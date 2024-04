Những chuyến bay rực rỡ cờ đỏ sao vàng dịp lễ 30.4 - 1.5

VIETJET - Hello Vietnam

Trên các hành trình bay của Vietjet trong dịp lễ kỷ niệm ngày Thống nhất đất nước 30.4 và Quốc tế Lao động 1.5, phi hành đoàn Vietjet dành tặng hành khách những món quà thú vị mang thông điệp "Tự hào Việt Nam".

Dịp lễ 30.4 - 1.5 năm nay, Vietjet khiến cho hành khách bất ngờ thích thú khi được thưởng thức ca khúc Hello Việt Nam do chính các phi công, tiếp viên hàng không, kỹ sư, thợ máy Vietjet thể hiện. Với mạng bay phủ khắp trong nước và quốc tế, tàu bay Vietjet cùng giai điệu "Hello Việt Nam" đã trở thành sứ giả kết nối Việt Nam với thế giới, đưa thế giới đến với Việt Nam, được bạn bè khắp 5 châu chào đón.

Những "ca sĩ" Vietjet đã thể hiện giọng hát ấn tượng trong ca khúc đầy cảm xúc được phối lại theo phong cách trẻ trung, năng động nhưng không kém phần hào hùng, da diết.

"Theo những giấc mơ bay trên mênh mông đồng lúa. Tôi thấy bao thân thương nơi đây quê tôi. Như cây có gốc, tôi yêu đất nước tôi"… lời bài hát bình dị nhưng ấm áp tình cảm với quê hương, đất nước Việt Nam. Được thể hiện bằng nhiều ngôn ngữ với ca từ, giai điệu ngọt ngào của Hello Việt Nam không chỉ được yêu thích bởi những người con Việt Nam mà còn cả bạn bè quốc tế, những người lựa chọn Việt Nam trở thành quê hương thứ hai của mình.



Một Việt Nam tươi đẹp rất đỗi nên thơ cũng được thể hiện ngọt ngào qua lời bài hát Hello Việt Nam: "Ước mong về thăm đất nước tôi. Mong sao quê hương dang tay đón tôi. Tôi sẽ thăm những dòng sông. Đồng quê xanh mát Việt Nam…".

Ca khúc là món quà xuất phát từ chính trái tim được Vietjet gửi tới tất cả hành khách đã luôn đồng hành cùng Hãng.

"Mỗi lần đi máy bay và nghe bài hát này tôi lại cảm thấy rất xúc động. Cảm ơn Vietjet về món quà ý nghĩa này", anh Trương Đức Minh - một hành khách trên chuyến bay từ TP.HCM đi Hà Nội chia sẻ.

Hello Việt Nam (Xin chào Việt Nam) vốn là một ca khúc tiếng Pháp với tên gọi Bonjour Vietnam sáng tác bởi nhạc sĩ - ca sĩ Marc Lavoine, và biểu diễn đầu tiên bởi ca sĩ người Bỉ gốc Việt Phạm Quỳnh Anh. Ca khúc được phổ biến rộng rãi từ năm 2008 và dành được nhiều tình cảm của khán giả khắp trong, ngoài nước.

Dịp này, các tiếp viên hàng không Vietjet còn xuất hiện trong trang phục cờ đỏ sao vàng, mang hình ảnh cách điệu của quốc kỳ Việt Nam, hòa chung niềm vui của đất nước. Đây là hoạt động thường niên của Hãng này nhằm thể hiện tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, giới thiệu đến bạn bè quốc tế hình ảnh một Việt Nam hiện đại và hội nhập.

Vietjet thường xuyên có các hoạt động văn hóa, nghệ thuật trên tàu bay dành tặng khách hàng những trải nghiệm ấn tượng trên độ cao 10.000 mét đặc biệt trong dịp lễ, tết. Trong suốt những năm qua, Vietjet luôn không chỉ chắp cánh ước mơ bay cho hàng trăm triệu hành khách, mà còn luôn nỗ lực để mang tới những giá trị tốt đẹp cho cộng đồng, đồng hành cùng các hoạt động xúc tiến du lịch, quảng bá hình ảnh, thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội tại khắp các địa phương, điểm đến mà hãng có đường bay tới.