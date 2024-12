Những dấu ấn bằng nhiệt huyết và lý tưởng cao đẹp

San sẻ yêu thương, chung tay vượt qua thiên tai, đại dịch

Anh Nguyễn Tường Lâm, Bí thư T.Ư Đoàn, cùng thanh niên tình nguyện hỗ trợ nhân dân sau bão, lũ ẢNH: C.T.V

Trong nhiệm kỳ 2019 - 2024, với tinh thần "Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên", Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam các cấp đã sáng tạo, linh hoạt trong việc điều chỉnh phương thức hoạt động; đa dạng hóa các hình thức triển khai hoạt động, phát huy tinh thần xung phong tình nguyện giải quyết các vấn đề an sinh xã hội, phát triển cộng đồng. Cụ thể như trong giai đoạn dịch Covid-19 bùng phát, với phương châm "Không để ai bị bỏ lại phía sau", các cấp bộ Hội đã tập trung tranh thủ mọi nguồn lực, vận động sự tham gia, đồng hành của các tổ chức, cá nhân triển khai nhiều chương trình, hoạt động ý nghĩa. Tiêu biểu như các chương trình: "San sẻ yêu thương, chung tay vượt qua đại dịch"; "Hỗ trợ trang thiết bị, vật phẩm cho các lực lượng làm nhiệm vụ phòng chống Covid-19"; "Hỗ trợ nhu yếu phẩm, trang thiết bị cho các đồn biên phòng tuyến biên giới"; "Hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp và ổn định sản xuất, kinh doanh trong bối cảnh dịch Covid-19"... Đặc biệt, chương trình "Vòng tay yêu thương" đồng hành với 650 trẻ em mồ côi do dịch bệnh Covid-19 đến hết năm 18 tuổi. Trong thời điểm diễn ra thiên tai, bão lũ, các cấp bộ Hội, hội viên, thanh niên đã thành lập đội hình thanh niên tình nguyện cùng phối hợp với chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng hỗ trợ người dân phòng, chống và khắc phục hậu quả do mưa bão gây ra.