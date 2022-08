Những con số 'biết nói' từ 105 ngàn bản 'Thay đổi cuộc sống với Nhân số học'

Theo MC Quỳnh Hương, quyển sách Thay đổi cuộc sống với Nhân số học (do chị và các đồng sự MayQ phát triển từ quyển sách gốc The Complete Book of Numerology của TS. David A. Phillips) có sức sống ổn định và lâu dài, bởi nó vượt ra ngoài cảm giác tò mò “coi cho biết”, mà còn nhấn mạnh vào mục tiêu của việc “biết” này, là để thực hành các hoạt động cần thiết nhằm xoay chuyển cuộc sống của bản thân mỗi người.

Sau vài lần tái bản đầu tiên, những gì cần chỉnh sửa, nhóm tác giả đã thực hiện hoàn chỉnh, nên với lần tái bản thứ 10 này, Quỳnh Hương cho biết cơ bản sách vẫn giữ nội dung cốt lõi như trước. Bên cạnh đó, các lớp với hàng ngàn học viên qua các khóa học, ê kíp vẫn không ngừng nghiên cứu và cập nhật các dữ liệu thực tế. Vì vậy, ở mỗi khóa học về sau, các dữ liệu sẽ “nóng hổi” hơn với rất nhiều chi tiết và phát hiện mới, sâu xa…

Hướng đến cuộc sống tự tin, an hòa

“Những gì hiển thị trong cuộc sống hằng ngày của chúng ta, đại đa số là kết quả của những thói quen sống, suy nghĩ, ăn nói, sinh hoạt… trong một thời gian dài. Vì vậy, nếu muốn cuộc sống của chúng ta khác đi, theo hướng tích cực, tốt đẹp hơn - muốn có một nếp sống mới, chúng ta phải đi qua các bước: cần hiểu cho rõ chúng ta có thể đang “mắc kẹt” ở những chỗ nào để tập trung xử lý những chỗ đó cho rốt ráo; cần đưa ra một kế hoạch hành động thật rõ ràng, cụ thể, một động lực thật vững chắc để nương theo mà thực hành theo một cơ chế hằng ngày. Có như vậy, sau một thời gian dài ngắn tùy mỗi người, cuộc sống của chúng ta sẽ có những sự thay đổi rõ rệt”, MC Quỳnh Hương chia sẻ.

Theo đó, sách Thay đổi cuộc sống với Nhân số học đã chỉ được cho những độc giả của mình các phương thức để hiểu và những phương cách để điều chỉnh nếp sống, sinh hoạt, suy nghĩ… dựa trên những điểm mà mỗi người có thể còn vướng mắc (trên các dữ liệu là ngày tháng năm sinh dương lịch). Tuy nhiên, như tác giả cuốn sách cho biết, đã là nếp nghĩ, nếp sống, nếp sinh hoạt kéo dài theo người qua nhiều ngày tháng, đâu dễ nói thay đổi là thay đổi được; vì vậy, những khóa học Quản trị cuộc sống với Nhân số học đã ra đời, góp phần giúp những ai khát khao muốn hiểu rõ và đủ động lực, năng lực, quyết tâm thay đổi cuộc sống của mình làm được điều đó.

Kể từ khóa căn bản đầu tiên (6.2000) đến nay, MayQ Share đã mở được gần 50 lớp học cả hai hình thức học trực tiếp (offline) và học trực tuyến (online), với số lượng học viên gần chạm 6.000 người. Các khóa học này được chia dần thành 4 cấp độ nền tảng, góp phần giúp cho hàng trăm bạn học viên tìm được lối đi hướng đến một đời sống an hòa, tự tin, giàu nội lực và vững vàng. Để rồi từ 4 cấp độ nền tảng này, nhiều bạn đã và đang đi tiếp lên các cấp độ 5 & 6, dấn vào một tầng sâu sắc hơn nữa của cuộc sống vốn đa chiều.





“Chúng mình cũng không quên nghĩa vụ của mình đối với cộng đồng, nên luôn có những khóa học gieo duyên miễn phí tùy theo từng đối tượng mà chúng mình thấy cần được tiếp sức trong những giai đoạn hay bối cảnh cụ thể, như khóa gieo duyên miễn phí cho 1.000 người trong những vùng dịch khắc nghiệt của năm 2021, hay cho gần 250 bà con kiều bào tại Mỹ - Canada vào năm nay… Tụi mình tin rằng, cùng với quyển sách đã xuất bản, những khóa học về Quản trị cuộc sống với Nhân số học, với chuỗi chương trình về Thay đổi cuộc sống với Nhân số học hay Góc nhìn cuộc sống với Nhân số học… vẫn đang được thực hiện đều đặn trên kênh Youtube của Quỳnh Hương… đang góp phần ít nhiều giúp thay đổi nhận thức của những ai hữu duyên biết đến, và tin tưởng vào môn nghiên cứu này, để qua đó, đời sống họ cũng ít nhiều có những chuyển biến đẹp đẽ", Quỳnh Hương nói.

"Đông tay thì vỗ nên kêu"

Khi muốn thay đổi cuộc sống, điều quan trọng nhất là ở khâu thực hành; vì vậy, các điều mục hướng dẫn trong sách hay trong các khóa học nhấn rất mạnh vào tầm quan trọng của điều này. Theo Quỳnh Hương, “Ở các khóa học, tụi mình khuyến khích các bạn học viên tự kết nối với nhau, cùng thực hành tu dưỡng thân - tâm - trí, sao cho: thân phải đủ khỏe mạnh ổn định lâu dài, trí ngày càng sáng và mở mang, tâm càng ngày càng an lạc. Có bạn bè cùng thực hành, dần dà những điều từng có vẻ rất “khó nhằn” như chịu khó dậy sớm hơn, thực hành các bài tập hít thở, thể dục thể thao, chủ động chọn lựa thái độ sống tích cực, tu sửa những điều là nhược điểm của bản thân và thực tập những thói quen sống tốt đẹp mới… đều đang trở nên những điều hứng khởi để thực hiện mỗi ngày”.

Chính vì nhận thấy rõ những lợi lạc của bản thân sau khi thực hành đều đặn, chuyên cần những điều trên, mà rất nhiều bạn đọc sách hay học viên các khóa học tự cảm thấy họ nên làm những “ví dụ trực quan sinh động” cho nhiều hoàn cảnh tương tự xung quanh. “Tụi mình rất trân trọng và khuyến khích điều này. Một con người sống tốt đẹp lên sẽ có đủ sức truyền cảm hứng hay tiếp động lực cho cả cộng đồng lớn nhỏ quanh mình, cụ thể là những người thân trong gia đình, nơi cơ quan làm việc, hay xóm giềng, thân cận… Tụi mình tin rằng, đông tay thì vỗ nên kêu. Cùng nhau, chúng ta sẽ càng ngày làm thêm được nhiều điều tốt đẹp hơn nữa, thông qua cách chúng ta đang sống và nỗ lực thực hành”, tác giả cuốn Thay đổi cuộc sống với Nhân số học bày tỏ.