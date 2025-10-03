Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Bạn đọc Bạn đọc viết

Những con đường hỏng

Ngọc Quỳnh
Ngọc Quỳnh
03/10/2025 07:46 GMT+7

Mặt đường số 9, đoạn trước Trường mầm non Bà Điểm - số 153 khu dân cư Hoàng Hải, xã Bà Điểm (trước đây thuộc xã Bà Điểm, H.Hóc Môn), TP.HCM, bị bong tróc nhựa và trũng xuống đọng nước, biến thành ao, nhất là ở giữa lòng đường. Qua ghi nhận, do hai bên đường không có hệ thống cống thoát nước nên khi mưa xuống, nước tù đọng và có nhiều xe tải, ô tô thường xuyên chạy vào, khiến con đường ngày càng xuống cấp. Người đi lại do cố tránh các vũng nước nên dễ dẫn tới va quệt, còn nếu chạy qua vũng nước thì đá lởm chởm trên đường và hố sâu, có nguy cơ xảy ra tai nạn. Bà con phải lấy cành cây đặt tạm trên mặt hố để cảnh báo.

Những con đường hỏng- Ảnh 1.

Mặt đường số 9, xã Bà Điểm, bị trũng xuống đọng nước, đi lại khó khăn

ẢNH: NGỌC QUỲNH

Những con đường hỏng- Ảnh 2.

Đường số 4, đoạn trước khu vực chợ đầu mối Hóc Môn, xã Xuân Thới Sơn, bị xuống cấp

ẢNH: NGỌC QUỲNH

Tương tự, đường số 4, đoạn trước khu vực chợ đầu mối Hóc Môn, xã Xuân Thới Sơn (trước đây thuộc xã Xuân Thới Đông, H.Hóc Môn), TP.HCM, giữa lòng đường bị trũng xuống, sình lầy. Người dân cho biết khu vực này là chợ nên nhiều xe tải, ô tô thường xuyên chạy ra vào để lên xuống hàng hóa nên xuất hiện ngày càng nhiều "ổ gà". Xe máy lưu thông qua đây rất dễ trượt ngã, mất an toàn giao thông.

Người dân rất mong cơ quan chức năng có kế hoạch sửa chữa, nâng cấp 2 đoạn đường nói trên để đi lại thuận lợi, an toàn.

Tin liên quan

Bạn đọc viết: Nhếch nhác trước khu di tích Gò Ô Môi

Bạn đọc viết: Nhếch nhác trước khu di tích Gò Ô Môi

Hiện nay, nạn đổ trộm xà bần, đất tạp, rác thải... trên tuyến đường Đào Trí, đoạn gần trước khu Di tích lịch sử Gò Ô Môi (P.Phú Thuận, Q.7, TP.HCM) gây ô nhiễm môi trường và tạo nên cảnh nhếch nhác.

Bạn đọc viết: Khổ sở với các bãi tập kết rác

Bạn đọc viết: Chủ đất dựng hàng rào gây nguy hiểm

Khám phá thêm chủ đề

đường hỏng đường số 9 đường xuống cấp TP.HCM
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận