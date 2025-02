Những đạo diễn thành công ngay phim đầu tay

P HIM ĐẦU TAY ĐÃ THU TRĂM TỈ

Đầu năm 2025 đến nay, hai phim điện ảnh Việt gây chú ý về doanh thu là Nụ hôn bạc tỷ của Thu Trang và Đèn âm hồn của Hoàng Nam. Đáng nói, đây là tác phẩm điện ảnh đầu tay của các đạo diễn này. Thu Trang không phải là cái tên xa lạ của làng điện ảnh khi từng là nhà sản xuất, diễn viên trong nhiều dự án phim chiếu mạng, phim điện ảnh. Tuy nhiên, với Nụ hôn bạc tỷ, cô lần đầu đảm nhận vai trò mới là đạo diễn phim điện ảnh, còn kiêm luôn nhà sản xuất và diễn viên. Theo thống kê của trang Box Office Vietnam, Nụ hôn bạc tỷ hiện đã vượt mốc 200 tỉ đồng.

Hoàng Nam, Thu Trang, Trung Lùn... là những đạo diễn thành công ngay từ dự án điện ảnh đầu tiên Ảnh: FBNV

Trong khi đó, "tân binh" Hoàng Nam bất ngờ trở thành "ngựa ô" với Đèn âm hồn. Bất ngờ là bởi anh vốn được biết đến là một YouTuber. Trong lần đầu thử sức với điện ảnh, anh tự đảm nhận hầu hết các vị trí quan trọng khác như biên kịch, nhà sản xuất, giám đốc sáng tạo. Đèn âm hồn không có ngôi sao phòng vé, chất lượng phim cũng vướng nhiều ý kiến trái chiều nhưng lại trở thành hiện tượng. Đến thời điểm hiện tại, "đứa con tinh thần" của đạo diễn Hoàng Nam đã vượt mốc 100 tỉ đồng.

Trước đó, Lưu Thành Luân cũng hái "quả ngọt" khi mạnh dạn thử sức với vai trò đạo diễn, hợp tác với đạo diễn Võ Thanh Hòa trong dự án phim kinh dị Quỷ cẩu, thu về 108 tỉ đồng. Hay đạo diễn Trung Lùn (Nguyễn Nhật Trung) đã có màn "chào sân" ấn tượng với bộ phim Làm giàu với ma, có sự góp mặt của Hoài Linh, Tuấn Trần, Diệp Bảo Ngọc... đạt doanh thu hơn 112 tỉ đồng. Đây là những bộ phim kinh dị tâm linh hiếm hoi của VN có doanh thu cao.

L ÀM PHIM ĐẦU TAY NHƯ "VÁN CƯỢC"

Có thể thấy, không kể đến những đạo diễn tên tuổi như Lý Hải, Trấn Thành, Nguyễn Quang Dũng, Victor Vũ... thì những người "chân ướt chân ráo" bước vào điện ảnh và đạt được thành công là không nhiều. Khi thực hiện bộ phim đầu tiên, chắc chắn họ sẽ đối mặt với không ít áp lực và thách thức. Bởi đây giống như một "ván cược" mà những nhà làm phim đôi khi phải đánh đổi: nếu phim thất bại, tên tuổi của họ chắc chắn bị ảnh hưởng và cơ hội tiếp tục với điện ảnh trong tương lai sẽ hẹp lại đáng kể.

Trung Lùn chia sẻ, trước đó nhiều năm, anh có rất nhiều lời mời làm phim điện ảnh nhưng chưa dám thử vì không tự tin vào khả năng của mình. Để chuẩn bị hành trang trước khi bước vào con đường điện ảnh, Trung Lùn có khoảng thời gian dài trau dồi qua những dự án web drama, sitcom... vì muốn đi từng bước, dù chậm nhưng chắc chắn. Khi làm phim đầu tay, Trung Lùn cho hay bản thân từng có cảm giác bị lung lay vì góp ý của những người xung quanh. Nam đạo diễn còn bị áp lực bủa vây, đặc biệt là về mặt doanh thu. "Bất cứ ai làm điện ảnh cũng nghĩ đến chuyện doanh thu. Tôi quyết định làm điện ảnh để có kinh tế lo cho gia đình nên mới chấp nhận chịu áp lực. Khi làm phim, mình cầm tiền của nhà đầu tư thì phải có trách nhiệm với họ. Nếu doanh thu thất bại thì đó là lỗi đạo diễn chứ không thể đổ thừa cho ai. Còn nếu phim sinh lời thì mình cũng đang tự kiếm chén cơm cho mình", anh nói.

Trung Lùn thừa nhận “mất ăn mất ngủ” vì áp lực với dự án tiếp theo sau thành công của Làm giàu với ma Ảnh: FBNV

C ẦN TÔN TRỌNG KHÁN GIẢ

Việc những đạo diễn thành công ngay từ dự án đầu tiên là tín hiệu đáng mừng cho thị trường phim Việt hiện nay. Từ đó, nhiều đạo diễn trẻ sẽ mạnh dạn thử sức, tạo ra những tác phẩm chất lượng, tăng thêm sức hút và sự cạnh tranh trong ngành điện ảnh. Tuy nhiên, làm thế nào để duy trì được thành công, đặc biệt là cải thiện chất lượng phim để đáp ứng được mong đợi của khán giả mới là điều quan trọng. Bởi nhiều đạo diễn từng tạo được tên tuổi vẫn thất bại ở những dự án sau, thậm chí chịu cảnh thua lỗ nặng nề.

Trên thực tế, nhiều phim Việt hiện nay dù có doanh thu trăm tỉ vẫn vấp phải nhiều tranh cãi, khen chê về chất lượng. Gần đây, Bộ tứ báo thủ, Nụ hôn bạc tỷ và Đèn âm hồn dù đang "hốt bạc" nhưng lại không được khán giả đánh giá cao về nội dung kịch bản lẫn diễn xuất của các diễn viên. Đáng lẽ, những góp ý đến từ khán giả chính là điều mà các nhà làm phim cần phải nghiêm túc nhìn nhận và rút kinh nghiệm, thay vì tìm cách đổ lỗi hoặc có dấu hiệu tự mãn với bản thân. Bởi khán giả mang đến doanh thu và quyết định sự thành bại của phim, nên họ cần được tôn trọng.

Về vấn đề này, đạo diễn Lưu Thành Luân từng bày tỏ: "Tôi nghĩ rằng phim đầu tay sẽ không tránh được nhiều thiếu sót. Tôi hiểu bản thân cần học hỏi, trau dồi nhiều, do đó sẵn lòng đón nhận góp ý, khen chê từ khán giả". Trong khi đó, đạo diễn Trung Lùn chia sẻ quan điểm: "Khán giả phản ứng nhiều, tức là họ chưa hài lòng. Với tôi là không có biện hộ lý do. Nếu phim tốt thì khán giả sẽ đón nhận, còn phim không tốt là do đạo diễn, không cần phải đứng ra tranh cãi. Thắng ở dự án đầu tiên chỉ là bước đầu, bởi có nhiều dự án thắng có thể nhờ "ăn may". Muốn đi đường dài, đạo diễn cần nghiêm túc hơn, nắm bắt thị hiếu khán giả, học hỏi thêm thay vì tự mãn. Sau mỗi dự án, tôi sẽ đặt câu hỏi lý do vì sao mình thắng. Tôi phải làm tốt từ những góp ý của khán giả ở bộ phim đầu tiên. Những gì khán giả chưa hài lòng thì mình phải rút kinh nghiệm và thay đổi".