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT được ngân sách nhà nước hỗ trợ một phần mức đóng và người tham gia BHYT hộ gia đình về tiền lương, thu nhập làm căn cứ đóng BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp từ ngày 1.7 để công tác tổ chức, thực hiện đảm bảo đúng quy định.

Đấu giá biển số xe, người dân được chọn biển số ô tô theo nhu cầu

Ngày 26.6, Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết một số điều về thí điểm đấu giá biển số ô tô.

Theo đó, từ ngày 1.7, người dân được chọn biển số xe ô tô theo nhu cầu trong danh sách biển số đưa ra đấu giá của tất cả tỉnh, thành.

Bộ trưởng Bộ Công an quyết định số lượng biển số ô tô đấu giá tại mỗi phiên, gồm biển số xe của các tỉnh, thành, ký hiệu series A, B, C, D, E, F, G, H, K, L, M, N, P, S, T, U, V, X, Y, Z nền trắng, chữ, số màu đen. Các biển này chưa được đăng ký, dự kiến cấp mới, đang trong hệ thống đăng ký, quản lý xe của Bộ Công an.

Bộ Công an ký hợp đồng với một tổ chức đấu giá tài sản để đấu giá biển số xe. Danh sách biển số xe đưa ra đấu giá được công khai 30 ngày trước phiên đấu giá.

Đăng ký và tổ chức đấu giá theo hình thức trực tuyến. Người tham gia được cấp tài khoản truy cập, hướng dẫn cách sử dụng tài khoản, cách trả giá.

Đến phiên đấu giá, người dân dùng tài khoản của mình truy cập vào trang thông tin trực tuyến để tham gia. Kết thúc đấu giá, trang thông tin trực tuyến sẽ xác định người trúng; thông báo kết quả, hiển thị biên bản để người trúng xác nhận. Đấu giá viên xác thực vào biên bản bằng chữ ký số để gửi cho người trúng

Công dân có 15 ngày để nộp toàn bộ tiền (đã trừ tiền đặt trước). Sau khi nhận đủ tiền, Bộ Công an cấp hóa đơn điện tử và văn bản điện tử xác nhận biển số ô tô trúng đấu giá cho công dân làm thủ tục đăng ký xe.

Công dân có thời hạn 12 tháng để đăng ký xe gắn biển số trúng đấu giá. Trường hợp do sự cố bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan, công dân gửi đề nghị gia hạn để Bộ Công an xem xét giải quyết.

Trong 12 tháng kể từ khi nhận biển số, nếu công dân chưa đăng ký biển số gắn với xe, Bộ Công an sẽ gửi thông báo cho họ. Nếu người trúng đấu giá chết, người thừa kế hợp pháp của họ được hoàn trả số tiền trúng đấu giá đã nộp.

Nghị định có hiệu lực từ ngày 1.7, kéo dài 3 năm.

Giảm thuế VAT 2% nhiều nhóm hàng hóa

Ngày 30.6, Chính phủ ban hành Nghị định 44/2023/ NĐ-CP quy định chính sách giảm thuế VAT theo Nghị quyết số 101/2023 của Quốc hội.

Theo đó, giảm thuế VAT đối với các nhóm hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng mức thuế suất 10%, trừ nhóm hàng hóa, dịch vụ sau: viễn thông, hoạt động tài chính, ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, kinh doanh bất động sản, kim loại và sản phẩm từ kim loại đúc sẵn, sản phẩm khai khoáng (không kể khai thác than), than cốc, dầu mỏ tinh chế, sản phẩm hóa chất.

Sản phẩm hàng hóa và dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt; công nghệ thông tin theo pháp luật về công nghệ thông tin.

Việc giảm thuế VAT cho từng loại hàng hóa, dịch vụ được áp dụng thống nhất tại các khâu nhập khẩu, sản xuất, gia công, kinh doanh thương mại. Đối với mặt hàng than khai thác bán ra (bao gồm cả trường hợp than khai thác sau đó qua sàng tuyển, phân loại theo quy trình khép kín mới bán ra) thuộc đối tượng giảm thuế giá trị gia tăng

Các tổng công ty, tập đoàn kinh tế thực hiện quy trình khép kín mới bán ra cũng thuộc đối tượng giảm thuế giá trị gia tăng đối với mặt hàng than khai thác bán ra...

Về mức giảm thuế VAT, theo nghị định, cơ sở kinh doanh tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ được áp dụng mức thuế suất thuế giá trị gia tăng 8% đối với hàng hóa, dịch vụ.

Cơ sở kinh doanh (bao gồm cả hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh) tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp tỷ lệ phần trăm trên doanh thu được giảm 20% mức tỷ lệ phần trăm để tính thuế giá trị gia tăng khi thực hiện xuất hóa đơn đối với hàng hóa, dịch vụ được giảm thuế giá trị gia tăng.

Nghị định có hiệu lực từ 1.7 - 31.12.2023.