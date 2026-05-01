Những cú hit phòng vé Việt: Cơ hội lớn cho nhân lực VFX, 3D Animation
Video Giáo dục

Yến Thi
01/05/2026 08:00 GMT+7

Chúng tôi nhận được các câu hỏi gửi về Báo Thanh Niên và rất nhiều người không phân biệt được giữa 3 khái niệm kỹ xảo (VFX), diễn hoạt 3D (3D Animation) và đồ họa game (Game Art Design). Vì có vẻ như khóa học 3 lĩnh vực này đều cho ra các sản phẩm đẹp hơn, hoành tráng hơn so với thực tế. Vậy sự khác nhau và điểm chung mang tính chuyên môn của 3 lĩnh vực này là gì?

Anh Hoàng Việt Hùng, Founder & CEO của Sparta VFX Studio cho rằng bạn trẻ nên tự hỏi xem mình thực sự muốn gì, lúc đó sẽ xác định được con đường mình đi. Trong quá trình đầu chưa thấy phù hợp thì các bạn vẫn có thể chọn lại.

Anh Võ Huy Giáp, Giám đốc Đào tạo Học viện MAAC, cho hay 3 năm trở lại đây, phim chiếu rạp của VN có rất nhiều lựa chọn, có năm hơn 30, hơn 50 phim chiếu. số lượng phim ngày càng nhiều do nhu cầu người xem nhiều. Nước ngoài đang muốn đầu tư vào VN để làm phim về VN. Những năm sau số lượng phim chiếu rạp sẽ ngày càng nhiều hơn, không chỉ nhiều về số lượng mà khán giả cũng khó tính hơn. Từ đó nhu cầu nhân sự cũng cần nhiều.

MAAC hiện có 3 chuyên ngành VFX, 3D Animation và game, nhiều trường ĐH chính quy cũng đang nghiên cứu để tuyển sinh đào tạo. Nhu cầu tuyển dụng của các studio là rất lớn. Các studio cũng đầu tư với chi phí rất lớn. Điều này cho thấy tiềm năng phát triển của lĩnh vực này.

Anh Hoàng Việt Hùng cho biết thêm trong mấy năm qua chúng ta nghe nhiều tin các studio lớn trên thế giới gặp khó khăn. Nhưng thực ra VN đang có nhiều lợi thế. VN là một trong những thị trường mới nổi, có lợi thế về giá cả, nhân sự. Có nhiều bạn trẻ đang làm trong các dự án phim lớn trên thế giới, điều đó khẳng định người Việt có đủ khả năng đáp ứng.

''Chúng ta phải chuẩn bị đủ nhân sự kỹ thuật cao để đáp ứng nhu cầu nhân lực trong thời gian tới. VN cũng có những chính sách phát triển văn hoá, phim ảnh, công nghiệp giải trí'', anh Hùng nhấn mạnh.

Theo anh Hoàng Việt Hùng, Việt Nam vốn dĩ trở thành công xưởng gia công đồ họa cho thế giới, làm nhiều phim cho Disney, Netflix. Nhiều quốc gia lúc đầu cũng là công xưởng gia công, sau đó họ có những bộ phim của riêng mình. Việc gia công giúp tiết kiệm thời gian thay vì phải tự mày mò. Các hãng lớn đưa quy trình cho Việt Nam gia công, giúp chúng ta học được quy trình, cách quản lý một dự án... Sau này khi nguồn lực đủ, cả hạ tầng lẫn con người, Việt Nam cũng sẽ có sản phẩm riêng của mình. Nhiều dự án phim của Việt Nam cũng do người Việt tự sáng tạo. Làm xưởng gia công sẽ là bước đệm quan trọng cho tương lai. Hiện nay chúng ta có công nghệ, có công cụ nên rất nhiều lợi thế.

