Những cửa hàng xăng dầu nào sẽ bán xăng E10?

Hiện tại, đa số các cửa hàng xăng dầu này đã chuẩn bị trụ bơm, chuẩn bị nhập xăng E10 về bán trong vài ngày tới. Trong đó, 36 cửa hàng xăng dầu của Petrolimex (từ cửa hàng số 1 - cửa hàng số 36) tập trung trên những tuyến đường khu vực trung tâm TP.HCM (trước sáp nhập).

Cụ thể, cửa hàng xăng dầu Petrolimex số 1 trên đường Hai Bà Trưng (phường Sài Gòn), cửa hàng số 3 Phạm Hồng Thái (phường Bến Thành), số 6 trên đường Võ Thị Sáu, số 35 trên đường Trương Định (phường Xuân Hòa), cửa hàng số 7 trên đường Lê Văn Sỹ (phường Nhiêu Lộc), số 10 và 11 trên đường Lý Thường Kiệt (phường Tân Hòa, Phú Thọ)...

Danh sách cửa hàng xăng dầu Petrolimex thí điểm bán xăng E10 RON95 tại TP.HCM ẢNH: PETROLIMEX

Bảng giá bán lẻ Petrolimex công bố, giá xăng E10 đang được bán với mức giá 19.490 đồng/lít (vùng 1) và 19.870 đồng/lít (vùng 2). So với xăng RON 95-V, xăng E10 có mức giá thấp hơn từ 540 - 560 đồng/lít; so với xăng RON 95-III, xăng E10 có mức giá thấp hơn từ 210 - 220 đồng/lít; so với xăng E5, xăng E10 có mức giá cao hơn 220 đồng/lít.

Tại miền Bắc, số cửa hàng tham gia bán thí điểm xăng sinh học E10 ít hơn. Cụ thể, tại Hà Nội, có 4 cửa hàng xăng dầu PVOil Hà Nội triển khai bán gồm: Cửa hàng xăng dầu Thái Thịnh (phường Đống Đa), cửa hàng xăng dầu Liên Ninh (xã Ngọc Hồi), cửa hàng xăng dầu Nghĩa Tân (phường Nghĩa Đô) và cửa hàng xăng dầu Châu Can (xã Chuyên Mỹ). Tại Hải Phòng, doanh nghiệp đầu mối triển khai bán thí điểm xăng E10 tại 2 cửa hàng xăng dầu Thành Tô (phường Hải An) và Tân Dương (phường Thủy Nguyên).