Những clip triệu view của chàng trai Hà Nội làm rể miền Tây

Thích thú với cuộc sống miền Tây

Anh Nguyễn Khắc Bình (31 tuổi), hiện đang làm rể nhà vợ ở TP.Tân An (Long An), thường xuyên đăng tải những clip nói về cuộc sống thường nhật khi làm rể ở miền Tây. Ở đó, anh lần đầu được trải nghiệm nhiều nét văn hóa thú vị, có phần khác biệt so với nơi anh sinh ra và lớn lên. Điều này khiến chàng trai Hà Nội vô cùng thích thú.

Anh Bình chia sẻ cuộc sống làm rể ở miền Tây với nhiều trải nghiệm ẩm thực thú vị ẢNH: NVCC

Nổi bật nhất là những clip anh chia sẻ cảm nhận về lần đầu thưởng thức những món ăn đậm chất miền Tây trong mâm cơm gia đình như canh khoai mỡ ăn kèm tép rang; ăn cơm cùng với nước dừa hay trái cây như xoài chín, dưa hấu; bánh hỏi miền Tây… Có những clip của anh Bình nhận về hơn 1 triệu lượt xem trên mạng xã hội. Cư dân mạng bày tỏ sự hào hứng với cuộc sống làm rể miền Tây của chàng trai Bắc.

Anh Bình cho biết về quê vợ làm rể gần 3 tháng nay, sau thời gian dài cùng gia đình nhỏ sống ở TP.HCM. Những thú vị trong cuộc sống gia đình ở miền Tây đã khiến anh quyết định chia sẻ nhiều clip lên mạng xã hội, phần để kỷ niệm, phần để có thể phát triển trong công việc kinh doanh qua nền tảng online trong dự định sắp tới.

Ngay từ những clip đầu tiên nhận được sự ủng hộ lớn của mọi người khiến anh và gia đình vô cùng bất ngờ. Đó cũng là động lực để anh đăng tải thêm nhiều khoảnh khắc hơn nữa.

"Những trải nghiệm trong mâm cơm gia đình với tôi là ấn tượng nhất. Về miền Tây, tôi lần đầu được ăn bánh hỏi heo quay và thấy thực sự ngon. Có một món khiến tôi bất ngờ hơn cả chính là canh khoai mỡ ăn kèm tép rang. Ban đầu, tôi không nghĩ là mình sẽ ăn được món canh có màu tím, nhưng ngay từ lần đầu tiên, tôi đã thích luôn món này", anh kể.

Vun vén cho tổ ấm

Cuối năm 2021, anh Bình từ Hà Nội "Nam tiến", sau đó chọn TP.HCM lập nghiệp. Năm 2022, anh có duyên quen biết chị Phạm Hoàng Nhã Trúc (24 tuổi) qua mạng xã hội. Vì cảm mến cô gái miền Tây dịu dàng, hiền lành và xinh xắn nên anh đã làm quen.

Anh Bình và gia đình hạnh phúc ẢNH: NVCC

3 tháng sau, cặp đôi chính thức yêu nhau và năm 2023, tròn 1 năm quen biết, họ chính thức nên duyên vợ chồng, dựng xây tổ ấm ở TP.HCM. Thời gian gần đây, gia đình nhỏ quyết định về quê lập nghiệp vì chi phí đắt đỏ ở thành phố, cũng là lúc anh bắt đầu làm rể miền Tây.

Chàng trai Hà Nội tâm sự anh thích cuộc sống bình yên, không xô bồ ở đây. Anh cũng được gia đình vợ yêu thương, chăm sóc nên vô cùng hạnh phúc. "Trong mỗi bữa cơm với nhiều món miền Tây, vợ và mẹ vợ lúc nào cũng sẽ nấu một món Hà Nội cho tôi", anh chia sẻ.

Cặp đôi lấy nhau năm 2023 và hạnh phúc với cuộc sống hiện tại ẢNH: NVCC

Chị Nhã Trúc cho biết anh Bình là một người chồng, người cha tuyệt vời. Anh luôn là điểm tựa cho chị và con nhỏ 8 tháng tuổi, yêu thương vợ con. Từ ngày anh bắt đầu chia sẻ những clip cuộc sống ở miền Tây, chị cũng trở thành một "fan" hâm mộ của anh.

"Những clip của anh được mọi người quan tâm, nhiều người quen cũng nhắn tin hỏi thăm vợ chồng mình, có người cũng trêu vợ chồng. Mình thấy vui khi những clip của anh có thể lan tỏa năng lượng tích cực về tình cảm gia đình", chị Trúc chia sẻ.

Anh Bình cho biết thời gian tới anh có kế hoạch kinh doanh các sản phẩm đặc sản địa phương, vùng miền. Những cố gắng của vợ chồng anh chị thời điểm hiện tại đều là vì tương lai của con cũng như vun vén cho tổ ấm nhỏ của mình.