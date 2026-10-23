Những dấu ấn khó phai tại lễ hội Hoàng thành Thăng Long

Tại không gian cổ kính của Hoàng thành ngay trung tâm Hà Nội vào những ngày đầu tháng mười, âm nhạc của các châu lục khác nhau đã vang lên, hòa quyện cùng hương vị độc đáo của những loại gia vị lạ lẫm, và chỉ với vài bước chân là du khách đã có thể "băng qua" ranh giới của một quốc gia.

Festival quốc tế mang chủ đề "Kết nối di sản – Kiến tạo tương lai" năm nay đã quy tụ 50 quốc gia và tổ chức quốc tế, biến quần thể di tích lịch sử - kiến trúc Hoàng thành Thăng Long thành một tấm bản đồ thế giới thu nhỏ để bất kỳ ai cũng có thể thong dong tản bộ khám phá.

Lễ hội kéo dài từ ngày 1 đến 4.10, gắn liền với hoạt động chào mừng kỷ niệm 50 năm Việt Nam gia nhập UNESCO, đồng thời tôn vinh danh hiệu "Thành phố sáng tạo" của Thủ đô Hà Nội. Sự kiện do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam, Bộ Ngoại giao cùng UBND thành phố Hà Nội phối hợp tổ chức. Quy mô của ngày hội được minh chứng rõ nét qua những con số ấn tượng: 45 gian hàng văn hóa các quốc gia, 35 khu vực ẩm thực quốc tế, 19 đoàn nghệ thuật nước ngoài và hơn 220 nghệ sĩ. Bên cạnh đó là các chương trình công chiếu phim của 18 quốc gia cùng những lễ hội diễu hành đường phố rực rỡ. Trong suốt bốn ngày diễn ra, lễ hội đã thu hút gần một triệu lượt khách đến tham quan và trải nghiệm.

Gian hàng Nga thu hút ánh nhìn từ xa nhờ biểu tượng Made in Russia, nhưng thước đo chân thực nhất cho sức hút tại đây lại chính là sự quan tâm, hưởng ứng nồng nhiệt từ phía công chúng. Tại đây, du khách được mời thưởng thức nước Kvass truyền thống, phô mai hun khói cùng các món thịt nguội, đồng thời lắng nghe câu chuyện giới thiệu về sản phẩm và được giải đáp mọi thắc mắc. Ẩm thực tại một không gian lễ hội như vậy đã khéo léo trở thành một ngôn ngữ kết nối đặc biệt: dù chưa từng biết đến lịch sử của thức uống hay quy trình làm ra những mẻ phô mai, nhưng chỉ cần qua ngụm thử hay nếm miếng đầu tiên, một sợi dây đồng điệu đã lập tức được mở ra.

Không gian trải nghiệm này do Công ty Nguyễn Hồng tổ chức với sự hỗ trợ từ Trung tâm Xuất khẩu Nga. Gian hàng vinh dự được đón tiếp các đại biểu cấp cao đến tham quan, gồm Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Liên bang Nga tại Việt Nam Gennady Bezdetko cùng phu nhân. Lễ hội cũng có sự hiện diện của Giám đốc Trung tâm Di sản thế giới UNESCO Lazare Eloundou Assomo. Dẫu vậy, sức hút của khu trưng bày Nga không bị giới hạn trong những nghi thức ngoại giao chính thống, mà luôn tấp nập bước chân của người dân thủ đô, du khách thập phương cùng thành viên các đoàn đại biểu quốc tế ghé thăm và trải nghiệm.

Tiếp nối không gian ẩm thực là các chương trình biểu diễn văn hóa nghệ thuật. Trên sân khấu chính của lễ hội, các nghệ sĩ Nga đã mang đến những tiết mục ca múa nhạc mang đậm bản sắc truyền thống, và tại lễ bế mạc, đoàn nghệ thuật đã vinh dự được Ban tổ chức trao tặng kỷ niệm chương. Tất cả những hoạt động này đã khắc họa nên một bức tranh toàn diện và đa chiều về nước Nga: nơi các sản phẩm có thể được trực tiếp nếm thử, âm nhạc được lắng nghe trọn vẹn, còn trang phục và những vũ điệu được thưởng lãm qua từng chuyển động sống động.

Điều gì đọng lại sau lễ hội

Gian hàng tại lễ hội chỉ hoạt động trong vài ngày, thế nhưng việc làm quen với các sản phẩm Nga tại Việt Nam không hề khép lại cùng đêm nhạc bế mạc. Tại Hà Nội, Gian hàng Quốc gia Nga đã đi vào hoạt động từ năm 2017 dưới sự phối hợp của Bộ Nông nghiệp Nga và Trung tâm Xuất khẩu Nga. Kể từ năm 2022, gian hàng tọa lạc tại một tòa nhà độc lập rộng 428 mét vuông ở quận Long Biên – ngay cửa ngõ giao thông và logistics phía đông bắc của thủ đô.

Tại đây, các nhà sản xuất được tiếp cận hệ thống cơ sở hạ tầng mà các gian hàng tạm không thể đáp ứng được: từ việc lưu kho hàng mẫu và các lô hàng, hỗ trợ marketing, tổ chức nếm thử, cho đến việc gặp gỡ các nhà phân phối và làm việc với các kênh thương mại bản địa. Gian hàng thường trực này chính là sự nối dài của lễ hội nhưng với một nhịp điệu bình ổn hơn. Nếu như một sự kiện đại chúng giúp tạo dựng ấn tượng đầu tiên, thì không gian cố định này sẽ giữ cho ấn tượng đó không bị phai nhạt.

Các "Góc hàng Nga" tại Trung tâm thương mại WinMart Royal City và WinMart Vincom Long Biên cũng cùng thực hiện sứ mệnh này. Đây là nơi trưng bày các mặt hàng bách hóa, sản phẩm từ thịt, đồ lưu niệm cùng nhiều hàng hóa khác đến từ các doanh nghiệp thành viên của gian hàng.

Gian hàng Quốc gia là một trong những giải pháp then chốt của chương trình xúc tiến thương mại dưới thương hiệu "Made in Russia" do Trung tâm Xuất khẩu Nga thực hiện. Tại Việt Nam, hiệu quả của hệ thống này thể hiện rõ ở lộ trình bài bản và nhất quán: đầu tiên, người tiêu dùng biết đến nước Nga tại một ngày lễ của thành phố, sau đó nhìn thấy biểu tượng quen thuộc tại trung tâm thương mại, trải nghiệm sản phẩm ngay tại nhà và cuối cùng quay lại để tìm mua chính xác mặt hàng đó.

Lễ hội tại Hoàng thành Thăng Long là câu chuyện về di sản và tương lai. Gian hàng Nga đã kết nối hai chủ đề này theo nghĩa đen, khi những hương vị truyền thống cùng trang phục biểu diễn sân khấu xuất hiện cạnh một cơ sở hạ tầng xuất khẩu hiện đại. Bốn ngày hội đã khép lại, tiếng nhạc đã tắt, các gian hàng cũng được dỡ bỏ… Thế nhưng, hành trình trải nghiệm vốn bắt đầu giữa những ánh đèn rực rỡ, những chuyến diễu hành và các buổi nếm thử sản phẩm, giờ đây đã có một địa chỉ thường trực ngay tại lòng Hà Nội.