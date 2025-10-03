Những con đường hỏng

Mặt đường số 9, đoạn trước Trường mầm non Bà Điểm - số 153 khu dân cư Hoàng Hải, xã Bà Điểm (trước đây thuộc xã Bà Điểm, H.Hóc Môn), TP.HCM, bị bong tróc nhựa và trũng xuống đọng nước, biến thành ao, nhất là ở giữa lòng đường. Qua ghi nhận, do hai bên đường không có hệ thống cống thoát nước nên khi mưa xuống, nước tù đọng và có nhiều xe tải, ô tô thường xuyên chạy vào, khiến con đường ngày càng xuống cấp. Người đi lại do cố tránh các vũng nước nên dễ dẫn tới va quệt, còn nếu chạy qua vũng nước thì đá lởm chởm trên đường và hố sâu, có nguy cơ xảy ra tai nạn. Bà con phải lấy cành cây đặt tạm trên mặt hố để cảnh báo.

Mặt đường số 9, xã Bà Điểm, bị trũng xuống đọng nước, đi lại khó khăn ẢNH: NGỌC QUỲNH

Đường số 4, đoạn trước khu vực chợ đầu mối Hóc Môn, xã Xuân Thới Sơn, bị xuống cấp ẢNH: NGỌC QUỲNH

Tương tự, đường số 4, đoạn trước khu vực chợ đầu mối Hóc Môn, xã Xuân Thới Sơn (trước đây thuộc xã Xuân Thới Đông, H.Hóc Môn), TP.HCM, giữa lòng đường bị trũng xuống, sình lầy. Người dân cho biết khu vực này là chợ nên nhiều xe tải, ô tô thường xuyên chạy ra vào để lên xuống hàng hóa nên xuất hiện ngày càng nhiều "ổ gà". Xe máy lưu thông qua đây rất dễ trượt ngã, mất an toàn giao thông.

Người dân rất mong cơ quan chức năng có kế hoạch sửa chữa, nâng cấp 2 đoạn đường nói trên để đi lại thuận lợi, an toàn.